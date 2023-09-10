XS.com 的首席執行官Mohamad Ibrahim 榮獲最佳勵志領袖獎
EINPresswire.com/ -- 全球，2023 年 9 月 8 日 – 全球跨國在線投資和金融服務提供者 XS.com 今天宣佈，其集團首席執行官Mohamad Ibrahim在白頁國際（WPI）組織的白頁領導力峰會上被評為最佳勵志領袖。 來自亞洲、中東、英國和歐洲等多個國家以及各行各業的 150 多名商業領袖和企業客戶主管參加了 白頁的領導力峰會。XS.com 集团首席执行官Mohamad Ibrahim在得知他被选中获得该奖项时说道：
“我真的十分榮幸可以在白頁國際（WPI）組織的白頁領導力峰會上獲得最佳勵志領袖獎項。 這種認可不僅僅是對於我個人的獎項，它也反映了我們背後強大的團隊共同努力以及積極高漲的工作熱情。 作為首席執行官，我的職責一直是激勵我周圍的人並賦予他們工作權力，這個獎項再次證明瞭以卓識遠見、誠信和追求卓越的精神進行領導的重要性。 我非常感謝此次會議的召集人和參與這一非凡旅程的每個人。 我們今後仍會共同努力，攜手創造一個更具影響力的未來，並對更廣泛的金融服務界產生持久積極的影響，”
2023年白頁領導力峰會不僅是一次寶貴的交流體驗更是一次革命性創意生成的優化日，這一天的活動包括變革性會談、小組討論、社交活動和頒獎。
白頁國際首席執行官Annie T Fazli頒獎時致詞：
“我們衷心感謝 XS.com 集團首席執行官Mohamad Ibrahim在白頁領導力峰會上出色表現，並榮獲 ”最佳勵志領袖 “稱號。 他的領導力體現了他的領導力體現了我們一直所推崇的遠見、創新和靈感等品質，該獎項不僅表彰了他的個人成就，還表彰了他對推動行業內外積極變革的奉獻精神。 感謝你們樹立了光輝的榜樣，並激勵了世界各地的領導人。
XS.com 榮獲了一系列獎項，這些獎項肯定了其為全球交易商、機構投資者和經紀人提供機會，使其能夠獲得深厚的機構流動性和尖端交易技術的使命。 此外，XS.com 還提供高效的用戶體驗、出色的關係管理和卓越的用戶支援。
XS.com 很高興能與一家開啟非凡的組織合作。 白頁國際（WPI）是一家大型的諮詢公司，其願景是重新定義可能，公司專注於品牌行銷、研究、諮詢和顧問、大型會議、出版、數字技術以及豐富的電視節目。
XS 公司評述
XS集團（以“XS”或“XS.com”品牌運營）是一家全球多元資產經紀商，提供交易各種金融產品的途徑。
XS.com 於2010年在澳大利亞成立，現已發展成為金融科技、金融服務和在線交易行業的全球市場領導者，在全球不同司法管轄區均設有牌照和辦事處。
XS.com 為交易者提供， 全球的機構投資者和經紀人都能獲得深度的機構流動性和先進的交易技術，同時還有高效的用戶體驗、出色的關係管理和卓越的用戶支援。
風險警告：我們的產品以保證金進行交易，其同時也具有高風險，可能會損失所有資金。 這些產品可能並不適合所有人，您應確保您已瞭解其中所包含的全部風險。
關於白頁國際
白頁國際是一家全球諮詢公司，擁有多元化的產品群組，包括品牌行銷，研究，諮詢和諮詢，大型通用和定製會議，出版，數位和電視節目。 公司旨在為客戶的績效創造實質性和持久的影響，並提升他們的品牌價值。 白頁國際的目標是成為世界領先的諮詢公司，這促使其專注於並努力成為客戶的理想且長遠的合作夥伴。
XS Group
“我真的十分榮幸可以在白頁國際（WPI）組織的白頁領導力峰會上獲得最佳勵志領袖獎項。 這種認可不僅僅是對於我個人的獎項，它也反映了我們背後強大的團隊共同努力以及積極高漲的工作熱情。 作為首席執行官，我的職責一直是激勵我周圍的人並賦予他們工作權力，這個獎項再次證明瞭以卓識遠見、誠信和追求卓越的精神進行領導的重要性。 我非常感謝此次會議的召集人和參與這一非凡旅程的每個人。 我們今後仍會共同努力，攜手創造一個更具影響力的未來，並對更廣泛的金融服務界產生持久積極的影響，”
2023年白頁領導力峰會不僅是一次寶貴的交流體驗更是一次革命性創意生成的優化日，這一天的活動包括變革性會談、小組討論、社交活動和頒獎。
白頁國際首席執行官Annie T Fazli頒獎時致詞：
“我們衷心感謝 XS.com 集團首席執行官Mohamad Ibrahim在白頁領導力峰會上出色表現，並榮獲 ”最佳勵志領袖 “稱號。 他的領導力體現了他的領導力體現了我們一直所推崇的遠見、創新和靈感等品質，該獎項不僅表彰了他的個人成就，還表彰了他對推動行業內外積極變革的奉獻精神。 感謝你們樹立了光輝的榜樣，並激勵了世界各地的領導人。
XS.com 榮獲了一系列獎項，這些獎項肯定了其為全球交易商、機構投資者和經紀人提供機會，使其能夠獲得深厚的機構流動性和尖端交易技術的使命。 此外，XS.com 還提供高效的用戶體驗、出色的關係管理和卓越的用戶支援。
XS.com 很高興能與一家開啟非凡的組織合作。 白頁國際（WPI）是一家大型的諮詢公司，其願景是重新定義可能，公司專注於品牌行銷、研究、諮詢和顧問、大型會議、出版、數字技術以及豐富的電視節目。
XS 公司評述
XS集團（以“XS”或“XS.com”品牌運營）是一家全球多元資產經紀商，提供交易各種金融產品的途徑。
XS.com 於2010年在澳大利亞成立，現已發展成為金融科技、金融服務和在線交易行業的全球市場領導者，在全球不同司法管轄區均設有牌照和辦事處。
XS.com 為交易者提供， 全球的機構投資者和經紀人都能獲得深度的機構流動性和先進的交易技術，同時還有高效的用戶體驗、出色的關係管理和卓越的用戶支援。
風險警告：我們的產品以保證金進行交易，其同時也具有高風險，可能會損失所有資金。 這些產品可能並不適合所有人，您應確保您已瞭解其中所包含的全部風險。
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白頁國際是一家全球諮詢公司，擁有多元化的產品群組，包括品牌行銷，研究，諮詢和諮詢，大型通用和定製會議，出版，數位和電視節目。 公司旨在為客戶的績效創造實質性和持久的影響，並提升他們的品牌價值。 白頁國際的目標是成為世界領先的諮詢公司，這促使其專注於並努力成為客戶的理想且長遠的合作夥伴。
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