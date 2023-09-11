Submit Release
News Search

There were 1,366 press releases posted in the last 24 hours and 473,670 in the last 365 days.

Duck Creek Technologies 宣布新任首席财务官

公司委任经验丰富的技术财务高管 Teresa M. Kim 监督财务和会计职能

波士顿, Sept. 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies——一家定义财产和意外险 (P＆C) 和一般保险行业未来的智能解决方案提供商，宣布任命 Teresa M. Kim 为首席财务官 (CFO)。Kim 是一位经验丰富的高级财务领导者，在云计算、技术平台和“四大”会计师事务所 (Big Four) 公共会计领域有着深厚的背景和丰富的经验。在加入 Duck Creek 之前，她在全球内容分发网络和云服务公司 Akamai Technologies (Akamai) 任职了 20 年，最近的职务是该公司云技术部门的财务副总裁 (VP)，负责监管超过 20 亿美元的收入，同时帮助公司建立了一个可扩展的世界级平台。在 Akamai 工作期间，她还担任了媒体和运营商部门的财务副总裁，牵头与战略性媒体客户进行合同谈判。此前，她曾担任助理财务总监一职，负责监督公司全球会计和运营业务，同时领导一支由 120 名专业人员组成的大型团队，并在印度和波兰建立了卓越的金融中心。

在加入 Akamai 之前，Kim 在 Ernst & Young (EY) 担任高级审计员，为 EY 在技术、通信和娱乐行业的客户提供相关支持。她的职业生涯始于毕马威 (KPMG) 和 Economic Analysis Corporation 的财务咨询工作，然后转入了公共会计领域。

Duck Creek 的首席执行官 Mike Jackowski 说道：“Teresa 是一位充满活力且深思熟虑的领导者，具备敏锐的财务洞察力、客户至上的精神以及云平台技术运营的丰富经验。随着 Duck Creek 继续专注于国际增长和 SaaS 成熟度，她将成为公司的巨大财富，指导我们进行自身战略转型和优化财务运作。”“这对我们所有在 Duck Creek 的人来说都是激动人心的时刻，我相信她的才华将帮助我们继续为客户、合作伙伴和利益相关者创造价值。”

Kim 补充道：“我很高兴能在 Duck Creek 强化全球保险业的领导地位之时加入公司。我很荣幸能有机会在公司高速增长期间与 Mike 和整个 Duck Creek 团队密切合作。”

Kim 在加利福尼亚大学洛杉矶分校获得了文学学士学位，主修经济学，辅修亚美研究。她还在美国东北大学获得了工商管理硕士和会计硕士学位。Kim 目前居住在大波士顿地区。

关于 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是一家定义财产和意外险 (P＆C) 和一般保险行业未来的智能解决方案提供商。我们是构建现代保险系统的平台，使保险业能够利用云计算的强大功能，实现灵活、智能和长青的运营。真实性、目的性和透明度是 Duck Creek 的核心，我们认为保险应该在个人和企业最需要时、在最需要的地方以他们最想要的方式提供。我们的市场领先解决方案可独立获取，也可作为一套完整解决方案获取，所有解决方案均可通过 Duck Creek OnDemand 获取。请访问 www.duckcreek.com 了解更多信息。可在以下社媒渠道关注 Duck Creek，获取最新信息 - LinkedInTwitter

联系方式

Drake Manning
Duck Creek Technologies
drake.manning@duckcreek.com

公告附带的照片可在以下网站查看
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4a0ac0b9-1a79-4e33-a4bb-d27139e4383d 


Primary Logo

You just read:

Duck Creek Technologies 宣布新任首席财务官

Distribution channels: Companies, Insurance Industry ...


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more