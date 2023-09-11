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Duck Creek Technologies 宣布新任財務總監

公司委任經驗豐富的技術財務主管 Teresa M. Kim 監督財務及會計職能

波士頓, Sept. 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies，是一家引領未來財產保險 (P&C) 和一般保險智能解決方案的提供商，宣布委任 Teresa M. Kim 為財務總監 (CFO)。Kim 是一位卓有成就的資深財界領袖，在雲計算、技術平台以及「四大」會計師事務所 (Big Four) 公共會計領域擁有深厚背景和豐富經驗。她在 Akamai Technologies (Akamai)——一家全球性內容分發網絡和雲服務公司——效力 20 年後加入 Duck Creek。在 Akamai，她最近的職位是雲技術部門的財務副總裁 (VP)，監督超過 20 億美元的收入，同時幫助企業建立一個具有擴展能力的世界級平台。在 Akamai 任職期間，她還擔任媒體和營運商部門的財務副總裁，協助領導戰略性媒體客戶合同談判。此前，她曾擔任助理財務總監，監督全球會計和營運，領導一支超過 120 名專業人員的大型團隊，並在印度和波蘭建立了卓越的金融中心。

在加入 Akamai 之前，Kim 在 Ernst & Young (EY) 擔任高級審計員，支援 EY 的技術、通訊和娛樂部門的客戶。她的職業生涯始於 KPMG 和 Economic Analysis Corporation 的財務諮詢角色，然後轉向公共會計領域。

Duck Creek 的行政總裁 Mike Jackowski 說：「Teresa 是一位精力充沛且富有遠見的領導者，具有強大的理財觸覺，以客戶為中心，並且擁有雲平台技術營運方面的經驗。隨著 Duck Creek 繼續專注於國際增長和軟件即服務 (SaaS) 成熟度，她將成為公司的巨大財富，指導我們自身進行策略轉型和優化財務運作。」「對於我們 Duck Creek 的所有人來說，這是一個激動人心的時刻，我相信她的才能將幫助我們繼續為我們的客戶、合作夥伴和利益相關者創造價值。」

Kim 補充道：「我很高興能在 Duck Creek 強化全球保險業領導地位之時加入公司。我很榮幸有機會與 Mike 和整個 Duck Creek 團隊在高速增長的時期密切合作。」

Kim 在加州大學洛杉磯分校獲得了文學士學位，主修經濟學，輔修亞美研究。她在美國東北大學獲得了工商管理碩士和會計學碩士學位。Kim 居住在大波士頓地區。

關於 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是一家引領未來財產保險 (P&C) 和一般保險智能解決方案的提供商。我們的平台是現代保險系統的基礎，使保險業能夠利用雲計算的力量，實現敏捷、智能且持續發展的營運。真誠、使命和透明是 Duck Creek 的核心價值，我們相信保險應該在個人和企業最需要的時候、地點和方式為他們提供支持。我們的市場領先解決方案可以單獨獲得或作為全套解決方案獲得，所有解決方案都可以透過 Duck Creek OnDemand 獲得。欲了解更多有關資訊，請瀏覽 www.duckcreek.com。關注 Duck Creek 的社交頻道以獲得最新資訊 – LinkedInTwitter

聯絡資訊

Drake Manning
Duck Creek Technologies
drake.manning@duckcreek.com

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