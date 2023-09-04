Музыкальный город Вены обзавелся новым туристическим объектом Иоганна Штрауса

Tritsch-Tratsch Mirror Tent © Tritsch-Tratsch Tritsch-Tratsch Mirror Tent © Tritsch-Tratsch Tritsch-Tratsch Mirror Tent © Tritsch-Tratsch Johannes Martschin, CEO of Tritsch-Tratsch Veranstaltungs GmbH © Horst Dockal Astrid Braunsperger, Orchestra Manager of the Johann Strauss Philharmonic Orchestra © Willi Pleschberger

Недавно созданный Филармонический оркестр имени Иоганна Штрауса приглашает на концерты Иоганна Штрауса в новом шатре Tritsch-Tratsch в венском Пратере