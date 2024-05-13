阿联酋国际投资年会宣布更名为阿联酋AIM投资大会，为2024年5月在阿布扎比举行的第13届会议做准备

阿联酋阿布扎比, Sept. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界领先的投资平台的组委会将于2024年5月7日至9日在阿布扎比国家展览中心举办第13届投资大会，届时将以“AIM投资大会“的新形象再次汇聚地区和国际领袖、思想家和创新者。



2024年AIM投资大会将紧紧围绕“适应不断变化的投资环境：挖掘全球经济发展新潜力”的主题，由阿联酋工业与先进技术部以及阿布扎比经济发展局（ADDED）这些主要合作伙伴提供支持。

2024年AIM投资大会将再次在阿联酋充满活力的首都举办，并计划超越上一届年会所取得的辉煌成就，而上一届年会吸引了175个国家和地区的10313名与会者和693名演讲者。

阿联酋外贸国务部长Thani bin Ahmed Al Zeyoudi博士阁下表达了他对2024年AIM投资大会的热情。他说："十多年来，AIM投资大会一直坚定不移地致力于促进全球经济合作，挖掘各国尤其是新兴市场的潜力。 在全球投资环境不断变化的背景下，对各国而言，适应并探索新增长途径至关重要。 2024年的AIM投资大会将继续成为世界关键经济利益相关者聚集的主要场所，以促进对话，并为有影响力的投资项目铺平道路，从而为每个人及所有人创造更光明、更美好的未来。”

ADDED主席Ahmed Jasim Al Zaabi阁下说： "我们正以AIM的上一届投资年会所取得的巨大成功为基础，提高标准，以满足全球投资界的期望。 作为 "资本之都"，阿布扎比正在这个以巨变为特征的时代引领关于投资前景和动态的全球对话。 我们坚定不移地致力于将人类发展、可持续性和先进技术置于地方和国际层面社会经济计划的核心，支持ESG议程，并通过国际合作增强协同效应，以改善所有人的生活，这是我们对内投资和对外投资的指导方针。”

就他而言，AIM Global Foundation会长Dawood Al Shezawi评论道：“AIM在面对当今世界面临的各种挑战以及全球经济增长持续下滑的情况下，宣布了自己AIM投资大会的新身份，将自身定位为首要投资场所，为世界各地深受敬重的领导人和决策者提供最佳平台，以共同解决我们最紧迫的问题，重塑全球贸易和投资格局，并最终促进全球不同地区积极、持久的社会经济影响。”

AIM投资大会建立在其五大支柱的基础上——外国直接投资、外国证券投资、初创企业、中小型企业和未来城市——为该活动目标提供了支持并为其业务提供了框架。

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