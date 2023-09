Croonen architecten kiest voor alles-in-een SaaS-oplossing PSOhub

Croonen architecten kiest PSOhub

Croonen architecten, het in 1950 opgerichte architectenbureau uit Nijmegen, kiest voor de unieke SaaS-oplossing PSOhub.

AMSTERDAM, NOORD HOLLAND, THE NETHERLANDS, September 7, 2023/ EINPresswire.com / -- Croonen architecten, het in 1950 opgerichte architectenbureau uit Nijmegen, kiest voor de unieke SaaS-oplossing PSOhub . Deze alles-in-een projectmanagement oplossing combineert het beheren van DNR-STB taken met urenregistratie, planning en facturatie.Croonen architecten stapt over van Assistance PSO, de oplossing die het team van PSOhub, drie decennia geleden speciaal voor architectenbureaus gelanceerd had."Na jarenlang Assistance PSO te hebben gebruikt van Assistance Software, later Unit4, en nog later Exact, zijn we op zoek gegaan naar een voor ons werkbaar alternatief. Zo vonden we het team van PSOhub dat een volledig nieuw SaaS platform had gebouwd voor projectmanagement in de Cloud, specifiek voor architectenbureaus. De look & feel is modern en gebruikersvriendelijk. Het team is creatief en oplossingsgericht. We kunnen nu ook taken beheren, resources plannen en zeker niet onbelangrijk we hebben te maken met een ervaren team, dat creatief is en oplossingsgericht denkt. Dat werkt erg prettig!" - Eric van Beuningen, Eigenaar Croonen ArchitectenPSOhub biedt een unieke combinatie van Cloud gebaseerde functionaliteiten dat architectenbureaus efficiënter laat werken. Het maakt gebruik van AI- en machine learning-technologie om activiteiten te volgen via integraties met je agenda. Hierdoor kan het automatisch uren registreren die later kunnen worden goedgekeurd. Dankzij voorspellende functies worden gebruikers tijdig geïnformeerd wanneer opdrachten het budget overschrijden of de afgesproken tijdslimiet overschrijden. Daarnaast kan het anticiperen op capaciteitsproblemen.Martijn van der Hoeden, Founder PSOhub, over het aansluiten van Nijmeegse architectenbureau Croonen Architecten bij PSOhub:"Wij zijn erg blij om Croonen Architecten wederom te verwelkomen, PSOhub voor architectenbureaus is zoals de naam al aangeeft helemaal gericht op deze doelgroep, alle specifieke 'must haves' worden gedekt, maar ook meer. Met onze takenlijst kan je de STB-taken beheren en dat allemaal in één SaaS-oplossing."PSOhub integreert naadloos financiële softwarepakketten zoals Exact Online, Twinfield, Moneybird en meer. Het kan daarnaast gekoppeld worden met verschillende CRM-pakketten of Stand-Alone gebruikt worden.Over PSOhubPSOhub is alles-in-één projectmanagement software, en heeft duizenden gebruikers in 30+ landen. Onze missie is het verhogen van de efficiëntie en productiviteit van de bedrijfsprocessen en projectmanagement taken bij onze klanten, zodat zij slimmer kunnen werken en zich kunnen focussen op hun ambities.