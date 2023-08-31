XS集團即將作為全球合作夥伴亮相約旦Financial Expo（JFEX 2023），引領全球金融科技創新
EINPresswire.com/ -- 日——全球金融科技和金融服務提供者 XS集團今日宣佈，將作為全球合作夥伴亮相約旦Financial Expo (JFEX 2023)，該活動由 AFAQ 集團主辦，定於 9 月 5 日和 6 日在約旦安曼的 Mövenpick 酒店舉行。
XS集團表示，非常榮幸能夠成為即將舉辦的約旦Financial Expo暨頒獎典禮 (JFEX 2023)的全球合作夥伴。屆時，XS集團將在活動上繼續展現其在金融科技和投資行業的領先地位。據悉，約旦Financial Expo作為金融領域的重要盛會，由業界老牌的AFAQ集團主辦，此次將在安曼市中心拉開序幕。XS集團全球活動主管Andreea Ilies表示，此次與AFAQ的合作進一步證明了XS集團致力於讓約旦的金融專業人士和愛好者彙聚一堂的決心。XS集團由衷感謝AFAQ集團的信任，使雙方有機會再度攜手合作，共同為這一盛會的成功舉辦做出貢獻。Andreea Ilies補充道，目前XS集團正在積極籌備與約旦客戶的重聚，並期待與新客戶建立緊密聯繫，一切正在有條不紊地進行中。
據知情人士透露，作為追求創新的跨國多資產經紀商，XS集團將在約旦Financial Expo及頒獎典禮 (JFEX 2023) 上展示其屢獲殊榮的產品與服務，為客戶提供線上投資的新思路，同時還將就金融科技行業的前沿方丈以及未來趨勢提供有價值的見解。
AFAQ 活動與傳媒集團的首席執行官Suhair Alashqar對再度與XS集團達成合作表示感激，並坦言，在中東地區金融行業的發展進程中，XS集團成為全球合作夥伴的地位至關重要。他認為，XS集團的參與對即將舉行的約旦Financial Expo暨頒獎典禮 (JFEX 2023) 而言具有不可估量的價值。Suhair Alashqar還指出，在約旦的金融版圖中，線上投資和交易領域正在蓬勃發展，這是一塊充滿活力的土地。眾多交易者正在擁抱數位投資，而經紀商也在這一領域紮根並留下了深遠的影響。
作為約旦Financial Expo暨頒獎典禮 (JFEX 2023) 的全球合作夥伴，XS集團將在展會上呈現其在金融服務業中的一站式服務和專業知識。
值得注意的是，XS集團還將邀請眾多金融專家在展會期間分享他們的獨到見解和專業知識，為投資者獻上一場精彩的饕餮盛宴。XS集團市場研究主管 Ahmed Negm 將以“市場泡沫”為主題發表演講。
同時，XS集團高級業務開發經理 Elie Nachawaty 將聚焦近期備受矚目的AI人工智慧領域，帶來題為“人工智慧在金融服務行業的應用”的演講。
除了分享與演講環節，XS集團還準備了多種多樣的互動環節，歡迎全球與會者屆時蒞臨展位，積極參與互動與討論，親自體驗專業的諮詢解答。XS集團熱切期待與新老客戶交流，展示前沿的交易解決方案，並進一步展現其促進金融行業健康有序發展的決心。
自年初以來，XS集團在世界各地頻頻亮相，在包括阿聯酋、墨西哥、菲律賓、馬來西亞和約旦在內的國家與地區留下了身影，一次又一次憑藉實力在全球金融市場得到了全球投資者、媒體與主辦方的信任、肯定以及認可。在9月，XS集團將從約旦啟航，繼續全球之行，屆時必將呈現更多精彩，敬請期待！
關於XS集團
XS集團是提供跨國金融科技與金融服務的全球綜合性金融服務控股集團，受到全球多個司法管轄區的授權與監管，包括澳大利亞ASIC（金融服務牌照編號：374409）、賽普勒斯CySEC（監管牌照編號：412/22）以及塞席爾FSA（監管牌照編號：SD089）。
依託深度機構流動性、先進的交易技術以及專業的客戶支援，XS集團致力於為全球客戶提供專業的一站式、多資產的金融服務以及定制化的解決方案，並提供一千余種金融產品的交易，包含股票、指數、貴金屬、能源、大宗商品期貨、貨幣對以及數位加密貨幣等資產類別。
風險提示
我們的產品涉及保證金交易，具有很高的風險，可能會導致虧損金額超過閣下的初始入金。這些產品可能不適合所有投資者，閣下應當確保瞭解其中的風險。
關於AFAQ 集團
AFAQ海外集團是媒體、活動和展會行業中的佼佼者。集團不僅深耕本地多年，更擁有豐富的海外運營經驗，建立了全球範圍的合作夥伴關係網。
