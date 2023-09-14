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AI-Media 銷售總監將在即將開幕的 IBC 廣播貿易展上欣然展示字幕創新技術

紐約州布魯克林, Sept. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 技術驅動型實時字幕、轉錄和翻譯解決方案的領先企業AI-Media欣然宣布將參加於 2023 年 9 月 15 日至 18 日在荷蘭阿姆斯特丹舉辦的 2023 年荷蘭廣播電視影視及攝影設備展覽會展會 (IBC Show 2023)。 該活動有望成為廣播和媒體技術領域的行業專家、思想領袖和創新公司的一次盛會。

作為廣播行業原文字幕和翻譯字幕領域的全球領導者，AI-Media 很榮幸能夠參與這一頗具影響力的活動。企業銷售總監 James Ward 將率領我們的代表團，代表企業不斷追求卓越，致力於為我們的客戶和合作伙伴提供尖端解決方案的承諾。

AI-Media 銷售總監 James Ward 表示：

「我們很高興再次參加 IBC 展會。這次展會是一個絕佳平台，讓我們能夠展示最新的創新成果，以及我們不斷突破廣播行業的邊界、尋求更多可能性的過程。我們很高興與行業領導者、客戶以及合作伙伴互動，並分享我們對廣播未來的願景。」

AI-Media 將在展會上展示多個關鍵廣播解決方案，而這些方案的基礎即為 AI 驅動的實時自動字幕解決方案 – LEXI。LEXI 的準確率始終保持在 98% 以上，可識別說話者的變化，並利用 AI 確保字幕不會遮擋螢幕內容，且所需成本遠低於人工字幕成本。這一創新工具正在徹底改變實時字幕，它提供了一種經濟實惠的解決方案，已獲得世界領先廣播公司的認可。AI-Media 將在展位進行現場演示，展示這一突破性技術的實際應用。

最近推出的人工智能驅動 LEXI 字幕工具包也將在 IBC2023 上亮相，其中包含六種關鍵解決方案，每種解決方案旨在滿足不同的字幕需求。LEXI 工具包改變了內容創作和字幕製作方式，為全球媒體公司、廣播公司、活動製作人、教育機構和內容創作者提供完整的端到端解決方案。廣播公司可以混合搭配工具包組件來滿足其業務需求，存取包括字幕、翻譯、存檔和搜尋以及災難恢復在內的解決方案。

IP 視訊製作處於廣播領域創新的前沿。廣播公司可以利用 AI-Media 的 ALTA 解決方案來獲取 IP 兼容的隱藏式字幕和字幕編碼解決方案。ALTA 支援 SMPTE-2110 和 MPEG-TS 輸入在內的全球廣播標準，並可輸出 2110-40、DVB 翻譯字幕、DVB TTML、DVB 圖文電視和 SMPTE 2038。ALTA 可部署為獨立虛擬機、預打包亞馬遜機器映像 (AMI) 或交鑰匙物理伺服器，可以適應任何製作工作流程。每項實例除了輕鬆處理六種語言之外，ALTA 還支援使用 SCTE-35 和 SCTE-104 插入廣告提示。借助 ALTA，AI-Media 將幫助廣播公司將其 IP 視訊廣播的覆蓋範圍和可存取性提升到新的高度。此外，展位上還提供我們的 SDI 硬件編碼器系列，包括我們的 Encoder Pro (HD492) 1 RU 字幕編碼器 - 現已成為 SDI 編碼器廣播標準的代名詞。

我們也很高興能使客戶提前體驗我們升級後的 LEXI Translate 解決方案，這也是我們 LEXI 工具包中語言可存取性的最新水平。該即將發布的版本翻譯準確性無可比擬，因此，廣播公司分發的內容所涉受眾比以往更為廣泛。

歡迎與 AI-Media 一道參加 2023 年荷蘭廣播電視影視及攝影設備展覽會 (IBC)，日期：2023 年 9 月 15 日至 18 日，地點：RAI 阿姆斯特丹會展中心，展位號：5.C31。我們鼓勵與會者預約 AI-Media 團隊的會議，從而了解我們的一系列端到端廣播字幕解決方案。

關於 AI-Media

科技公司 AI-Media 於 2003 年在澳洲成立，是即時和錄音字幕、轉錄和翻譯解決方案的全球領導者。該公司透過其 AI 驅動的 LEXI 自動字幕解決方案，幫助世界領先的廣播公司、企業和政府機構確保獲得高精度、安全和具有成本效益的字幕。LEXI 字幕透過 AI-Media 的一系列字幕編碼器和其 iCap 雲計算網絡——世界上最大、最安全的字幕傳送網絡，傳送到全球數百萬個螢幕。在全球範圍內， AI-Media 每月傳送超過 800 萬分鐘的即時和錄製媒體。AI-Media 在澳洲證券交易所上市交易 (ASX:AIM)。欲了解更多資訊，請瀏覽 AI-Media.tv

此公告隨附的照片可在以下網址查看： https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/976356bd-2ae1-4f56-89ed-437f9da454a2 


傳媒聯絡人：
Fiona Habben
全球高級市場經理
Fiona.habben@ai-media.tv

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