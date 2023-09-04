Музыкальный город Вены обзавелся новым туристическим объектом Иоганна Штрауса
Недавно созданный Филармонический оркестр имени Иоганна Штрауса приглашает на концерты Иоганна Штрауса в новом шатре Tritsch-Tratsch в венском ПратереVIENNA, AUSTRIA, September 4, 2023/EINPresswire.com/ -- С 7 октября концерты Иоганна Штрауса будут проходить четыре вечера в неделю в новом шатре Tritsch-Tratsch Spiegelzelt в Венском Пратере. Недавно созданный филармонический оркестр Иоганна Штрауса исполнит самые красивые венские вальсы, польки и мелодии оперетт короля вальса из Вены в своих гала-концертах в сопровождении изысканных венских деликатесов Heurigen. Билеты уже доступны на сайте www.tritsch-tratsch.com.
От "Дунайского вальса" до "Радецкого марша": круглогодичные вечерние гала-концерты недавно созданного Филармонического оркестра имени Иоганна Штрауса
Филармонический оркестр имени Иоганна Штрауса был основан руководителями оркестра Астрид Брауншпергер и Филиппом Грюнбахером летом 2023 года и будет располагаться в новом зеркальном шатре Tritsch-Tratsch в венском Пратере. "Музыканты из лучших оркестров и ансамблей Вены объединяются в оркестре Иоганна Штрауса: с энтузиазмом и преданностью они посвящают себя уникальным мелодиям Иоганна Штрауса, короля вальса, и переносят своих слушателей в мир венского вальса и оперетты", - говорит Астрид Брауншпергер.
В репертуаре оркестра - известные вальсы, польки и увертюры Иоганна Штрауса, а также песни и арии из оперетт, которые исполняются совместно с всемирно известными солистами. Неизменными атрибутами вечерних концертов Иоганна Штрауса, которые проходят круглый год, являются такие всемирно известные хиты Штрауса, как "Дунайский вальс", увертюра "Летучая мышь" и "Марш Радецкого".
Оригинальные венские ощущения Иоганна Штрауса в сочетании с изысканными венскими кулинарными деликатесами Heurigen в Венском Пратере.
Венский Пратер - парк развлечений и природный оазис в самом центре Вены на месте бывших императорских охотничьих угодий - уже сыграл важную роль в творчестве Иоганна Штрауса. По случаю бракосочетания императора Франца Иосифа I с Елизаветой ("Сиси") в 1854 году на императорском празднике в Пратере прозвучали "Елизаветинские песни", сочиненные Иоганном Штраусом специально для этого случая. И в последующие четыре десятилетия своей жизни Иоганн Штраус продолжал устраивать в Пратере великолепные праздничные концерты для своей венской публики.
"Для наших концертов Иоганна Штрауса нет лучшего места, чем венский Пратер", - говорит Йоханнес Мартчин, генеральный директор компании Tritsch-Tratsch Veranstaltungs GmbH. "Мы предлагаем нашим гостям самые красивые звуки венского вальса и оперетты в сочетании с традиционной венской кухней Heurigen в Зеркальном шатре Gala. Таким образом, мы обещаем незабываемые концертные впечатления с оригинальным венским настроением Иоганна Штрауса".
Концертные шоу Иоганна Штрауса начнутся 7 октября - билеты доступны уже сейчас
Первое концертное шоу Иоганна Штрауса состоится 7 октября. С этого момента концерты будут проходить каждую субботу, воскресенье, вторник и четверг. Каждый день концерт будет начинаться в 19:30, а кулинарная программа Heurigen - в 18:30.
Билеты предлагаются по цене от 59 евро (сниженная цена 29,50 евро) в рядах мест на первом этаже. Места за улучшенными столами и в эксклюзивных ложах можно приобрести по цене от € 119 (со скидкой € 59,50), причем меню уже включено в стоимость.
Билеты можно забронировать уже сейчас на сайте www.tritsch-tratsch.com.
С осени 2023 года концертные шоу Tritsch-Tratsch предложат оригинальное венское ощущение Иоганна Штрауса в венском Пратере, одном из главных мест действия короля вальса Иоганна Штрауса. Вечерние шоу, проходящие круглый год, сочетают самые известные оркестровые хиты Иоганна Штрауса с типично венскими дворянскими кулинарными изысками в уникальной атмосфере "Шпигельзельца". Название "Tritsch-Tratsch" восходит к одноименной польке Иоганна Штрауса, которая является одной из музыкальных изюминок представлений, наряду с Дунайским вальсом и застольной песней из оперетты "Фледермаус". Компания Tritsch-Tratsch Veranstaltungs GmbH была основана в 2023 году. Ее цель - обеспечить новое присутствие мирового бренда "Иоганн Штраус" в преддверии юбилейного 2025 года Иоганна Штрауса и заполнить пробел в высококачественных туристических и культурных предложениях музыкального города Вены. Дополнительная информация: www.tritsch-tratsch.com
Benjamin Kloiber
Martschin & Partner GmbH
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