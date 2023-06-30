截至 2023 年 6 月 30 日止六個月及 2022 年未經審核簡明綜合財務報表

馬來西亞吉隆坡, Sept. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CBL International Limited (Nasdaq: BANL)（以下簡稱「公司」）已向美國證券交易委員會 (「SEC」) 提交截至 2023 年 6 月 30 日止六個月及 2022 年未經審核簡明綜合財務報表表格 6-K 財務報告。請參閱財務概要。



財務概要

淨收入由截至 2022 年 6 月 30 日止六個月的約 1,089,000 美元增加約 5.9% 或 64,000 美元至截至 2023 年 6 月 30 日止六個月的約 1,153,000 美元。

該集團截至 2023 年 6 月 30 日止六個月的綜合毛利約為 4,006,000 美元，較截至 2022 年 6 月 30 日止六個月的約 4,043,000 美元略微下降，該小幅變化主要是由於每噸船舶燃油銷售毛利和銷量增加部分抵消的綜合因素所致。銷售量增加主要由於截至 2023 年 6 月 30 日止六個月的船舶燃油平均價格與去年同期相比有所下降，加上可動用財務資源增加，進而增強了集團購買更多船舶燃油（以美元計）的能力。

由於銷售量增加部分抵消的船舶燃油價格下降，該集團的綜合收益由截至 2022 年 6 月 30 日止六個月的約 235,696,000 美元下降約 18.6% 或 43,741,000 美元至截至 2023 年 6 月 30 日止六個月的約 191,956,000 美元。

每股普通股之基本及攤薄盈利約為 0.05 美元。

公司的全部股東權益由截至 2022 年 12 月 31 日的約 12,112,000 美元增加約 13,202,000 美元至截至 2023 年 6 月 30 日的約 25,314,000 美元。



有關截至 2023 年 6 月 30 日止六個月及 2022 年的未經審核簡明綜合財務報表的財務報告詳情，請造訪 https://investors.banle-intl.com 參閱 2023 年 9 月 14 日向 SEC 提交的表格 6-K。



關於 CBL International Limited

CBL International Limited (Nasdaq: BANL) 成立於 2015 年，是 Banle Group 的上市實體，Banle Group 是亞太地區一家成熟的船舶燃油物流公司，為客戶提供船舶燃油補給一站式解決方案。Banle Group 的主要市場業務活動分布於亞太地區超過 55 個港口，遍布日本、韓國、中國內地、中國香港、中國台灣、越南、馬來西亞、新加坡、泰國等，以及土耳其、比利時等其他國家。

前瞻性資訊和聲明

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（註冊於開曼群島的有限責任公司）

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