تدخل شركة كريتا Creta سوق الألعاب في الشرق الأوسط من خلال منتدى العالم القادم Next World Forum
EINPresswire.com/ -- منتدى العالم القادم (Next World Forum)، وهو حدث للألعاب الإلكترونية الذي أقيم في الرّياض يومي 30 و31 أغسطس، جمع شخصيات مؤثرة من صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية العالمية. تم تنظيمه من قبل الاتّحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، ويعتبر منصّة لمناقشات الصناعة، مع التركيز على النمو السريع لاقتصاد الرّياضات الإلكترونية ووجود اللاعبين الرئيسيين في الصناعة.
منتدى العالم القادم (NWF) لا يوفّر فرصة مبتكرة لتعزيز نمو القطاع من خلال الاستثمار والتعاون فقط، ولكنه أيضاً يعمل كمنصة لتبادل الأفكار والحوار والمناقشات لتصميم المستقبل وإبراز الإمكانات. يعمل NWF كنقطة لقاء الأطراف المعنية بألعاب الفيديو والرياضات الإلكترونية للتعاون وتبادل المعرفة. يتناول مجموعة من المواضيع مثل اقتصاد رياضات الإلكترونية وتطوير الذكاء الاصطناعي وأسرع الألعاب نمواً في العالم.
شاركت شخصيات بارزة من شركات الألعاب العالمية، بما في ذلك Epic Games وUbisoft وRoblox وBandai Namco وTencent وAtari، في الحدث، إلى جانب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر آل سعود، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية. انضم أيضاً ألكساندر هاروتيونيان (Alexander Harutyunyan)، المؤسس المشارك ومدير النشر في كريتا Creta، كمتحدث، حيث قدّم كريتا Creta، وهي منصة عالمية متعددة الأداء مبنية على تقنية سلسلة الكتل (blockchain) عامة وفعّالة، والتي لاقت اهتماماً كبيراً من الجمهور. تشير عروض كريتا Creta في الحدث العالمي NWF إلى دخولها إلى سوق الألعاب في الشرق الأوسط وتعكس التزامها بالدفع نحو التقدم في هذه المنطقة.
كريتا Creta، مقرّها الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، هي شركة تعمل في مجال منصات ألعاب metaverse القائمة على Web3. تتكون الشركة من مطوّرين وناشرين وخبراء في تقنية سلسلة الكتل (blockchain) المشهورين في صناعة الألعاب العالمية. ومن بين الشخصيات المهمة المنتج راي ناكازاتو (Ray Nakazato) وألكسندر هاروتيونيان (Alexander Harutyunyan) (الرئيس التنفيذي السابق لناشر الألعاب الأوروبي INNOVA) وسيوك هو يون (Seok-ho Yoon)، الرئيس التنفيذي لـ CCR معروف بتطوير قلعة الألعاب الوطنية الكورية. يوشيكي أوكاموتو (Yoshiki Okamoto)، المعروف بألعاب مثل Street Fighter 2 وMonster Strike، هو شريك رئيسي في المشروع، مما يجعل كريتا Creta منافساً في النظام البيئي التنافسي لمنصة Web3 metaverse.
مع مشاركة هؤلاء الأفراد البارزين، من المتوقع أن تقود كريتا Creta الطريق في إنشاء النظام البيئي الأكثر تنافسية لمنصة Web3 metaverse.
تتولى شركة "Diverse" التابعة لشركة كورية، والتي تتمتع بخبرة قوية في تكنولوجيا محرك الألعاب عالية الأداء وقدرات رسومية متميزة، تطوير منصة "Creta". تعتمد هذه المنصة القائمة على تقنية Web3 وتستخدم تقنية سلسلة الكتل (blockchain) عامة عالية الأداء تسمى "Locus Chain" لإنشاء عالم افتراضي ضخم يختلف عن العوالم الافتراضية ثلاثية الأبعاد (ميتافيرس) الموجودة حالياً. يتمتع هذا العالم الافتراضي بقدرة على دمج وتوسيع العديد من العوالم الافتراضية (ميتافيرس) في حين يحافظ على جودة مرئية ثلاثية الأبعاد ذي واقعية عالية.
تقدم كريتا Creta أربعة مكونات رئيسية في خدمة منصة Web3 الشاملة الخاصَّة بها: كريتا المتعددة الأبعاد Creta Multiverse (عالم متعدد الأبعاد يمكن توسيعه بلا حدود)، ومنصة ألعاب كريتا Creta Game Platform (خدمة ألعاب Web2 وWeb3)، وستوديو كريتا Creta Studio (يتيح إنشاء ألعاب ومحتوى عالي الجودة)، وسوبر كلوب كريتا Creta SuperClub (منصة مجتمع Web3 التي تربط منصة كريتا Creta بأكملها).
