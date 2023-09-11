Duck Creek Technologies 宣布新任首席财务官

公司委任经验丰富的技术财务高管 Teresa M. Kim 监督财务和会计职能

波士顿, Sept. 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies——一家定义财产和意外险 (P＆C) 和一般保险行业未来的智能解决方案提供商，宣布任命 Teresa M. Kim 为首席财务官 (CFO)。Kim 是一位经验丰富的高级财务领导者，在云计算、技术平台和“四大”会计师事务所 (Big Four) 公共会计领域有着深厚的背景和丰富的经验。在加入 Duck Creek 之前，她在全球内容分发网络和云服务公司 Akamai Technologies (Akamai) 任职了 20 年，最近的职务是该公司云技术部门的财务副总裁 (VP)，负责监管超过 20 亿美元的收入，同时帮助公司建立了一个可扩展的世界级平台。在 Akamai 工作期间，她还担任了媒体和运营商部门的财务副总裁，牵头与战略性媒体客户进行合同谈判。此前，她曾担任助理财务总监一职，负责监督公司全球会计和运营业务，同时领导一支由 120 名专业人员组成的大型团队，并在印度和波兰建立了卓越的金融中心。



在加入 Akamai 之前，Kim 在 Ernst & Young (EY) 担任高级审计员，为 EY 在技术、通信和娱乐行业的客户提供相关支持。她的职业生涯始于毕马威 (KPMG) 和 Economic Analysis Corporation 的财务咨询工作，然后转入了公共会计领域。

Duck Creek 的首席执行官 Mike Jackowski 说道：“Teresa 是一位充满活力且深思熟虑的领导者，具备敏锐的财务洞察力、客户至上的精神以及云平台技术运营的丰富经验。随着 Duck Creek 继续专注于国际增长和 SaaS 成熟度，她将成为公司的巨大财富，指导我们进行自身战略转型和优化财务运作。”“这对我们所有在 Duck Creek 的人来说都是激动人心的时刻，我相信她的才华将帮助我们继续为客户、合作伙伴和利益相关者创造价值。”

Kim 补充道：“我很高兴能在 Duck Creek 强化全球保险业的领导地位之时加入公司。我很荣幸能有机会在公司高速增长期间与 Mike 和整个 Duck Creek 团队密切合作。”

Kim 在加利福尼亚大学洛杉矶分校获得了文学学士学位，主修经济学，辅修亚美研究。她还在美国东北大学获得了工商管理硕士和会计硕士学位。Kim 目前居住在大波士顿地区。

关于 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是一家定义财产和意外险 (P＆C) 和一般保险行业未来的智能解决方案提供商。我们是构建现代保险系统的平台，使保险业能够利用云计算的强大功能，实现灵活、智能和长青的运营。真实性、目的性和透明度是 Duck Creek 的核心，我们认为保险应该在个人和企业最需要时、在最需要的地方以他们最想要的方式提供。我们的市场领先解决方案可独立获取，也可作为一套完整解决方案获取，所有解决方案均可通过 Duck Creek OnDemand 获取。请访问 www.duckcreek.com 了解更多信息。可在以下社媒渠道关注 Duck Creek，获取最新信息 - LinkedIn 和 Twitter。

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Duck Creek Technologies

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