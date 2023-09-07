eXp World Holdings 委任 Fred Reichheld 加入董事會

Net Promoter® System 創始人，同時也是全球領先的顧客和員工忠誠度專家之一，為董事會帶來了難以比擬的員工和顧客滿意度方面的知識

華盛頓州貝靈厄姆, Sept. 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI)（「該公司」）於本週宣布，Net Promoter® System (NPS) 的創始人 Fred Reichheld 已獲委任，為該公司董事會成員，任期自 2023 年 9 月 7 日起生效。



eXp World Holdings 的創始人、首席執行官及董事長 Glenn Sanford 說道，「我們很榮幸能歡迎 Fred Reichheld 加入我們的董事會。對於像我們這樣重視顧客和員工滿意度與忠誠度的公司來說，Net Promoter System 無疑是最珍貴的資產。自 2016 年開始，我們一直定期與我們的代理商和員工進行 NPS 調查，這是為了實現我們以代理商為中心的使命的核心。Fred 在今年的股東峰會上與我們的團隊分享了他的智慧。我很高興他能加入我們的董事會，並期待更加密切的合作。」

除了創建 NPS 系統外，Reichheld 也是一位備受追捧的演講者和暢銷書作家。他的新書，「Winning on Purpose: The Unbeatable Strategy of Loving Customers （《贏在目的：珍愛顧客是必勝策略》）」，解釋了 NPS 如何幫助公司真正以顧客為中心，通過系統性地將更多客戶轉化為推廣者，減少惡意批評者，從而體驗到盈利增長。他目前是 Bain & Company 的研究員，並且是他們忠誠度實踐的創始人。他分別於 1974 年和 1978 年從哈佛學院 (B.A.) 和哈佛商學院 (M.B.A.) 以優異的成績畢業。

同 Reichheld 獲委任之際，Sir Darren Jacklin 將辭去現職，但仍出任 eXp Realty Canada 的董事會成員。經過這些變動後，eXp World Holdings 的董事將包括七名董事，其中四名是獨立董事。Jacklin 在 eXp World Holdings 出任董事會成員近10年。

「Darren 一直是這家公司不可或缺的一部分，有幸他仍將在 eXp Canada 董事會中繼續發揮其洞見和領袖風範，」Sanford 說。「我希望能親自對他過去多年的豐富貢獻表示感謝。他遊歷四大洲和超過 50 個國家，指導企業家和業務擁有者實施具體和可衡量的策略以取得成功，這對我們來說是一個很大的資產。eXp Canada 將很大程度上受益於他的經驗和智慧。」

關於 eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) 是 eXp Realty®、Virbela 和 SUCCESS® Enterprises 的控股公司。

eXp Realty 是世界上最大的獨立地產公司，擁有超過 88,000 名代理商，分布於美國、加拿大、英國、澳洲、南非、印度、墨西哥、葡萄牙、法國、波多黎各、巴西、意大利、香港、哥倫比亞、西班牙、以色列、巴拿馬、德國、多明尼加共和國、希臘、新西蘭、智利、波蘭和杜拜，且持續在國際上擴大規模。作為一家上市公司，eXp World Holdings 為地產專業人士提供了獨特的機會，通過實現生產目標和對公司整體增長的貢獻，來獲得股權獎勵。eXp World Holdings 及其附屬公司提供了全套經紀和地產技術解決方案，包括其創新的住宅和商業經紀模式、專業服務、協作工具和個人發展。這間基於雲的經紀公司由 Virbela 提供支援，Virbela 是一個具有深度社交和協作功能的沉浸式 3D 平台，能夠讓代理人更緊密地聯絡，提高工作效率。SUCCESS® Enterprises 成立於 1897 年，由 SUCCESS® 雜誌及其相關媒體資產支援，是個人和專業發展的領先品牌和出版物。

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