القدرة على تقديم خدمة منصة Web3 شاملة مثل هذه يَرجع بشكل كبير إلى استخدام Locus GameChain، والذي يقلل بشكل كبير من تكاليف الخادم ويعالج مشكلات قابلية التوسع من خلال استخدام سلسلة Locus بتقنية سلسلة الكتل (blockchain).
أعرب ألكساندر هاروتيونيان (Alexander Harutyunyan)، شريك مؤسس ومدير النشر الرئيسي لشركة كريتا Creta، عن تطلعاته قائلاً: "خلال هذا الحدث، رأينا مدى اهتمام الحكومة وحجم صناعة الألعاب والعوالم الافتراضية في الشرق الأوسط. نحن نسعى، من خلال كريتا Creta، لإظهار ما يحمله المستقبل لمنصات العوالم الافتراضية Web3 وخلق سوق جديدة تماماً للألعاب في الشرق الأوسط."
تعمل كريتا Creta حالياً على الاستعداد لخدمة الوصول المبكر لـSuperClub، وهي منصة مجتمع Web3، المقررة في أكتوبر. بالإضافة إلى ذلك، يخططون لإجراء اختبار بيتا مغلق (CBT) لأول عالم افتراضي (ميتافيرس) خاص بهم بنهاية العام.
للمزيد من المعلومات حول كريتا Creta، تواصل معنا على:
الموقع العالمي: https://CRETA.world/
الموقع الرسمي الياباني: https://Creta.co.jp
تويتر: https://twitter.com/CRETA_WORLD
تطبيق ديسكورد Discord: https://discord.com/invite/FWCd28vv36
تيليغرام: https://t.me/Creta_world_official_Group
موقع (منصة) كوين ماركت كاب: https://coinmarketcap.com/currencies/CRETA-world/
جهة الاتصال: ديفيد وانغ (David Wang)، كبير مديري تطوير الأعمال في كريتا (Creta).
david@CRETA.world
الموقع الالكتروني: https://CRETA.world/
ار البيان الصحفي من خلال واير نيوزواير
www.arabnewswire.com) – وهي خدمة إخبارية للعالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، ويتم توزيعها بواسطة EmailWire™ (www.emailwire.com) – خدمة وكالات الأنباء العالمية التي توفر توزيع البيانات الصحفية مع نتائج مضمونة
David Wang
منتدى العالم القادم (NWF) لا يوفّر فرصة مبتكرة لتعزيز نمو القطاع من خلال الاستثمار والتعاون فقط، ولكنه أيضاً يعمل كمنصة لتبادل الأفكار والحوار والمناقشات لتصميم المستقبل وإبراز الإمكانات. يعمل NWF كنقطة لقاء الأطراف المعنية بألعاب الفيديو والرياضات الإلكترونية للتعاون وتبادل المعرفة. يتناول مجموعة من المواضيع مثل اقتصاد رياضات الإلكترونية وتطوير الذكاء الاصطناعي وأسرع الألعاب نمواً في العالم.
شاركت شخصيات بارزة من شركات الألعاب العالمية، بما في ذلك Epic Games وUbisoft وRoblox وBandai Namco وTencent وAtari، في الحدث، إلى جانب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر آل سعود، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية. انضم أيضاً ألكساندر هاروتيونيان (Alexander Harutyunyan)، المؤسس المشارك ومدير النشر في كريتا Creta، كمتحدث، حيث قدّم كريتا Creta، وهي منصة عالمية متعددة الأداء مبنية على تقنية سلسلة الكتل (blockchain) عامة وفعّالة، والتي لاقت اهتماماً كبيراً من الجمهور. تشير عروض كريتا Creta في الحدث العالمي NWF إلى دخولها إلى سوق الألعاب في الشرق الأوسط وتعكس التزامها بالدفع نحو التقدم في هذه المنطقة.
