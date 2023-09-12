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名分析師黃正盛與臺灣業內龍頭軒輝投資攜手，為投資人揭示股市獲利新策略

名分析師黃正盛與臺灣業內龍頭軒輝投資攜手，為投資人揭示股市獲利新策略

名分析師黃正盛 與臺灣業內龍頭軒輝投資攜手 為投資人揭示股市獲利新策略

台灣, September 12, 2023/EINPresswire.com/ -- 著名分析師黃正盛近日受邀回台，與臺灣投資界的業內龍頭軒輝投資有限公司攜手合作。黃正盛將擔任主力分析師，帶領專業分析團隊，為投資人提供全面、完善的資訊與解析。這次的合作旨在幫助投資人在股市中獲得合理的報酬，並解決資訊不對等的問題。

背景與合作詳情
黃正盛分析師畢業於聖母大學（University of Notre Dame）金融系，具有豐富的海外進修經驗和實務操作經驗。他曾在多家主力機構和信投公司工作，也曾是外資操盤室的操盤手和各大證券的特邀嘉賓。黃正盛表示，大戶和散戶之間獲利差別主要在於資訊不對等，他希望透過這次的合作，為投資人提供更多有價值的市場資訊。

軒輝投資有限公司的業績與社會責任
軒輝投資有限公司一直是臺灣投資行業的佼佼者，擁有專業的分析團隊，長期為客戶提供穩健的資產投資服務。該公司也積極參與社會公益，常資助台灣慈善機構。

期待未來
這次成功聘請黃正盛為主力分析師，軒輝投資有限公司再次證明了其在業界的領先地位。市場和投資者都對這次合作充滿期待，相信將會帶來更多精彩的投資策略和獲利機會。

DAVID
Manpower
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