Globaalse võrdlusportaali Moneezy uus versioon on nüüd saadaval ka Eestis

Moneezy logo

Tuntud Skandinaavia võrdlusportaal Moneezy on välja tulnud uues kuues veebilehega, mis on veelgi kasutajasõbralikum, harivam ja läbipaistvam.

Muudame jõudude tasakaalu nii, et kasutajatel on tugevam positsioon otsuste langetamisel – ehk toode inimeselt inimesele, mitte vahendajana pangalt kliendile” — Emil Kjær

ESTONIA, September 13, 2023/ EINPresswire.com / -- Alates 2018. aastast on Moneezy järjepidevalt laienenud, muutudes tänaseks üheks maailma juhtivaks finantstoodete võrdlusportaaliks. Nende strateegia on alati olnud sellise platvormi loomine, mis kohanduks kasutajate vajadustega, mitte vastupidi. Uus võrdlusportaal teeb erinevate laenude mõistmise ja nendes navigeerimise kasutajatele veelgi lihtsamaks.Teabe jagamine on tulevikNende uus portaal esindab Moneezy väärtusi ja vaimu - luua hariv keskkond, mis teeb finantsmaailma ja laenude mõistmise inimestele arusaadavamaks."Meie eesmärk on alati olnud teha finantsmaailm kasutajatele arusaadavaks, muutes samas laenukogemus läbipaistvaks ja taskukohaseks", ütles Emil Kjær, peadirektor firmas Intelligent Banker – ettevõte, mis on Moneezy portaali taga. ''Viimase aasta inflatsiooni valguses vajavad kasutajad Moneezyt rohkem kui kunagi varem. Uue lehe käivitamisega, kus teabe levitamisel ja kasutajakogemusel on kõrgeim prioriteet, oleme ühe sammu lähemal selle visiooni täitmisele.''Tulevikus mängivad info jagamisel eriti olulist rolli artiklid ja blogipostitused. "Teeme kogu teabe kasutajatele kättesaadavaks; alates finantsmõistetest kuni laenu võtmise protsessini. Näidates kasutajatele, kuidas laenumaailmas toimetada, aitame muuta viisi, kuidas tulevikus laene võetakse. See on eesmärk.", ütles Emil Kjær.Läbipaistev strateegia peab näitama täielikku pilti laenudestVõrdlusteenuse värskendatud versioon toetab Moneezy pikaajalist strateegiat. Lisaks intuitiivse ja funktsionaalse disaini loomisele, mis juhib kasutajat tõhusalt asjakohase teabe juurde, annab Moneezy nüüd selge sõnumi selle kohta, kes nad on, mille eest seisavad ja kuidas soovivad tulevikule kaasa aidata."Meie jaoks pole see enam pelgalt turundamine. Tegemist on teabe jagamisega ja detailse ning reaalse ülevaate andmisega finantstoodetest. Teeme seda, rõhutades nii laenude puudusi kui ka eeliseid ja kaasates rohkem eksperte selles valdkonnas.", ütles Emil Kjær ja jätkas: ''Minevikus olid pangad jõupositsioonil. Meie aga muudame jõudude tasakaalu nii, et kasutajatel on tugevam positsioon otsuste langetamisel – ehk toode inimeselt inimesele, mitte vahendajana pangalt kliendile. Usume, et see muudab kasutajakogemuse palju väärtuslikumaks, kuna kasutaja enda kätes on kõik kaardid, et teha enda jaoks õige valik.''Moneezy uuendatud võrdlusteenus on nüüdsest saadaval ka Eestis ja lähitulevikus lisandub sinna veelgi enam funktsioone, mis optimeerivad kasutajakogemust.