Moneezy.com lancerer en opdateret version af globalt sammenligningssite

I dag præsenteres et nyt online sammenligningssite over hele verden, der er endnu mere brugervenligt, lærerigt og transparent.

Vi vil ændre balancen, så brugerne står stærkest; fra mennesker til mennesker fremfor fra bank til kunde.” — Emil Kjær

ODENSE, DENMARK, September 13, 2023/ EINPresswire.com / -- Moneezy har været i konstant udvikling siden 2018, og det er medvirkende til, at de i dag er en af de førende inden for sammenligningssites af finansielle produkter i hele verden. Deres strategi har altid været at skabe et site, der tilpasser sig brugerne og ikke omvendt. Nu lancerer de et nyt sammenligningssite, der vil gøre det nemmere for brugerne at navigere i og forstå den komplekse finansverden i fremtiden.Formidling af information er fremtidenDet nye site repræsenterer Moneezys ånd og symboliserer den vision, de altid har haft; at skabe et lærerigt univers, der gør økonomi og lån mere forståeligt for brugerne.’’Vores vision har altid været at gøre finansverdenen forståelig for brugeren samtidig med at gøre låneoplevelsen gennemskuelig og overkommelig’’, udtaler Emil Kjær , manager hos Intelligent Banker, der står bag Moneezy.com. ’’Med den inflation vi har set det sidste år, har brugerne mere end nogensinde før brug for Moneezy. Ved at lancere et nyt site, hvor formidling af information og brugeroplevelse har højeste prioritet, er vi et skridt nærmere at kunne leve op til den vision.’’Informationsformidling vil være et af nøgleordene fremover, hvor især artikler og blogindlæg vil spille en hovedrolle. ’’Vi vil gøre al information tilgængeligt for brugeren; alt fra finansielle begreber til hvordan processen omkring at optage lån foregår. Hvis vi lærer brugerne, hvordan de skal begå sig, vil vi være med til at ændre den måde, vi optager lån på i fremtiden. Det er målsætningen.’’, siger Emil Kjær.Transparent strategi skal fortælle hele historienDen opdaterede version af sammenligningstjenesten kommer til at understøtte den nye strategi, Moneezy udfolder. Foruden at skabe et intuitivt og funktionelt design, der effektivt leder brugeren til de relevante informationer, giver Moneezy nu et klart budskab om, hvem de er, hvad de står for, og hvordan de ønsker at bidrage til fremtiden.’’For os handler det ikke længere kun om at markedsføre. Det handler om at informere samt give et detaljeret og virkeligt indblik i de finansielle produkter. Det gør vi ved at italesætte ulemper i lige så høj grad som fordele og inddrage flere eksperter inden for feltet.’’, udtaler Emil Kjær og fortsætter: ’’Tidligere har magten ligget hos bankerne. Vi vil ændre balancen, så brugerne står stærkest; fra mennesker til mennesker fremfor fra bank til kunde. Vi tror på, at det vil gøre oplevelsen langt mere værdifuld for brugerne, så de har grundlaget til at tage det rigtige valg.’’Moneezys opdaterede sammenligningstjeneste er online pr. dags dato, og de vil inden længe introducere flere tilhørende features, der skal optimere den samlede brugeroplevelse.