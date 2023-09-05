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Zenas BioPharma 宣布与 Bristol Myers Squibb 达成战略许可和合作协议，在日本、韩国、台湾、新加坡、香港和澳大利亚开发新型双功能抗体奥贝利单抗并将其商业化

此次合作进一步推动了 Zenas 的愿景，即利用 Bristol Myers Squibb 在免疫介导疾病方面的长期专业知识，为世界各地的患者带来创新的免疫学药物

Zenas 将从 Bristol Myers Squibb 获得 5,000 万美元的预付现金和股权投资，以及在许可地区的额外潜在里程碑式付款和特许权使用费

马萨诸塞州沃尔瑟姆, Sept. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力于成为免疫学疗法开发和商业化领导者的全球生物制药公司 Zenas BioPharma 今天宣布，其已与 Bristol Myers Squibb 公司签订许可和合作协议，在日本、韩国、台湾、新加坡、香港和澳大利亚开发用于治疗自身免疫性疾病的 Obexelimab 并将其商业化。

Obexelimab 是一种试验性双功能、非溶细胞、人源化单克隆抗体，可结合 CD19 和 FcγRIIb 抑制 B 细胞、浆母细胞和表达 CD19 的浆细胞。目前正在一项针对 IgG4 相关疾病 (IgG4-RD) （该疾病目前尚无获批的治疗方法）患者的全球 III 期试验中对作为皮下注射药物的 Obexelimab 进行研究。此外，还正在针对温型抗体自身免疫性溶血性贫血 (wAIHA) 患者的全球 II/III 期试验中对该化合物进行研究。

Zenas BioPharma 创始人兼首席执行官 Lonnie Moulder 表示： “此次合作标志着我们在实现 Obexelimab 的愿景方面迈出了重要一步，该愿景旨在造福全球自身免疫性疾病患者。Bristol Myers Squibb 拥有经验丰富、充满激情的团队，他们在日本和整个许可地区都有成熟的开发、监管和商业能力，是理想的合作伙伴。”

Bristol Myers Squibb 日本高级副总裁兼总经理 Steve Sugino 表示： “IgG4-RD 目前尚无获批的治疗方案，因而此次合作是一个重要的机会，可以解决 IgG4-RD 患者尚未得到满足的需求。我们很高兴能与 Zenas BioPharma 合作，扩大 Obexelimab 在许可地区的覆盖范围，并对正在等待治疗的患者的生活产生影响。”

根据许可协议的条款，Zenas 将获得 5,000 万美元的预付现金，并有资格获得与实现某些开发、监管和商业里程碑有关的额外付款，以及 Obexelimab 在许可地区的净销售特许权使用费。作为交换，Bristol Myers Squibb 将获得在许可地区开发和商业化 Obexelimab 的独家权利。此外，Bristol Myers Squibb 正在对 Zenas 进行股权投资。

关于 Obexelimab

Obexelimab 是一种试验性 3 期、双功能、非溶细胞、人源化单克隆抗体，通过结合 CD19 和 FcγRIIb 来抑制 B 谱系细胞活性，模拟抗原-抗体复合物的作用。在纳入各种自身免疫性疾病的几项早期临床研究中，198 名受试者接受了 Obexelimab 治疗。在这些临床研究中， Obexelimab 在不耗竭细胞的情况下抑制了 B 细胞功能，从而对各种自身免疫性疾病患者产生了积极的治疗效果。Zenas 从 Xencor, Inc. 获得了 Obexelimab 的全球独家权利。

关于治疗 IgG4 相关疾病的 3 期 (INDIGO) 研究的更多信息，请访问 clinicaltrials.gov: NCT05662241。关于 3 期 (SApHiAre) 研究的更多信息，请访问 clinicaltrials.gov: NCT05786573。

关于 IgG4 相关疾病

IgG4-RD 是一种慢性免疫介导纤维炎症性疾病，可影响多个器官，包括大唾液腺、眼眶、泪腺、胰腺、胆管树、肺、肾和腹膜后腔。仅在美国就有大约 20,000 名患者被诊断为 IgG4-RD。尽管人们对这种疾病的认识不断增强，但仍需要进行进一步研究，并为患有这种使人衰弱的疾病的患者提供有效的治疗方案。

世界各地广泛认为，使用糖皮质激素是治疗 IgG4-RD 的标准护理方法。该疾病目前尚无获批的治疗方案。糖皮质激素和可用的 B 细胞耗竭疗法虽然常用，但很少能实现无需再接受治疗的长期缓解效果，并且会增加这些患者的高毒性风险。这种疗法也可能会损害疫苗反应，包括严重急性呼吸系统综合征冠状病毒 2 型 (SARS-CoV-2) 和流感的反应。

关于 Zenas BioPharma

Zenas BioPharma 是一家全球生物制药公司，致力于成为为世界各地患者开发和商业化免疫学疗法的领导者。随着全球临床开发和运营，在满足动态全球医疗环境的价值要求的同时，Zenas 正在医疗需求亟待满足的领域推进深入、平衡的潜在创新和最佳全球自身免疫疗法组合。通过我们成功的业务发展战略，公司的渠道不断增长。我们拥有经验丰富的领导团队和业务合作伙伴网络，可推动卓越运营，提供潜在的变革性疗法，以改善面临自身免疫性疾病和罕见病患者的生活。有关 Zenas BioPharma 的更多信息，请访问 www.zenasbio.com，并在 Twitter（@ZenasBioPharma）和 LinkedIn 上关注我们。

投资人和媒体联系方式
总裁兼首席运营官 Joe Farmer
Zenas BioPharma
IR@zenasbio.com


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