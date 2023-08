Corropoli XMas Run 2023

Participians

Corropoli XMas Run: una maratona natalizia per unire sport e divertimento

CORROPOLI, ABRUZZI, ITALY, August 30, 2023/ EINPresswire.com / -- Un'occasione unica per vivere l'atmosfera natalizia in modo originale e divertente: è la Corropoli XMas Run , una maratona fun run di 5 km che si terrà il 9 dicembre 2023, a Corropoli , in provincia di Teramo.L'evento, organizzato da Sportour, è aperto a tutti, dai podisti professionisti alle famiglie con bambini. I partecipanti potranno indossare un autentico costume da Babbo Natale, fornito insieme al pettorale, oppure creare un look natalizio personalizzato. La giuria valuterà non solo le performance atletiche, ma anche l'ingegno e la creatività nell'abbigliamento, rendendo l'evento un connubio perfetto tra sport e divertimento.Il percorso di 5 km si snoderà lungo le strade del centro storico di Corropoli, che saranno addobbate a festa per l'occasione. Lungo la strada, i partecipanti saranno sorpresi da momenti di gioia e magia, come la comparsa di Babbo Natale e dei suoi elfi. Al termine della corsa, tutti i partecipanti riceveranno dolci e cioccolate calde, per riscaldarsi e festeggiare insieme.Ma la Corropoli XMas Run non è solo una corsa: è un evento che si estende ben oltre la gara. Grazie all'impegno della ProLoco di Corropoli, dall'8 al 10 dicembre il centro storico della città si trasformerà in un mondo di meraviglie natalizie, con mercatini, melodie festose e prelibatezze culinarie tipiche del periodo. Musica, intrattenimento e attività coinvolgeranno grandi e piccini, creando un'atmosfera di gioia e festa per tutta la comunità."È con grande entusiasmo che annunciamo la Corropoli XMas Run" - dichiara il team di Sportour - "Vogliamo offrire a tutti l'opportunità di partecipare a un'esperienza unica che combina lo spirito sportivo con l'atmosfera festosa delle festività natalizie. Unitevi a noi il 9 Dicembre per creare ricordi indelebili!"Le iscrizioni alla Corropoli XMas Run sono già aperte e possono essere effettuate sul sito ufficiale di Endu o presso i punti iscrizione indicati sul sito dell'organizzazione.Per ulteriori informazioni e iscrizioni, visitate il sito web ufficiale di Sportour: sportour.site/xmas-run.Contatti:Ufficio Stampa Corropoli XMas Run 2023Email: press@sportour.siteTelefono: 3516489477Note per gli editori: Per ulteriori dettagli, immagini o richieste di interviste, si prega di visitare la pagina dedicata all’evento ( sportour.site/xmas-run ) o contattare l'ufficio stampa sopra indicato.