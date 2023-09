Atricore firma parceria com a Evolveum, oferecendo opções de IGA para aprimorar a cibersegurança no Brasil

A Atricore tem o orgulho de anunciar uma parceria estratégica com a Evolveum, a força motriz por trás da plataforma de IGA de código aberto, o midPoint.

Nossa parceria com a Evolveum e a plataforma de IGA de código aberto midPoint nos permite fortalecer a cibersegurança no Brasil por meio da inovação tecnológica” — Gianluca Brigandi, Atricore CEO

SãO PAULO, SãO PAULO, BRAZIL, September 19, 2023/EINPresswire.com/ -- A Atricore é uma fornecedora pioneira em Gerenciamento de Identidade e Acesso (IAM), conhecida por sua profunda experiência em desenvolvimento de produtos, implementação e personalização, e com uma rica história enraizada em soluções de código aberto.

Pensada no cenário do rápido desenvolvimento da cibersegurança no Brasil, a parceria aproveita a experiência em cibersegurança da Atricore e a excelência em IGA da Evolveum para oferecer serviços de IAM abrangentes para as empresas brasileiras. Com um histórico comprovado de sucesso em IAM nos mercados da União Europeia, EUA e Ásia-Pacífico, a expertise da Atricore representa um recurso significativo à medida que o cenário de TI do Brasil caminha para um crescimento sem precedentes em 2024.

A plataforma midPoint da Evolveum é um verdadeiro testemunho do seu compromisso em avançar no campo da IGA. Combinando perfeitamente funcionalidades de governança de identidade, administração e conformidade, o midPoint emergiu como uma potência no campo das soluções de cibersegurança. A flexibilidade e escalabilidade da plataforma robusta a tornam uma escolha ideal para organizações que buscam fortalecer sua postura de cibersegurança.

Essa parceria marca uma sinergia sem precedentes entre a experiência em código aberto da Atricore e a excelência em IGA da Evolveum. Ao integrar o JOSSO da Atricore com o midPoint da Evolveum, as organizações ganham acesso a uma solução IAM unificada e abrangente que mescla perfeitamente o acesso à gestão de identidade e funcionalidades de governança. Essa colaboração representa um passo definitivo na elevação dos padrões de IAM tanto nos mercados brasileiros quanto nos EUA, duas regiões onde a cibersegurança robusta é de suma importância.

"Unir forças com a Evolveum é uma progressão natural para nós", disse Gianluca Brigandi, CEO da Atricore. "Ambas as empresas compartilham a visão de oferecer soluções de cibersegurança de alto nível sem comprometer a acessibilidade. Nossa oferta combinada não apenas fortalece o cenário de cibersegurança, mas também capacita as organizações a aproveitar as tecnologias de código aberto a seu favor."

A Atricore tem um compromisso firme com o código aberto. Combinando sua experiência técnica e as avançadas capacidades da plataforma midPoint, eles podem oferecer uma solução IAM holística que aborda as complexidades do cenário digital moderno. Isso ressoa profundamente com o mercado brasileiro, onde a crescente necessidade de soluções de cibersegurança de ponta se alinha com a exigência de que essas soluções sejam acessíveis e econômicas. À medida que o cenário empresarial do Brasil se torna cada vez mais digital, a demanda por soluções IAM fortes cresce. A colaboração da Atricore com a Evolveum, impulsionada pela expertise técnica e pelo suporte da nosso parceiro local MG Systems, em São Paulo, oferece uma resposta única aos desafios de cibersegurança das empresas brasileiras.

A colaboração entre a Atricore e a Evolveum é um passo decisivo para fortalecer o cenário de cibersegurança no Brasil, à medida que o país se prepara para enfrentar os desafios e oportunidades de 2024. Focada no futuro, essa parceria promete uma solução IAM abrangente que protege ativos críticos, garantindo acessibilidade, preço acessível e escalabilidade.