Governor Cooper Proclaims September 15 - October 15, 2023 as Hispanic Heritage Month

NORTH CAROLINA, September 15 - Governor Roy Cooper has proclaimed September 15 – October 15 as Hispanic Heritage Month to honor and celebrate the history, culture and achievements of the Hispanic, Latino, Latinx and Latine communities across North Carolina. This year’s theme is Latinos: Driving Prosperity, Power, and Progress in America.

“Diversity is one of our greatest strengths, and our Hispanic and Latino communities make North Carolina a more vibrant place for all,” said Governor Cooper. “We must continue to work toward solutions that make sure opportunities are there for everyone.”

Hispanic Heritage Month is celebrated between September 15 – October 15 when seven Latin American countries celebrate their independence days.

Governor Cooper is committed to uplifting and supporting the inclusion and equitable access of resources for our diverse Hispanic, Latino, Latinx, and Latiné communities, which represent an important and growing demographic in North Carolina. In 2017, Governor Cooper signed Executive Order No. 23, establishing the Governor’s Advisory Council on Hispanic/Latino Affairs to advise the Governor on issues related to the Hispanic, Latino, Latinx, Latine population and how North Carolina can better support these communities.

In December 2019, the Governor created the DRIVE Task Force to recruit more teachers of color, improve equity and increase diversity among the educator workforce.

In January 2021, the DRIVE Task Force released its recommendations and reports to increase teacher diversity, which have been reflected in the Governor’s proposed budgets, including increasing teacher compensation, expanding teaching fellows and providing support for educators of color to complete their National Board Teaching Certification.

In June 2023, based on a recommendation of the DRIVE Task Force, Governor Cooper allocated $3 million in GEER funding to reimburse teaching licensing exam fees, an identified barrier for educators of color to enter the profession.

Reestablished under Executive Order No. 268, the Andrea Harris Equity Task Force has been reconstituted to further the economic development of disadvantaged communities, improve health and wellness outcomes in underserved communities and advance equitable and inclusive practices within state agencies.

Governor Cooper’s administration is committed to ensuring that Spanish-speaking communities have access to information across state government agencies with translators and language access plans.

Read the proclamation.

Read the Spanish version of the proclamation.

El Gobernador Cooper proclama el 15 de septiembre al 15 de octubre de 2023 como el Mes de la Herencia Hispana

Lea la Proclamación

RALEIGH: El Gobernador Roy Cooper ha proclamado el 15 de septiembre al 15 de octubre como el Mes de la Herencia Hispana para honrar y celebrar la historia, cultura y logros de las comunidades hispanas, latinas, latinx y latiné en Carolina del Norte. El tema de este año es Latinos: Impulsando la Prosperidad, el Poder y el Progreso en América.

"La diversidad es una de nuestras mayores fortalezas, y nuestras comunidades hispanas y latinas hacen de Carolina del Norte un lugar más vibrante para todos", dijo el Gobernador Cooper. "Debemos seguir trabajando en soluciones que hagan de nuestro estado un lugar más justo y equitativo para todos".

El Mes de la Herencia Hispana se celebra del 15 de septiembre al 15 de octubre, cuando siete países latinoamericanos celebran sus días de independencia.

El Gobernador Cooper se compromete a promover y apoyar la inclusión y el acceso equitativo a recursos para nuestras diversas comunidades hispanas, latinas, latinx y latiné, que representan un grupo demográfico importante y en crecimiento en Carolina del Norte. En 2017, el Gobernador Cooper firmó la Orden Ejecutiva No. 23, estableciendo el Consejo Asesor del Gobernador sobre Asuntos Hispanos/Latinos para asesorar al Gobernador en cuestiones relacionadas con la población hispana, latina, latinx y latiné y cómo Carolina del Norte puede brindar un mejor apoyo a estas comunidades.

En diciembre de 2019, el Gobernador creó el Grupo de Trabajo DRIVE para reclutar a más maestros de color, mejorar la equidad y aumentar la diversidad en la fuerza laboral educativa.

En enero de 2021, el Grupo de Trabajo DRIVE presentó sus recomendaciones e informes para aumentar la diversidad de maestros, que se han reflejado en los presupuestos propuestos por el Gobernador, incluido el aumento de la compensación de los maestros, la expansión de los becarios de enseñanza y el apoyo a los educadores de color para completar su Certificación Nacional de Enseñanza.

En junio de 2023, basado en una recomendación del Grupo de Trabajo DRIVE, el Gobernador Cooper asignó $3 millones en fondos GEER para reembolsar las tarifas de los exámenes de licencia de enseñanza, una barrera identificada para que los educadores de color ingresen a la profesión.

Reestablecido bajo la Orden Ejecutiva No. 268, el Grupo de Trabajo de Equidad Andrea Harris ha sido reconstituido para promover el desarrollo económico de las comunidades desfavorecidas, mejorar los resultados de salud y bienestar en comunidades desatendidas y avanzar en prácticas equitativas e inclusivas dentro de las agencias estatales.

La administración del Gobernador Cooper está comprometida en garantizar que las comunidades que hablan español tengan acceso a información en todas las agencias gubernamentales estatales con traductores y planes de acceso al idioma.

Lea la proclamación en inglés.

Lea la proclamación en español.

