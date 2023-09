Decentrale luchtreinigers verbeteren de luchtkwaliteit in scholen en minimaliseren besmetting; goedkoper en effectiever

De luchtreinigers zien er a.h.w. uit als kleine speakerboxen en vallen dus nauwelijks op

Deze luchtreinigers zijn even effectief voor pathogenen, elimineren fijnstof en allergenen en bovendien veel energiezuiniger dan (te) grote ventilatiesystemen.

Deze decentraal geplaatste 8 luchtreinigers izijn een effectieve en kostenefficiënte manier om de luchtkwaliteit in scholen te verbeteren. Scholen zijn terdege voorbereid op toekomstige situaties” — James Post, directeur ECOpro Technology BV

HOOFDDORP, NEDERLAND, September 4, 2023/ EINPresswire.com / -- Tijdens de Coronapandemie heeft ECOpro Technology BV een compacte luchtreiniger ontwikkeld die de verspreiding van virussen zoals Covid-19 en griep, evenals andere ziektekiemen zoals pollen, fijnstof en allergenen minimaliseert. In tegenstelling tot één grote luchtreiniger, die kruisbesmetting met zich meebrengt, is het gebruik van meerdere kleine luchtreinigers effectiever bij het verminderen van besmettingen, doordat de afstand tussen ziektekiemen en luchtreinigers veel korter is en er dus minder mensen besmet kunnen raken. De illustratie van het klaslokaal in deze link illustreert duidelijk waarom: https://ecopro.technology/applications/ Door massaproductie zijn deze compacte luchtreinigers bovendien betaalbaar.De kracht van verdringingsventilatie bij het beperken van besmettingVerdringingsventilatie, een belangrijk kenmerk van deze luchtreinigers, blaast schone lucht naar boven en verplaatst eventuele (niet afgezogen) ziektekiemen naar boven, waar ze blijven hangen tot ze worden afgevoerd door ventilatie. Verdringingsventilatie wordt steeds vaker gebruikt in ziekenhuizen om besmettingen te beperken.Ultrafijne HEPA-13 filters EN actief-koolfiltersNaast HEPA-13 filters, die ziektekiemen en allergenen neutraliseren, hebben deze luchtreinigers ook actief-kool filters, die geuren en vluchtige chemische stoffen zoals schoonmaakmiddelen en formaldehyde absorberen. Deze filters worden halfjaarlijks (HEPA-13) c.q. maandelijks (goedkope actief-koolfilters) vervangen in drukke omgevingen zoals scholen.Efficiëntie en energiebesparing: waarom luchtreinigers de voorkeur verdienen boven overmatige ventilatieIn veel gevallen wordt er in de praktijk meer ventilatie toegepast dan strikt noodzakelijk is (voor de zuurstofbehoefte) om de kans op besmetting te verminderen en geuroverlast te bestrijden. Hoewel dit een effectieve methode is, vergt het aanzienlijk meer energie dan het even effectieve gebruik van luchtreinigers. Luchtreinigers bieden daarentegen een energiezuinige oplossing voor het verbeteren van de luchtkwaliteit, terwijl ze -in tegenstelling tot ventilatie- ook helpen de verspreiding van fijnstof en ongewenste geuren en chemicaliën te minimaliseren.Het gebruik van deze categorie luchtreinigers in openbare gebouwen is even effectief voor pathogenen, elimineren fijnstof en allergenen en zijn veel energiezuiniger en bovendien veel goedkoper dan het installeren van te grote ventilatiesystemen.Een schoolvoorbeeld van optimale luchtreiniging en adequate zuurstofvoorziening tegen lagere kostenUit inventarisaties is gebleken dat veel scholen niet beschikken over voldoende ventilatiecapaciteit. Tijdens de Covid-19-pandemie werden vaak de ramen wijd opengezet om het aantal besmettingen te beperken, zelfs meer dan nodig was voor een goede zuurstofvoorziening. Door het gebruik van 8 kleine, ultra-energiezuinige luchtreinigers, strategisch verdeeld over de klas, kan de ventilatie worden beperkt tot de behoefte aan zuurstof, die kan worden vastgesteld met CO2-meters. Bovendien wordt de buitenlucht gereinigd van pollen en fijnstof.De inzet van deze decentraal geplaatste 8 luchtreinigers is dus een effectieve en efficiënte manier om de luchtkwaliteit in scholen te verbeteren, ook na de afgelopen pandemie. Het zorgt ervoor dat scholen adequaat voorbereid zijn op toekomstige situaties en biedt bovendien lagere investeringskosten en lagere exploitatiekosten. Omdat deze luchtreinigers op een veilige 24V laagspanning werken, is er geen risico op elektrische schokken en kunnen ze veilig worden gebruikt in scholen.Beste redactie,Graag wil ik u informeren dat voor meer informatie, (video) chat of telefonische interviews met Directeur James Post van ECOpro Technology BV, contact met hem kan worden opgenomen via e-mail: james.post@ecopro.technology. Omdat hij momenteel buiten Europa is, is hij alleen tijdens de Nederlandse ochtenduren bereikbaar, tenzij er specifieke afspraken worden gemaakt.