鎧應科技數位看板解決方案 助力台灣及全球企業和機構

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鎧應科技深耕數位看板市場20年，成為台灣專注於自主研發與提供在地服務的數位看板專家。鎧應科技的產品範疇包含數位看板播放器、伺服器、應用軟體與雲端服務，我們專業的工程團隊多年來提供客戶全方位的數位看板產品，技術諮詢與安裝建置。