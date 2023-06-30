截至 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 6 月 30 日止六个月的未经审计简明合并财务报表

马来西亚吉隆坡, Sept. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CBL International Limited (Nasdaq: BANL)（以下简称“公司”）已向美国证券交易委员会 (以下简称“SEC”) 提交了 6-K 表格账户报告，披露了截至 2023 年6 月 30 日和 2022 年 6 月 30 日止六个月的未经审计简明合并财务报表。请参阅以下财务概要。



财务概要

净收入：自截至 2022 年 6 月 30 日止六个月的约 1,089,000 美元增长至截至 2023 年 6 月 30 日止六个月的约 1,153,000 美元。增长额约为 64,000 美元，增幅约为 5.9%。

集团综合毛利：自截至 2022 年 6 月 30 日止六个月的约 4,043,000 美元降至截至 2023 年 6 月 30 日止六个月的约 4,006,000 美元。影响每吨船用燃料销售毛利的各种因素的综合作用以及整体销量上升对毛利造成的部分抵消效应是造成本轻微降幅的主要原因。销量增加的主要原因：截至 2023 年 6 月 30 日止六个月的船用燃料均价较去年同期有所下降；此外，集团可以动用的财务资源有所增加，从而增强了集团购买更多船用燃料（以美元计）的能力。

集团综合收入：由于船用燃料价格下降，尽管其影响部分被上升的销量抵消，但集团综合收入仍从截至 2022 年 6 月 30 日止六个月的约 235,696,000 美元降至截至 2023 年 6 月 30 日止六个月的约 191,956,000 美元。下降额约为 43,741,000 美元，降幅约为 18.6%。

普通股的基本和摊薄每股收益：约为 0.05 美元。

公司总股东权益：自截至 2022 年 12 月 31 日止的约 12,112,000 美元涨至截至 2023 年 6 月 30 日止的约 25,314,000 美元，增长额约为 13,202,000 美元。



有关截至 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 6 月 30 日止六个月的未经审计简明综合财务报表详情，请参阅 https://investors.banle-intl.com 参阅于 2023 年 9 月 14 日提交给 SEC 的 6-K 表格账户报告。



关于 CBL International Limited

CBL International Limited 成立于 2015 年 (Nasdaq: BANL) 是 Banle Group 的上市实体，Banle Group 是亚太地区一家成熟的海运燃油物流公司，为客户提供一站式船舶加油解决方案。Banle Group 的主要市场为亚太地区，业务活动遍布日本、韩国、中国、香港地区、台湾地区、越南、马来西亚、新加坡、泰国，以及土耳其、比利时等其他国家的超过 55 个主要港口。

前瞻性信息和陈述

本公告中的某些陈述属于前瞻性陈述，因其性质，存在重大风险和不确定性。此类前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，并基于公司目前就可能会影响其财务状况、经营业绩、业务战略和财务需求的未来事件的预期和预测，包括对本次发行将成功完成的预期。投资者可以通过诸如“可以”、“可能”、“将要”、“应当”、“将会”、“期望”、“计划”、“打算”、“预计”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“预估”或“继续”等词语，或该类词语的否定形式或其他类似术语来识别这些前瞻性陈述。除非法律要求，否则公司概无义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，以反映随后发生的事件或情况或对其预期的更改。尽管公司认为此类前瞻性陈述中表达的预期合理，但不能向您保证此类预期正确无误，公司提醒投资者，实际结果可能与预期结果存在重大差异，并鼓励投资者审查公司的注册声明和向 SEC 提交的其他文件中存在的可能影响其未来业绩的其他因素。

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（于开曼群岛注册成立的有限责任公司）

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