كريتا Creta، مقرّها الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، هي شركة تعمل في مجال منصات ألعاب metaverse القائمة على Web3. تتكون الشركة من مطوّرين وناشرين وخبراء في تقنية سلسلة الكتل (blockchain) المشهورين في صناعة الألعاب العالمية. ومن بين الشخصيات المهمة المنتج راي ناكازاتو (Ray Nakazato) وألكسندر هاروتيونيان (Alexander Harutyunyan) (الرئيس التنفيذي السابق لناشر الألعاب الأوروبي INNOVA) وسيوك هو يون (Seok-ho Yoon)، الرئيس التنفيذي لـ CCR معروف بتطوير قلعة الألعاب الوطنية الكورية. يوشيكي أوكاموتو (Yoshiki Okamoto)، المعروف بألعاب مثل Street Fighter 2 وMonster Strike، هو شريك رئيسي في المشروع، مما يجعل كريتا Creta منافساً في النظام البيئي التنافسي لمنصة Web3 metaverse.
مع مشاركة هؤلاء الأفراد البارزين، من المتوقع أن تقود كريتا Creta الطريق في إنشاء النظام البيئي الأكثر تنافسية لمنصة Web3 metaverse.
تتولى شركة "Diverse" التابعة لشركة كورية، والتي تتمتع بخبرة قوية في تكنولوجيا محرك الألعاب عالية الأداء وقدرات رسومية متميزة، تطوير منصة "Creta". تعتمد هذه المنصة القائمة على تقنية Web3 وتستخدم تقنية سلسلة الكتل (blockchain) عامة عالية الأداء تسمى "Locus Chain" لإنشاء عالم افتراضي ضخم يختلف عن العوالم الافتراضية ثلاثية الأبعاد (ميتافيرس) الموجودة حالياً. يتمتع هذا العالم الافتراضي بقدرة على دمج وتوسيع العديد من العوالم الافتراضية (ميتافيرس) في حين يحافظ على جودة مرئية ثلاثية الأبعاد ذي واقعية عالية.
تقدم كريتا Creta أربعة مكونات رئيسية في خدمة منصة Web3 الشاملة الخاصَّة بها: كريتا المتعددة الأبعاد Creta Multiverse (عالم متعدد الأبعاد يمكن توسيعه بلا حدود)، ومنصة ألعاب كريتا Creta Game Platform (خدمة ألعاب Web2 وWeb3)، وستوديو كريتا Creta Studio (يتيح إنشاء ألعاب ومحتوى عالي الجودة)، وسوبر كلوب كريتا Creta SuperClub (منصة مجتمع Web3 التي تربط منصة كريتا Creta بأكملها).
القدرة على تقديم خدمة منصة Web3 شاملة مثل هذه يَرجع بشكل كبير إلى استخدام Locus GameChain، والذي يقلل بشكل كبير من تكاليف الخادم ويعالج مشكلات قابلية التوسع من خلال استخدام سلسلة Locus بتقنية سلسلة الكتل (blockchain).
أعرب ألكساندر هاروتيونيان (Alexander Harutyunyan)، شريك مؤسس ومدير النشر الرئيسي لشركة كريتا Creta، عن تطلعاته قائلاً: "خلال هذا الحدث، رأينا مدى اهتمام الحكومة وحجم صناعة الألعاب والعوالم الافتراضية في الشرق الأوسط. نحن نسعى، من خلال كريتا Creta، لإظهار ما يحمله المستقبل لمنصات العوالم الافتراضية Web3 وخلق سوق جديدة تماماً للألعاب في الشرق الأوسط."
تعمل كريتا Creta حالياً على الاستعداد لخدمة الوصول المبكر لـSuperClub، وهي منصة مجتمع Web3، المقررة في أكتوبر. بالإضافة إلى ذلك، يخططون لإجراء اختبار بيتا مغلق (CBT) لأول عالم افتراضي (ميتافيرس) خاص بهم بنهاية العام.
للمزيد من المعلومات حول كريتا Creta، تواصل معنا على:
الموقع العالمي: https://CRETA.world/
الموقع الرسمي الياباني: https://Creta.co.jp
تويتر: https://twitter.com/CRETA_WORLD
تطبيق ديسكورد Discord: https://discord.com/invite/FWCd28vv36
تيليغرام: https://t.me/Creta_world_official_Group
موقع (منصة) كوين ماركت كاب: https://coinmarketcap.com/currencies/CRETA-world/
جهة الاتصال: ديفيد وانغ (David Wang)، كبير مديري تطوير الأعمال في كريتا (Creta).
david@CRETA.world
الموقع الالكتروني: https://CRETA.world/
ار البيان الصحفي من خلال واير نيوزواير
www.arabnewswire.com) – وهي خدمة إخبارية للعالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، ويتم توزيعها بواسطة EmailWire™ (www.emailwire.com) – خدمة وكالات الأنباء العالمية التي توفر توزيع البيانات الصحفية مع نتائج مضمونة
David Wang
Creta
+90 536 550 68 16
email us here