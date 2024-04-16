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在疫情陰霾下，風水助開發商化勢為機

你的綫上風水師 | 馬君程 （website logo)

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馬君程師傅親臨國内發展商地盤作風水規劃

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馬君程師傅親臨施工地盤

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HONG KONG, GUANGDONG, CHINA, April 16, 2024 /EINPresswire.com/ -- 自2019年以來,香港樓市受新型冠狀病毒疫情嚴重影響。根據資料顯示，2021年全年合約實際成交量僅25,554宗,較2020年下跌33%。發展商面臨買家需求減少、項目啟動周期延長等困境。

風水專家馬君程表示,在此艱難時刻，開發商宜借助風水智慧化轉機為勢。他分析指出，合宜運用以下4項風水策略，有助改變既定困局:

一、謹慎選址擇吉地

選擇土地位置舉足輕重,開發商須根據實地視察和歷史分析，尋找「地理環境宜居」之處。例如水繞山環的小區,長遠居住品質較佳，有助吸引買家予以高評價。此外，採用風水定向法則檢視塊位，可避免可能困擾。

二、外型設計內涵生機

在視覺設計上，開發商應運用整體平衡構圖，突顯主次形象。例如大廈主入口面向東南，增強文化薈萃感染力；向北三個車位布局，有助聚集財富。詳細運用五行生克造就商品力，從源頭吸納利好因素。

三、質素驅動銷情向上

時下買家重視實用、舒適程度。開發商宜以中高檔配置規格吸引目標客戶，同時選用溫潤色調裝飾。風水職業分析指，綠水配青山柔和刺激買氣，而非單調陳舊。

四、掌握開盤密切日期

以風水理論,開發商應避開生肖流年的初一、十五開盤,改於朔望或哈密日登錄售樓。此外,務必把握周六、日或運勢將開的日子，引導潛在客戶浮現購買意向。精準把控時機,實打實提升銷情。

總括而言，疫情帶來新挑戰的同時，亦為發展商提供風水規劃的良機。只要用心運用各種策略，定能巧妙化困為勢，成功渡過險境。相信憑藉風水智慧，房地產商能再創新高。

Jasmine
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