eXp Realty 增强代理人的收入潜力

推出“Accelerate”代理激励计划，通过加速收入分成的机会打破增长壁垒

华盛顿州贝灵厄姆, Sept. 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty® 作为“the most agent-centric real estate brokerage on the planet™ （全球以代理人为中心的地产经纪典范™）”，也是 eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) 的核心附属公司，今日宣布推出 Accelerate 激励计划，旨在帮助 eXp 代理人在加入公司的第一年最大限度地发挥收入分成的赚钱潜力，帮助他们构建未来。



eXp Realty 创始人兼首席执行官 Glenn Sanford 表示：“在代理人的职业生涯中，取得长远成功的关键在于为退休做打算的能力。因此，我们推出了 Accelerate，在第一年发掘他们的收入潜力，激发他们的动力，帮助他们构建未来。我们将持续不懈地致力于将代理人放在首位的模式。我对我们所创造的一切感到非常自豪，尤其是对那些希望建立长期财富的人而言，我们为代理人提供了收入分成和股权计划，以及优厚的佣金收入封顶和分配模式。”

Accelerate 在 eXp Realty 开展业务的所有 24 个国家/地区均已推出，适用于 2023 年 3 月 1 日及之后加入的代理人。自 2023 年 9 月 7 日起，该计划将自动开启为期 12 个月的 2 级和 3 级收入分成，提供立即拥有 10 名一线合格代理人 (FLQA) 的机会。这将提高代理人第一年从 eXp 收入分成计划中的 eXponential 部分中获得的分成。12 个月后将应用标准的收入分成标准。

eXp Realty 首席增长官 Michael Valdes 表示：“Accelerate 旨在移除障碍，激励代理人发展自己的组织。这使得他们专注于销售和发展自己的业务，同时让 2 级和 3 级代理人在第一年赢得尽可能多的潜在收入分成。我们统一的报酬模式比以往创造出更大的价值，代理人也因其达到产出目标及对公司整体增长做出的贡献获得奖励。”

在该计划推出之前，公司发布了 6 月公告，其中首次细化代理人的收入分成标准，将当前 7 级代理人的 FLQA 门槛从 40 降低至 30。该公司不断努力改善其模式，还推出了 Boost 计划，该计划旨在激励合格的独立团队和经纪公司加入 eXp Realty。

收入分成仅仅是 eXp Realty 的统一报酬模式中的一部分，该模式还包括极具竞争力的佣金和股权计划，帮助代理人构建美好未来。

关于 eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) 是 eXp Realty®、 Virbela 和 SUCCESS® Enterprises 的控股公司。

eXp Realty 是世界上最大的独立地产公司，在美国、加拿大、英国、澳大利亚、南非、印度、墨西哥、葡萄牙、法国、波多黎各、巴西、意大利、香港、哥伦比亚、西班牙、以色列、巴拿马、德国、多米尼加共和国、希腊、新西兰、智利、波兰和迪拜拥有超过 88,000 名代理人，且在国际上持续扩大规模。作为一间上市公司，eXp World Holdings 为地产专业人士提供了获得股权奖励的宝贵机会，以此鼓励其完成产出目标及对公司整体增长做出贡献。eXp World Holdings 及其附属公司提供了全套经纪和地产技术解决方案，包括其创新的住宅和商业经纪模式、专业服务、协作工具和个人发展。这间基于云的经纪公司由 Virbela 赋能，Virbela 是一个具有深度社交和协作功能的沉浸式 3D 平台，能够让代理人联系更紧密，并提高工作效率。SUCCESS® Enterprises 成立于 1897 年，以 SUCCESS® 杂志及其相关媒体资产为依托，是个人和专业发展的领先品牌和出版物。

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