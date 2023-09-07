eXp World Holdings 任命 Fred Reichheld 为董事会成员

Net Promoter® System 创始人以及全球领先的客户和员工忠诚度专家，带来了公司员工和客户满意度相关的知识

华盛顿州贝灵厄姆, Sept. 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI)（“公司”）本周宣布任命 Net Promoter® System (NPS) 创始人 Fred Reichheld 为公司董事会成员，此次任命自 2023 年 9 月 7 日起生效。



“我们很荣幸欢迎 Fred Reichheld 加入公司董事会，”Glenn Sanford（eXp World Holdings 创始人、CEO 及董事会主席）说道，“对于像我们这样重视客户和员工满意度和忠诚度的公司，Net Promoter System 这个评价工具堪称完美。自 2016 年起，我们一直定期针对代理商和员工进行 NPS 调研，这是履行以代理商为中心这一使命的核心所在。Fred 在今年股东峰会上和团队分享了他的智慧。非常高兴 Fred 能成为我们董事会的一员，期待未来有更密切的合作。”

除 NPS 体系创始人身份外，Fred 还是一位大受追捧的演说家以及畅销书作者。他最新出版的书《赢在目的：珍爱客户是必胜策略》(Winning on Purpose: The Unbeatable Strategy of Loving Customers) 解释了 NPS 帮助公司真正实现以客户为中心，通过系统地将更多客户转化为推荐者，减少恶意批评者，实现盈利增长。目前，Fred 是 Bain & Company 合伙人，也是 Bain & Company 忠诚度实践的创始人。Fred 于 1974 年获得哈佛大学工商管理学士学位，后于 1978 年获得哈佛商学院工商管理硕士学位。

在 Fred 任命的同时，Sir Darren Jacklin将辞去现职，但仍将在 eXp Realty Canada 董事会中任职。经历这些变更后，eXp World Holdings 董事会将由七名董事组成，其中四名为独立董事。Jacklin 在 eXp World Holdings 董事会供职近十年。

“Darren 一直以来都是公司不可或缺的一部分，很荣幸 eXp Canada 董事会能有 Darren 这样的人才持续提供见解和指导，”Sanford 说道，“我想亲自向他表示感谢，感谢他多年来对公司作出的这么多贡献。他游历四大洲，超 50 个国家，为创业者和企业家提供有针对性、可评估的成功策略，对我们来，他的这些经历是一笔巨大的财富。eXp Canada 将极大受益于他的经历和智慧。”

eXp World Holdings, Inc. 简介

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI)是 eXp Realty®、Virbela和SUCCESS® Enterprises 的控股公司。

eXp Realty 是全球最大的独立房地产公司，在美国、加拿大、英国、澳大利亚、南非、印度、墨西哥、葡萄牙、法国、波多黎各、巴西、意大利、香港、哥伦比亚、西班牙、以色列、巴拿马、德国、多米尼加共和国、希腊、新西兰、智利、波兰和迪拜有超 88,000 名代理商，且仍在向全球扩张。eXp World Holdings 是一家上市公司，为房地产专业人士提供了独特机会——根据生产目标和对公司整体增长的贡献获得股权奖励。eXp World Holdings 及其业务提供全套经纪和房地产技术解决方案，包括创新住宅和商业经纪模式、专业服务、协作工具和个人发展。这家基于云的经纪公司由 Virbela 提供支持，Virbela 是一个沉浸式 3D 平台，具有深度社交和协作功能，代理商可通过Virbela加强联系以及提高工作效率。SUCCESS® Enterprises 于 1897 年成立，其支撑为 SUCCESS® 杂志及相关媒体资产，是关注个人和专业人士成长的领导品牌和出版刊物。

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