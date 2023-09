L’augmentation du nombre de cancers préoccupe Sylvie Beljanski et autres experts du cancer

Plus de 90 % des cancers sont dus à l'effet des toxines environnementales sur notre ADN.” — Sylvie Beljanski

PARIS, ÎLE-DE-FRANCE, PARIS, September 28, 2023 /EINPresswire.com/ -- En réponse à une étude récente révélant l’augmentation préoccupante du nombre de cancers détectés chez les jeunes, Sylvie Beljanski, fondatrice de la Fondation Beljanski, offre des perspectives précieuses sur l'interaction complexe entre toxines environnementales et résilience du système immunitaire , permettant d’expliquer ce phénomène inquiétant.

L'étude, qui a examiné plus de 500 000 cas de cancer chez des patients de moins de 50 ans entre 2010 et 2019, a révélé une augmentation notable des diagnostics de cancer chez les jeunes adultes, et particulièrement des cancers touchant les femmes et les individus dans la trentaine.

Cette étude s'inscrit dans une perspective internationale large, car une revue mondiale des registres du cancer dans 44 pays a également révélé une augmentation rapide de l'incidence du cancer chez les jeunes, en particulier des cancer affectant le système digestif.

Sylvie Beljanski, une voix éminente dans le domaine de la recherche sur le cancer, met l'accent sur le rôle des toxines environnementales et leur influence sur l'ADN et leur rôle dans le développement du cancer. Elle déclare : "Plus de 90 % des cancers sont dus à l'effet des toxines environnementales sur notre ADN". Cela souligne le lien crucial entre les facteurs environnementaux et le développement du cancer, suscitant deux questions fondamentales : quelle est la gravité de l'impact de l'environnement, et dans quelle mesure l'ADN d'un individu peut-il résister à cet impact ?

Beljanski suggère que l'écart générationnel observé dans les taux de diagnostic du cancer pourrait découler d'une combinaison de facteurs liés au mode de vie et à l’efficacité du système immunitaire. En raison de différences de mode de vie, les jeunes peuvent être davantage exposés à des carcinogènes spécifiques que leurs aînés. De plus, l'impact cumulatif de divers facteurs, tels que la naissance par césarienne, le manque d'accès au lait maternel, les campagnes de vaccination précoces et multiples, ainsi que l'exposition précoce aux toxines environnementales, pourrait contribuer à des systèmes immunitaires plus faibles chez les générations plus jeunes.

En ce qui concerne l'écart observé entre les taux de cancer selon le sexe, Beljanski évoque le potentiel d’une exposition spécifique à certains carcinogènes, citant des études ayant détecté des carcinogènes dans les produits d'hygiène féminine. Elle soulève également la possibilité que des différences génétiques entre les sexes puissent influencer la capacité du système immunitaire à faire face aux cofacteurs qui affaiblissent ses défenses, tels que l'alcool.

Le Dr Otis Brawley, un expert distingué en oncologie et en épidémiologie à l'Université Johns Hopkins, est en accord avec l'évaluation de Beljanski, ajoutant que des facteurs liés au mode de vie, tels qu'une augmentation de la consommation calorique, l'obésité et le manque d'exercice, jouent probablement un rôle important dans la montée des taux de cancer chez les jeunes adultes.

Alors que le monde est confronté à l'augmentation inquiétante des diagnostics de cancer parmi les populations plus jeunes, les perspectives de Sylvie Beljanski mettent en lumière les facteurs multifacettes en jeu. L'interaction des toxines environnementales, de la résilience du système immunitaire, des choix de mode de vie et des prédispositions génétiques souligne la complexité du problème. Des recherches supplémentaires et une approche holistique de la santé et du bien-être sont cruciales pour freiner l'alarmante montée des cas de cancer précoces.