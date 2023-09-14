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AI-Media 首席销售官将在即将举行的 IBC 广播贸易展上欣然展示字幕创新技术

纽约州布鲁克林, Sept. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 技术驱动型现场字幕、转录和翻译解决方案领域领先企业 AI-Media 欣然宣布将参加定于 9 月 15 日至 18 日在荷兰阿姆斯特丹举办的 2023 年荷兰广播电视影视及摄影设备展览会 (IBC)。该活动有望聚集广播和媒体技术领域的行业专家、思想领袖和创新公司。

作为广播行业字幕领域的全球领导者，AI-Media 很荣幸能够参与这一颇具影响力的活动。企业首席销售官 James Ward 将率领代表团，代表企业不断追求卓越，致力于为客户和合作伙伴提供尖端解决方案的承诺。

AI-Media 首席销售官 James Ward 表示：

“我们很高兴再次参加 IBC 展会。这个展会是一个宝贵的平台，让我们能够展示最新的创新成果，以及我们不断突破广播行业的边界、寻求更多可能性的过程。我们很高兴与行业领导者、客户以及合作伙伴互动，并分享我们对广播未来的愿景。”

AI-Media 将在展会上展示几个关键的广播解决方案，而这些方案的基础是 AI 驱动的实时自动字幕解决方案–LEXI。LEXI 让准确率始终保持在 98% 以上，可识别说话者的变化，并利用 AI 确保字幕不会遮挡屏幕内容，且所需成本仅为人工字幕的一小部分。这一创新工具正在彻底改变实时字幕，它提供了一种经济实惠的解决方案，得到了世界领先广播公司的认可。AI-Media 将在展位进行现场演示，展示这一突破性技术的实际应用。

最近推出的人工智能驱动 LEXI 字幕工具包也将在 IBC2023 上亮相，其中包含六种关键解决方案，每种解决方案旨在满足不同的字幕需求。LEXI 工具包改变了内容创作和字幕制作方式，为全球媒体公司、广播公司、活动制作人、教育机构和内容创作者提供完整的端到端解决方案。广播公司可以混合搭配工具包组件来满足其业务需求，获取包括字幕、翻译、存档和搜索以及灾难恢复在内的解决方案。

IP 视频制作处于广播领域创新的前沿。广播公司可以利用 AI-Media 的 ALTA 解决方案来获取 IP 兼容的隐藏式字幕和字幕编码解决方案。ALTA 支持的全球广播标准包括 SMPTE-2110 和 MPEG-TS 输入，并可输出 2110-40、DVB 字幕、DVB TTML、DVB 图文电视和 SMPTE 2038。ALTA 可部署为独立虚拟机、预打包亚马逊机器映像 (AMI) 或交钥匙物理服务器，可以适应任何制作工作流程。每项实例除了轻松处理六种语言之外，ALTA 还支持使用 SCTE-35 和 SCTE-104 插入广告提示。借助 ALTA，AI-Media 正帮助广播公司扩大其 IP 视频广播的覆盖范围与可及性。此外，展位上还提供我们的 SDI 硬件编码器系列，包括我们的 Encoder Pro (HD492) 1 RU 字幕编码器 - 现已成为 SDI 编码器广播标准的代名词。

我们也很高兴能让客户提前体验我们升级后的 LEXI Translate 解决方案，这也是我们 LEXI 工具包中语言可及性的最新水平。该即将发布的版本翻译准确性无可比拟，因此，广播公司分发的内容所涉受众比以往更为广泛。

欢迎和 AI-Media 一起参加 2023 年 IBC 展会，日期：2023 年 9 月 15 日至 18 日，地点：RAI 阿姆斯特丹会展中心，展位号：5.C31。我们鼓励与会者和 AI-Media 团队预约会面，了解我们的一系列端到端广播字幕解决方案。

关于 AI-Media

AI-Media 成立于 2003 年，是一家位于澳大利亚的科技公司。公司在全球直播和录播字幕、转录和翻译解决方案领域保持领先地位。利用 AI 驱动的 LEXI 自动字幕解决方案， AI-Media 为全球领先的广播公司、企业与政府机构提供高度准确、安全且经济实惠的字幕服务。LEXI 字幕通过 AI-Media 的一系列字幕编码器及其 iCap 云网络（全球最大、最安全的字幕传输网络）传输到全球数百万个屏幕上。AI-Media 每月为全球用户提供了超过 800 万分钟的直播和录播媒体服务。AI-Media 已在澳大利亚证券交易所上市 (ASX: AIM)。更多信息，请访问 AI-Media.tv

公告随附图片可见以下网页：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/976356bd-2ae1-4f56-89ed-437f9da454a2 


媒体联系方式：
Fiona Habben
全球高级营销经理
Fiona.habben@ai-media.tv

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