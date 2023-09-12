中璨投資股份有限公司在19年歷程後展示網路券商新格局
EINPresswire.com/ -- 在新北市新店區的總部，中璨投資股份有限公司舉行了一場盛大的新聞發佈會。該公司是專門從事主力機構之間證券買賣的市場交易平台。由於客戶網路下單佔比接近百分百和ROE長年居於本國券商前列，中璨投資正在證券投資界內打造全新的格局。
歷史與獨特性
成立於民國093年06月07日，中璨投資憑藉其創新的投資平台和深度，廣度兼具的研究洞見，不斷掌握投資前景。
主要業務
"今天，我們特別要強調的是，我們不僅僅是一家證券交易平台。" 公司董事長許年輝表示，"中璨投資的業務範疇非常廣泛，包括買賣有價證券，財富管理，甚至外國有價證券的交易。"
領導團隊
董事長許年輝和監察人何新斌透露，該公司未來將進一步拓展其業務，以滿足不斷變化的市場需求。
未來方向
"我們的目標是成為亞洲最大、最可靠的證券交易平台之一，並積極發展多元資產投資方案以滿足全球客戶的需求。" 董事長許年輝總結道。
DAVID
歷史與獨特性
成立於民國093年06月07日，中璨投資憑藉其創新的投資平台和深度，廣度兼具的研究洞見，不斷掌握投資前景。
主要業務
"今天，我們特別要強調的是，我們不僅僅是一家證券交易平台。" 公司董事長許年輝表示，"中璨投資的業務範疇非常廣泛，包括買賣有價證券，財富管理，甚至外國有價證券的交易。"
領導團隊
董事長許年輝和監察人何新斌透露，該公司未來將進一步拓展其業務，以滿足不斷變化的市場需求。
未來方向
"我們的目標是成為亞洲最大、最可靠的證券交易平台之一，並積極發展多元資產投資方案以滿足全球客戶的需求。" 董事長許年輝總結道。
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