Couper la faim des enfants grâce à la technologie

SAINTE-BARBE, QUéBEC, CANADA, September 11, 2023/ EINPresswire.com / -- Dans le cadre de son lancement au Québec Bee tient à profiter de la prochaine rentrée scolaire pour lancer sa première campagne « 1000 choses à faire au Québec » avec comme objectif de nourrir le potentiel de milliers enfants et d’adolescents de partout au Québec. Cette initiative vise à fournir 200 000 petits déjeuners nutritifs aux élèves grâce à notre partenariat avec l’organisme du Club des petits déjeuners.Bee, une startup technologique soutenue par la BDC est une communauté dynamique qui fait briller le talent des entreprises et organismes d’ici.De plus, Bee se démarquera sous peu de la compétition en offrant des opportunités en temps réel, permettant ainsi à un plus grand nombre de personnes d’être au fait des possibilités d’événements et activités de tout genre et ce, sans même connaître l’existence de l’entreprise ou l’organisme qui les offre.La fondatrice et présidente de l’entreprise Mireille Roy , responsable de l’événement et native de Sherbrooke, invite les médias à célébrer le coup d’envoi de la campagne : le 14 septembre prochain lors d’un déjeuner de presse. Cette rencontre avec les médias aura lieu à Sainte-Barbe dans la région du Haut Saint-Laurent (réservation requise) permettra de découvrir qui sont les premiers participants notamment: le Parc Omega, Parcs Canada et bien d’autres encore!Pour participer à la campagne ou pour suivre son évolution en temps réel visitez le https://1000chosesafaireauquebec.com/ Pour confirmer votre participation au déjeuner de presse ou pour planifier une entrevue avec Madame Mireille Roy, veuillez svp communiquer directement avec madame Roy à l’adresse courriel ci-dessous.Réservation requise avant le 12 septembre à midi.Contact: Mireille Roy - Responsable de l’événement514 706-8800mireilleroy8@gmail.comSOURCE: BeeÀ propos du Club des petits déjeunersDepuis 1994, le Club des petits déjeuners travaille avec des partenaires de tous les secteurs pour aider les enfants à accéder à un petit déjeuner nutritif et à atteindre leur plein potentiel. Accrédité par Imagine Canada pour sa saine gouvernance et reconnu par Aliments du Québec pour sa valorisation des produits alimentaires locaux en plus de ses efforts à travers la Canada, le Club contribue à rejoindre des enfants dans toutes les provinces et tous les territoires à travers le pays. Apprenez-en plus sur notre site Internet au clubdejeuner.org ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. --------------------------------------------------------