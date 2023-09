Moneezy.com julkaisee uuden version globaalista vertailusivustosta

Tänään Moneezy esittelee uuden globaalin vertailuverkkosivustonsam joka on käyttäjäystävällisempi, opettavaisempi ja läpinäkyvämpi kuin ennen.

Visionamme on aina ollut tehdä rahoitusmaailmasta ymmärrettävämpi käyttäjillemme samalla kuin teemme lainakokemuksesta läpinäkyvän ja edullisen.” — Emil Kjær

FINLAND, September 15, 2023/ EINPresswire.com / -- Moneezy on ollut jatkuvassa muutoksessa vuodesta 2018 saakka. Tämän ansiosta se on nousut yhdeksi maailman johtavista rahoitustuotteiden vertailusivustoista. Heidän strategiansa on ollut luoda sivusto, joka mukautuu käyttäjiinsä, eikä toisinpäin. Nyt julkaistu vertailusivusto helpottaa käyttäjien navigointia sivustolla sekä rahoitusmaailman kiemuroiden ymmärtämistä.Tiedon levittäminen on tulevaisuuttaUudesta sivustosta sanotaan, että se ilmentää Moneezyn läpinäkyvyyteen perustuvia arvoja sekä tavoitteita luoda paikka, jossa jokainen käyttäjä voi oppia lisää rahoituksesta ja lainoista ja näin ymmärtää alaa paremmin."Visionamme on aina ollut tehdä rahoitusmaailmasta ymmärrettävämpi käyttäjillemme samalla kuin teemme lainakokemuksesta läpinäkyvän ja edullisen.", sanoo Emil Kjær, Moneezy.com takana olevan yrityksen Intelligent Bankerin toimitusjohtaja. "Viime vuoden inflaation vuoksi käyttäjät tarvitsevat Moneezyä enemmän kuin koskaan ennen. Julkaisemalla tämän uuden sivuston, joka asettaa tiedon sekä käyttökokemuksen etusijalle, olemme taas askeleen lähempänä visiomme toteutumista".Tiedon levittämisen sanotaan olevan yksi tulevaisuuden tärkeimpiä konsepteja, jossa blogikirjoituksilla sekä artikkeleilla on keskeinen rooli. "Haluamme, että kaikki tarvittava tieto talouden käsitteistä lainanottoprosessiin on käyttäjän saatavilla. Jos ohjaamme käyttäjiämme toimimaan tietyllä tavalla, voimme auttaa muuttamaan tapaa, jolla otamme lainaa tulevaisuudessa. Se on tavoitteemme." sanoo Emil Kjær.Läpinäkyvä strategia kertoo koko tarinanVertailupalvelun päivitetty versio tukee Moneezyn selkeyteen keskittyvää strategiaa. Uusi ulkoasu opastaa käyttäjää entistä selkeämmin relevantin tiedon äärelle. Lisäksi yrityksen verkkosivuilta välittyy nyt yhä selkeämpi viesti siitä keitä he ovat, mitä he edustavat ja miten he tulevat olemaan mukana talousalan tulevaisuudessa."Meille tässä ei ole kyse enään vain markkinoinnista. Kyse on enenevissä määrin tiedottamisesta ja rahoitustuotteiden yksityiskohtien ja kiemuroiden kertomisesta selkeästi. Teemme tämän kertomalla asioiden huonot sekä hyvät puolet sekä tekemällä yhä enemmän yhteistyötä alan asiantuntijoiden kanssa.", sanoo Emil Kjær ja hän jatkaa: "Aikaisemmin valta on ollut pankeilla. Haluamme muuttaa tätä asetelmaa niin, että käyttäjämme hallitsevat tahtipuikkoja: ihmisiltä ihmisille ennemmin kuin pankeilta asiakkaille. Uskomme, että tämä tekee kokemuksesta käyttäjillemme paljon hyödyllisemmän ja parantaa heidän mahdollisuuksiaan tehdä oikeita valintoja".LopuksiMoneezyn päivitetty vertailupalvelu on nyt käytettävissä.