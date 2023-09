Especialistas em segurança cibernética se reunirão na Espanha para conferência anual sobre crimes cibernéticos da APWG

eCrime2023

Conferência sobre crimes cibernéticos do APWG em Barcelona enfocará os desafios da IA e a resposta a crimes on-line complexos

Os diálogos que começam nas conferências do APWG geralmente movem os setores e até mesmo as nações nos domínios do compartilhamento de dados defensivos e das políticas de conscientização pública.” — David Jevans

CAMBRIDGE, MA, UNITED STATES, September 13, 2023/ EINPresswire.com / -- Especialistas em segurança cibernética de todo o mundo estão se juntando ao APWG (Anti-Phishing Working Group) , portador da tocha do combate ao crime cibernético, para a conferência do seu vigésimo aniversário, a fim de examinar os desafios impostos pelas tecnologias de IA e a complexidade acelerada dos próprios crimes cibernéticos.Juntando-se ao grupo internacional de combate ao crime cibernético em seu Simpósio de 2023 sobre Pesquisa de Crimes Eletrônicos (APWG eCrime) em Barcelona (15 a 17 de novembro) estarão titãs industriais, pesquisadores industriais e acadêmicos, ministros de governos nacionais e organizações multilaterais e policiais cibernéticos de todo o mundo - bem como o quadro de experientes profissionais de operações de todos os setores que estão fazendo frente ao crime cibernético hoje.A agenda do eCrime 2023 está aqui: apwg.org/ecrime2023O presidente do APWG, David Jevans, disse: "Os diálogos que começam nas conferências do APWG geralmente movem os setores e até mesmo as nações nos domínios do compartilhamento de dados defensivos e das políticas de conscientização pública. Neste nosso programa de 20º aniversário, é justo chamá-lo de Davos do crime cibernético".O simpósio anual do APWG eCrime examina as bases econômicas, os elementos comportamentais e outros aspectos fundamentais que movimentam e alimentam a crescente rede global de crimes cibernéticos de vários bilhões de dólares. Essas dimensões do crime cibernético são exploradas em artigos revisados por pares enviados por pesquisadores de universidades e laboratórios industriais, bem como nas sessões gerais do simpósio.Entre os palestrantes que participarão do APWG eCrime 2023 estão alguns dos líderes mais importantes no confronto global contra o crime cibernético atualmente, incluindo:Chema Alonso, Chief Digital Officer, Telefônica - falando como palestra principal do eCrime 2023;Paul Vixie, Distinguish Engineer, AWS Security e pioneiro em engenharia da Internet - examinando como os novos protocolos da Internet obscurecerão os comportamentos do ponto final que são cruciais para informar as rotinas de segurança e gerenciamento que protegem os usuários;Dr. L. Jean Camp, professor da Universidade de Indiana e pioneiro em usabilidade de segurança - apresentando um estudo nacional cruzado de cinco democracias anglófonas para identificar as principais características da resiliência do usuário a ataques comuns de phishing;Pedro Janices, Diretor de Investigações de Crimes Cibernéticos do Ministério da Segurança, Argentina - apresentação sobre: O programa ForCIC da Argentina para coordenar investigações de crimes cibernéticos e fortalecer a segurança cibernética nacional; e o lançamento da campanha de conscientização sobre segurança cibernética em nível federal e estadual PARA. PIENSA. CONÉCTATE.O APWG eCrime, como uma conferência revisada por pares, foi fundado em 2006 e, desde 2008, tem seus anais publicados pelo IEEE: < https://ecrimeresearch.org/ecrime-research-papers/ > O simpósio reúne a maior concentração de pesquisadores de combate ao crime cibernético, equipes e gerentes de operações comerciais e profissionais de políticas todos os anos para explorar as possibilidades de supressão programática - e globalizada - do crime cibernético.Para atingir esse objetivo, o APWG eCrime organiza os trabalhos aceitos e as sessões gerais em sessões definidas por tópicos que estruturam os diálogos mantidos pelas comunidades interessadas para cultivar a ação. Essas sessões do programa incluem:O ecossistema responsivo de combate ao crime cibernéticoOmissões/colisões na política de infraestrutura - e litígio como instrumento de políticaAplicação da lei na terceira década do crime cibernético como um setor em crescimentoFatores humanos na proliferação - e supressão - do crime cibernéticoCom seu foco em promover esses tipos de discussões interdisciplinares - e com o objetivo de cultivar soluções práticas – todo simpósio do eCrime é uma experiência enriquecedora para todos os seus participantes.Principais destaques:- Discursos instigantes de especialistas renomados da área- Apresentações de pesquisas aprofundadas e painéis de discussão- Palestras interativas sobre as mais recentes ferramentas e técnicas- Oportunidades de networking com colegas profissionais e pesquisadores- A rica cultura e história de Barcelona durante os eventos sociaisPara ver os palestrantes confirmados e se inscrever no simpósio, visite o site oficial do evento: APWG | Simpósio sobre Pesquisa de Crimes Eletrônicos 2023Para o envio de artigos, use a opção New Submission (Novo envio) em: https://ecrime2023papers.hotcrp.com/ Se tiver alguma dúvida ou precisar de mais informações, entre em contato com os organizadores do APWG eCrime para obter detalhes pelo e-mail apwg_events@apwg.org