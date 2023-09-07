Resonac 與 Matmerize 合作，利用創新的 AI 軟件引領 6G 技術進步

亞特蘭大, Sept. 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在一項重大合作中，材料人工智能 (AI) 創新公司Matmerize, Inc. 與 Resonac Corporation 達成了策略合作夥伴關係，旨在徹底改變 6G 技術領域的格局。在強大的協作基礎上，Resonac 將利用 Matmerize PolymRize™ AI 軟件技術的強大功能，加速開發卓越的高性能純材料和複合材料，用於 6G 技術及更遠的將來。



2023 年 1 月，Resonac Corporation 宣布計劃為 6G （繼 5G 之後的下一代電訊系統標準）開發新型半導體材料。6G 的速度將比 5G 快 100 倍，因此需要新的半導體材料來大幅降低與通訊速度提高相關的傳輸損耗。為了滿足這一要求，Resonac 將與 Matmerize, Inc. 合作，透過計算和人工智能 (AI) 方法來找出具有所需特性的最佳材料。採用傳統技術進行手動測試需要三個月的時間來評估單一材料組合，而 Matmerize 的 AI 軟件 PolymRize™ 將所需時間縮短至一天，所以在同樣三個月的時間內可以評估多達 90 種組合。其結果有望實現材料工程與人工智能的融合，改變 6G 技術的發展。

PolymRize™ 利用 Matmerize 的專有數據或客戶特定數據來構建預測模型。這些模型一旦建立，就可以快速預測新型、尚未合成過的聚合物、複合材料和配方的特性，以及相關的不確定性。該軟件採用自動化和生成式設計工具，為後續幾輪實物實驗推薦符合特性要求的理想備選材料。因此，PolymRize™ 加速了目標材料的開發進程，大大減少了時間和成本。此外，它還引入了數據管理和組織框架，並已成為化學家和工藝工程師可靠的數碼助手。

在一項先導計劃中，Resonac 評估了 Matmerize 的能力。使用 PolymRize™ 和第三方軟件構建了與 6G 技術相關的關鍵材料特性的預測模型。前述特性包括帶隙、介電常數、折射率、玻璃化轉變溫度和線性膨脹系數。透過對相同的即席測試案例進行性能預測，對 PolymRizeTM 和第三方模型進行了性能評估。PolymRizeTM 預測在速度和準確性方面均優於第三方模型（參見模型性能圖）。

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Resonac PR: Performance models comparison

Matmerize 聯合創始人兼行政總裁 Rampi Ramprasad 表示：「與 Resonac 合作開發 6G 技術對 Matmerize 來說是一個絕佳的機會。」「與 Resonac 革新下一代技術的願景相一致，並在 Matmerize 致力於推進 AI 算法、架構和虛擬材料設計能力的推動下，我們準備迎接加速智能材料設計的新時代」。

如需了解創新 PolymRizeTM 平台的更多資訊，請瀏覽：https://www.matmerize.com/polymrize

關於 Resonac 開發用於 6G 的新型半導體材料的公告，請造訪

https://www.resonac.com/news/2023/03/13/2391.html

關於 Matmerize：

Matmerize 是喬治亞理工學院 (Georgia Institute of Technology) 新近衍生出的機構，處於彌合 AI 和材料工程之間差距的開創性解決方案的最前沿。Matmerize 的 PolymRizeTM 平台利用虛擬篩選和 AI 算法來識別最佳材料，使技術人員能夠將實驗工作集中在最有希望的方案上，從而大大加快材料工程的進程。PolymRizeTM 代表了行業的範式轉變，推動客戶在競爭中領先，並以前所未有的速度推動創新。

關於 Resonac：

Resonac Group 是 Showa Denko Group 與 Showa Denko Materials Group （原 Hitachi Chemical Group ）於 2023 年 1 月合併成立的新公司。集團半導體及電子材料年銷售額約為 4,000 億日元，約佔集團年淨銷售額的 30%。尤其在封裝工藝用半導體材料方面，集團佔有率全球第一。兩家公司的整合使 Resonac Group 能夠設計材料的功能並進行內部開發，從原材料進行把控。新的商標名稱「RESONAC」由英文單詞「RESONATE」的前部與「CHEMISTRY」的首字母「C」組合而成。Resonac 集團將充分利用其共創平台，與日本國內外的半導體製造商、材料製造商和設備製造商加速技術創新。

詳情請參閱我們的網站： Resonac Holdings Corporation: https://www.resonac.com/

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