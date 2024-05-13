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年度投資會議宣佈易名為AIM大會，迎接2024年5月在阿布扎比舉行的第13屆會議

阿拉伯聯合酋長國阿布扎比, Sept. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 令人耳目一新的「AIM大會」是世界首屈一指的投資平台，其籌備委員會將於2024年5月7日至5月9日，在阿布扎比國家展覽中心舉行這項踏入第13屆的盛會，地區內以至國際間的領袖、思想家及創新先驅屆時將再次聚首一堂。

因應「順應投資格局變化：掌握全球經濟發展新潛力」的主題，2024年AIM大會由工業及先進科技部及阿布扎比經濟發展局（ADDED）擔任主要合作夥伴。

朝氣蓬勃的阿布扎比是阿聯酋的首都，2024年AIM大會將再次在當地舉行，目標是突破去年吸引來自175個國家，共10,313名參與者及693名講者出席的驕人紀錄。

阿聯酋外貿部長Thani bin Ahmed Al Zeyoudi博士表示熱切期待2024年AIM大會的來臨：「十多年來，AIM大會一直恪守承諾，推動全球經濟合作，充分發揮各國尤其是新興市場的潛力。 因應全球投資形勢變化的格局，各國更加有必要順應及探索新的增長途徑。 2024年的AIM大會將繼續是世界主要經濟持份者匯聚一堂的重要場合，促進對話之餘，亦引領具影響力的投資，幫助所有人迎接更光輝、更美好的未來。」

阿布扎比經濟發展局主席Ahmed Jasim Al Zaabi說：「經過上屆AIM的非凡成績後，我們正著手提高標準，務求滿足全球投資業界的期望。 作為資本之都，阿布扎比引領全球對巨變時代下投資展望與動態的交流。 我們對待外來投資與對外投資的策略，背後依賴我們堅定不移的承諾，將人類發展、可持續發展和先進科技納入地方與國際社會經濟規劃的核心，堅定支持ESG議程，以及致力通過國際間合作來增強協同效益，讓所有人的生活得以改善。」

至於AIM全球基金會總裁Dawood Al Shezawi則指出：「當前世界需要克服種種挑戰，加上全球經濟增長持續回落，AIM宣佈以AIM大會的新面貌示人，以投資界的卓越場合為定位，作為各地備受尊崇的領袖與決策者的最理想平台，共同攜手解決最迫切的議題，重整全球貿易和投資格局，最終在世界廣泛地區帶來積極而持久的社會及經濟影響力。」

AIM大會以五大核心支柱為基礎，分別是外國直接投資、外國資產組合投資、初創企業、中小企和未來城市，不但是這次盛事的目標，亦為轄下各項活動奠定了框架。

如欲了解更多詳情，請聯絡
Shreya Verma - +971 521133926
shreya.verma@aimcongress.com


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