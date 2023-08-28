MOVEit 全球安全事件涉及的马萨诸塞州居民数据 

BOSTON — 波士顿市 — 昨天，马萨诸塞大学陈氏医学院（简称“UMass Chan”）开始通知 134,000 多名目前或以前参加某些州立计划的个人，他们的个人信息涉及最近发生的第三方数据安全事件。该事件是涉及称为 MOVEit 的文件传输软件程序的全球数据安全事件的一部分，该事件影响了州和联邦政府机构、金融服务公司、养老基金以及很多其他类型的公司和非营利组织。在该事件中，UMass Chan 或州立系统均未受到损害。已通过邮件向受影响的个人发送通知，并将在可能的情况下通过电话、短信和电子邮件与受影响的个人联系。我们鼓励收到通知的任何个人采取措施保护自己的信息，包括监控其财务账户报表，并注册参加向涉及某些敏感信息的个人提供的免费信用监控和身份盗窃保护服务。

UMass Chan 向卫生与公共服务执行办公室（EOHHS）提供服务，其中包括 MassHealth、州立补充计划（SSP）、家庭资源中心（FRC）、年长者事务执行办公室（EOEA）和老龄化服务访问点（ASAP）。受影响的个人是这些计划目前或最近参加者的一个分组。

UMass Chan 于 2023 年 6 月 1 日最初获悉 MOVEit 漏洞，并立即修复了该漏洞，联系了执法部门，启动了调查，并努力查明信息涉及该事件的个人。UMass Chan 已确定因 MOVEit 安全缺陷可能被未经授权获取的文件。 2023 年 7 月 27 日，UMass Chan 已确定其中一些文件包括与接受 EOHHS 服务的个人相关的信息。

虽然数据安全事件涉及的信息因人而异，但其中包括姓名和以下一项或多项信息：

出生日期；

邮寄地址；

受保护健康信息，即诊断 / 治疗信息、处方信息、服务提供者名称 / 姓名、服务日期、索赔信息、医疗保险会员 ID 号码以及其他医疗保险相关信息；

社会安全号码；

财务账户信息

州立补助计划（SSP）参加者（包括接受人、其他家庭成员和经授权代表）、MassHealth 保费援助计划会员、MassHealth 社区个案管理计划参加者以及年长者事务执行办公室（EOEA）和老龄化服务访问点（ASAP）家庭护理计划消费者是主要受到影响的人。如果您没有参加其中一项计划，您的数据不太可能被泄露。

从 2023 年 8 月 15 日开始，信息涉及该事件的个人将收到来自马萨诸塞州和 UMass Chan 的信函。该信函解释每个人的哪些数据受到影响、针对 MOVEit 事件采取的行动以及个人可以采取的保护其信息的详细步骤。

我们鼓励受影响的个人通过审查其财务账户报表保持警惕。 如果您发现未经您授权的收费或活动，请立即联系您的金融机构。采取措施保护您的帐户，请立即使用银行卡背面的号码联系您的银行、信用合作社或金融机构，或亲自前往这些机构，通知他们您涉及本安全事件。

UMass Chan 正在向社会安全号码和/或财务信息涉及本事件的个人提供免费信用监控和身份盗窃保护服务。

如需了解更多信息，请访问网站 mass.gov/MOVEitIncident 或 umassmed.edu。收到数据涉及本事件的通知并有其他疑问的个人可在星期一至星期五美东时间上午 9 时至下午 5 时致电 855-862-7769。

媒体联系人：

Cecille Joan Avila

卫生与公众服务执行办公室

媒体关系经理

手机：857- 301-0508

电邮：Cecille.J.Avila@mass.gov

Sarah Willey

马萨诸塞大学陈氏医学院

媒体关系经理

手机：774- 284-0186

电邮：sarah.willey@umassmed.edu

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