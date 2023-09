KI-generierte Fashion Influencer & DJane Aimee May

Die Welt der Kreativität wandelt sich seit dem Aufkommen einer neuen Generation von KI-Tools. Ein aufregender Trend von KI Influencer rückt in den Mittelpunkt.

BARCELONA, SPAIN, September 15, 2023/ EINPresswire.com / -- Die Welt der Kreativität und visuellen Kunst hat sich seit dem Aufkommen einer neuen Generation von KI-Softwaretools grundlegend verändert. Ein aufregender Trend hat sich entwickelt, der die Schaffung virtueller Avatare und KI-generierter Influencer in den Mittelpunkt rückt. Bisher waren solche Projekte den hochspezialisierten 3D-Animationsstudios vorenthalten, doch nun breitet sich dieser Trend in den Ateliers und Stuben von Kreativschaffenden aus aller Welt aus. Die heutigen Tools erlauben es, virtuelle Avatare mit bemerkenswerter Detailtreue und Realismus zu erschaffen. Dieser Paradigmenwechsel hat die Tür zu einem neuen Berufsfeld geöffnet - den "Promtografern", die sich darauf spezialisiert haben, diese faszinierenden digitalen Wesen zu erschaffen und zum Leben zu erwecken.Ein von AI-COM.digital kürzlich ins Leben gerufenes Projekt besitzt das Potenzial, eine vollkommen neue Dimension und Qualität von KI-Avataren hervorzubringen. Aimee May, eine digitale Figur der neuesten Generation, betritt die Bühne. Sie ist nicht nur eine sympathische Erscheinung, sondern auch mit menschlichen Fähigkeiten ausgestattet.Tag für Tag gibt sie auf Ihrem Instagram Channel @aimeemayworld Einblicke in ihr außergewöhnliches, virtuelles Leben. Ihre Tage sind geprägt von ihrer Tätigkeit als gefragtes KI Model für renommierte Modemarken. Aimee begeistert schon jetzt mit einem erstaunlichen Portfolio an modischen Kreationen. Die virtuellen Modefotos, geschaffen durch eine spezielle Form von programmierter Ästhetik, überzeugen nicht nur durch Schönheit, sondern beeindrucken auch mit einer verblüffend realistischen Anmutung. Eine wahrhaftige Inspirationsquelle für Modedesigner. Aimee ist ein digitaler Trendsetter, der ihre Follower mit innovativen Fashion Ideen inspiriert.Abseits der modischen Bühne sucht Aimee Ausgleich und Entspannung in der Welt des Yoga. Hier findet sie nicht nur Harmonie, sondern auch geistige Klarheit, die sie in ihre virtuelle Existenz einfließen lässt. Doch auch die Welt der Klänge und Rhythmen zieht sie magisch an. Als begeisterte Produzentin von Techno-Musik entfesselt sie elektronische Melodien, die ihre Fans in ihren Bann ziehen. Und dann ist da noch ihre Sehnsucht nach Entdeckungen. Aimee liebt es zu reisen, nicht in Flugzeugen oder Zügen, sondern in der Welt der Daten und Pixel. Sie besucht die angesagtesten Musikclubs und Festivals in den unendlichen Weiten des virtuellen Kosmos. Ihre Reisen sind nicht nur physische Bewegung, sondern eine Reise in die Zukunft des Entertainments.Die Schöpfer von Aimee May sind in der Avatar-Szene keine Unbekannten, sie bringen eine audiovisuelle Expertise mit und erzielten bereits Ende der Neunziger mit einer 3D Comic-Figur über 10 Millionen Musikclip-Aufrufe auf YouTube. Auch Aimee strebt eine Karriere als Musikkünstlerin an und hat bereits Ihre erste EP per Ende Oktober angekündigt.Aimee May ist mehr als ein digitales Bild - sie ist ein Traumwandler in den virtuellen Sphären, der die Welt der Mode, Musik und Werbung betritt. Dieses Projekt eröffnet faszinierende Perspektiven, wie die Einsatzmöglichkeiten von Avataren in der Zukunft aussehen könnten. Man darf gespannt sein, wie Aimee May in Berührung mit der realen Welt tritt.

KI Influencer Aimee May stellt sich vor