AFAQ集團致力於在持續變化的世界中不斷發展，在動盪的金融市場中積極為客戶引薦新產品和新行業。
XS Group
XS集團表示，非常榮幸能夠成為即將舉辦的約旦Financial Expo暨頒獎典禮 (JFEX 2023)的全球合作夥伴。屆時，XS集團將在活動上繼續展現其在金融科技和投資行業的領先地位。據悉，約旦Financial Expo作為金融領域的重要盛會，由業界老牌的AFAQ集團主辦，此次將在安曼市中心拉開序幕。XS集團全球活動主管Andreea Ilies表示，此次與AFAQ的合作進一步證明了XS集團致力於讓約旦的金融專業人士和愛好者彙聚一堂的決心。XS集團由衷感謝AFAQ集團的信任，使雙方有機會再度攜手合作，共同為這一盛會的成功舉辦做出貢獻。Andreea Ilies補充道，目前XS集團正在積極籌備與約旦客戶的重聚，並期待與新客戶建立緊密聯繫，一切正在有條不紊地進行中。
據知情人士透露，作為追求創新的跨國多資產經紀商，XS集團將在約旦Financial Expo及頒獎典禮 (JFEX 2023) 上展示其屢獲殊榮的產品與服務，為客戶提供線上投資的新思路，同時還將就金融科技行業的前沿方丈以及未來趨勢提供有價值的見解。
AFAQ 活動與傳媒集團的首席執行官Suhair Alashqar對再度與XS集團達成合作表示感激，並坦言，在中東地區金融行業的發展進程中，XS集團成為全球合作夥伴的地位至關重要。他認為，XS集團的參與對即將舉行的約旦Financial Expo暨頒獎典禮 (JFEX 2023) 而言具有不可估量的價值。Suhair Alashqar還指出，在約旦的金融版圖中，線上投資和交易領域正在蓬勃發展，這是一塊充滿活力的土地。眾多交易者正在擁抱數位投資，而經紀商也在這一領域紮根並留下了深遠的影響。
作為約旦Financial Expo暨頒獎典禮 (JFEX 2023) 的全球合作夥伴，XS集團將在展會上呈現其在金融服務業中的一站式服務和專業知識。
值得注意的是，XS集團還將邀請眾多金融專家在展會期間分享他們的獨到見解和專業知識，為投資者獻上一場精彩的饕餮盛宴。XS集團市場研究主管 Ahmed Negm 將以“市場泡沫”為主題發表演講。
同時，XS集團高級業務開發經理 Elie Nachawaty 將聚焦近期備受矚目的AI人工智慧領域，帶來題為“人工智慧在金融服務行業的應用”的演講。
除了分享與演講環節，XS集團還準備了多種多樣的互動環節，歡迎全球與會者屆時蒞臨展位，積極參與互動與討論，親自體驗專業的諮詢解答。XS集團熱切期待與新老客戶交流，展示前沿的交易解決方案，並進一步展現其促進金融行業健康有序發展的決心。
自年初以來，XS集團在世界各地頻頻亮相，在包括阿聯酋、墨西哥、菲律賓、馬來西亞和約旦在內的國家與地區留下了身影，一次又一次憑藉實力在全球金融市場得到了全球投資者、媒體與主辦方的信任、肯定以及認可。在9月，XS集團將從約旦啟航，繼續全球之行，屆時必將呈現更多精彩，敬請期待！
關於XS集團
XS集團是提供跨國金融科技與金融服務的全球綜合性金融服務控股集團，受到全球多個司法管轄區的授權與監管，包括澳大利亞ASIC（金融服務牌照編號：374409）、賽普勒斯CySEC（監管牌照編號：412/22）以及塞席爾FSA（監管牌照編號：SD089）。
依託深度機構流動性、先進的交易技術以及專業的客戶支援，XS集團致力於為全球客戶提供專業的一站式、多資產的金融服務以及定制化的解決方案，並提供一千余種金融產品的交易，包含股票、指數、貴金屬、能源、大宗商品期貨、貨幣對以及數位加密貨幣等資產類別。
風險提示
我們的產品涉及保證金交易，具有很高的風險，可能會導致虧損金額超過閣下的初始入金。這些產品可能不適合所有投資者，閣下應當確保瞭解其中的風險。
關於AFAQ 集團
AFAQ海外集團是媒體、活動和展會行業中的佼佼者。集團不僅深耕本地多年，更擁有豐富的海外運營經驗，建立了全球範圍的合作夥伴關係網。
AFAQ集團致力於在持續變化的世界中不斷發展，在動盪的金融市場中積極為客戶引薦新產品和新行業。
XS Group
XS Editorial Team
media.comments@xs.com
Visit us on social media:
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube