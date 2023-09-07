eXp Realty 增強代理的收入潛力

推出「Accelerate」代理激勵計劃，透過加速收入分成機會打破增長壁壘

華盛頓州貝靈厄姆, Sept. 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty® 作為「全球以代理為中心的房地產經紀典範」，亦是 eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) 的核心附屬公司，今日宣布推出 Accelerate，這是一項激勵計劃，專門致力於幫助 eXp 代理在加入公司的第一年最大限度地提高他們的收入分成和賺錢潛力，從而打造他們的未來。



eXp Realty 創始人兼行政總裁 Glenn Sanford 表示：「在代理的職業生涯中，長期成功的一個關鍵因素是為他們的退休生活做好準備的能力，因此我們推出了 Accelerate 計劃，幫助他們在第一年提升潛在收入並提供動力，從而打造他們的未來。」「我們將繼續不懈地致力於踐行將代理放在首位的模式。我對我們所創造的一切感到非常自豪，特別是對於那些希望建立長期財富的人來說，我們為代理提供收入分成和股權計劃，以及有利的佣金分成及封頂模式。」

Accelerate 在 eXp Realty 開展業務的所有 24 個國家/地區均已推出，適用於 2023 年 3 月 1 日或之後加入的代理。該計劃自 2023 年 9 月 7 日起自動開放 2 級和 3 級收入分享，為期 12 個月，創造立即擁有 10 名一線合格代理 (FLQA) 的機會。這可以提高代理在第一年 eXp 收入分享計劃的 eXponential 部分中獲得的分成。12 個月後，將應用標準的收入分享標準。

eXp Realty 首席增長官 Michael Valdes 表示：「Accelerate 旨在移除障礙並激勵代理發展其組織。」「這使他們能夠專注於銷售和發展業務，同時在第一年賺取儘可能多的 2 級和 3 級潛在收入分享。我們統一的薪酬模式，讓代理因產出和對 eXp 增長的貢獻而獲得獎勵，帶來了比以往更多的價值。」

在此計劃推出之前，該公司發布 6 月公告，其中首次細化代理的收入分享標準，將當前 FLQA 7 級門檻從 40 降低至 30。作為不斷改善其模式的努力，該公司還推出了 Boost，這是一項旨在從經濟上激勵合格的獨立團隊和經紀公司加入 eXp Realty 的計劃。

收入分享只是 eXp Realty 統一薪酬模式的一部分，該模式還包括富有競爭力的佣金和股權計劃，旨在幫助其代理打造更美好的未來。

關於 eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI)是 eXp Realty®、Virbela、和 SUCCESS® Enterprises 的控股公司。

exP Realty 是世界上最大的獨立地產公司，在美國、加拿大、英國、澳洲、南非、印度、墨西哥、葡萄牙、法國、波多黎各、巴西、意大利、香港、哥倫比亞、西班牙、以色列、巴拿馬、德國、多米尼加共和國、希臘、新西蘭、智利、波蘭和杜拜擁有超過 88,000 名代理，且持續在國際上擴大規模。作為一間公眾公司，exP World Holdings 為地產專業人士提供了獲得股權獎勵的難得機會，以鼓勵其完成產出目標及對公司整體增長作出貢獻。exP World Holdings 及其附屬公司提供了全套經紀和地產技術解決方案，包括其創新的住宅和商業經紀模式、專業服務、協作工具和個人發展。這間基於雲的經紀公司由 Virbela 提供支援，Virbela 是一個具有深度社交和協作功能的沉浸式 3D 平台，能夠讓代理更緊密地聯絡，並提高工作效率。SUCCESS® Enterprises 成立於 1897 年，由 SUCCESS® 雜誌及其相關媒體資產支援，是個人和專業發展的領先品牌和出版物。

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