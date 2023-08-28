معرض الطهي العالمي (InFlavour) يستضيف مجموعة من أبرز الشركات في قطاع الأغذية والمشروبات
EINPresswire.com/ -- يستضيف معرض الطهي العالمي (InFlavour)، أول حدث مخصص للشركات في مجال الأغذية ومدعوم من الحكومة السعودية، مجموعة من أبرز الجهات في قطاع الأغذية من مختلف أنحاء العالم. وينطلق المعرض في الرياض على مدى ثلاثة أيام خلال أكتوبر المقبل.
وتنظم شركة تحالف التابعة لشركة انفورما، بدعم من وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للأمن الغذائي، أضخم حدث في مجال الأغذية في المنطقة، والذي يسهم في تعزيز نمو قطاع الخدمات الغذائية الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات، ويسلط الضوء على ثقافة المأكولات والمشروبات الغنية في المملكة العربية السعودية. ونال المعرض مؤخرًا الدعم الرسمي من هيئة فنون الطهي السعودية، التي تسعى إلى استعراض الأطباق السعودية على الصعيدين المحلي والعالمي، والاعتزاز بتراث الطهي والمواهب في هذا القطاع.
وتعليقًا على هذا الموضوع، قال مايكل شامبيون، الرئيس التنفيذي لشركة تحالف: "انضمت الهيئة إلى مجموعة الداعمين لمعرض (InFlavour) بعد إدراكها للدور الريادي الذي يلعبه في الارتقاء بقطاع الأغذية والمشروبات في المملكة، والترويج للمملكة العربية السعودية بصفتها وجهة رائدة لتجارب الطهي الفريدة". وبدوره، أكد معالي عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، أن المعرض يمثل لحظة محورية في النهج الذي تعتمده المملكة لتعزيز قطاع الأغذية والمشروبات.
وقال معالي الفضلي: "تسرنا مشاركة مجموعة من أبرز العلامات التجارية في قطاع الأغذية والمشروبات في الدورة الأولى من هذا الحدث الفريد، مما يدعم جهودنا الرامية إلى بناء وتعزيز بيئة أعمال تمكينية تجمع بين أبرز اللاعبين في هذا المجال. ويلعب المعرض دورًا مهمًا في دعم الشركات العاملة في قطاع الأغذية وتمكينها من تحقيق الازدهار، مع استكشاف حلول مبتكرة لتأمين طعام مغذٍ يلبي الاحتياجات والتفضيلات الغذائية لمجتمعنا".
وينطلق معرض (InFlavour) في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر المقبل، بمشاركة مجموعة من أبرز الأسماء في قطاع الأغذية والمشروبات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية ضمن عدة مجالات، بما فيها إنتاج الأغذية، والمكونات، وسلسة التوريد، والمعالجة والتغليف، وتقنيات الأغذية. وتضم قائمة الجهات العارضة المشاركة ما يزيد على 600 جهة، من بينها شركة لقمتي السعودية التي تقدم خدمة توصيل الطعام عبر الانترنت؛ ومجموعة جلوبال فودز، العلامة الفرنسية الخاصة والرائدة في إنتاج وتوزيع المواد الغذائية والاستهلاكية؛ وشركة الجوف للتنمية الزراعية، الشركة المساهمة السعودية؛ وشركة المشروبات النقية للصناعة، التي تنتج مياه ايفال المعبأة.
كما تشارك في المعرض شركة نادك، إحدى أكبر الشركات الغذائية والزراعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وشركة الربيع، أكبر شركة لتصنيع العصير في الشرق الأوسط، انطلاقًا من إدراكهما لدور المعرض الهام في تعزيز النمو التجاري وترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية في القطاع على المستوى العالمي.
ومن جهته، قال بسيم صبرا ، الرئيس التنفيذي لشركة الربيع: "لطالما سعت علامتنا لتقديم منتجات صحية مناسبة وخيارات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. ويشكل المعرض منصة تجمع أبرز المتخصصين العالميين وعشاق النكهات المميزة في قطاع الأغذية والمشروبات تحت سقف واحد. ونفخر في شركة الربيع، التي تعد إحدى أكبر شركات الأغذية والمشروبات المحلية في المملكة، بتعزيز مكانة المملكة من خلال تقديم منتجاتنا للحضور من جميع أنحاء العالم".
وأشار أحد المتحدثين من شركة نادك إلى دور معرض الطهي العالمي (InFlavour) في التعريف بالمنتجات المبتكرة للشركات المحلية في سوق المملكة العربية السعودية الحيوي. وقال: "يسعدنا، بوصفنا إحدى الشركات العريقة في المملكة، أن نكون الشريك الاستراتيجي لدورة هذا العام من المعرض، وأن نساهم في تقديم المنتجات المغذية والتي ترضي جميع الأذواق. ونتطلع للمشاركة في الحدث الذي يحتفي بمختلف النكهات المميزة بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030".
وينطلق المعرض مستفيدًا من الإمكانات الهائلة لقطاع الأغذية والمشروبات داخل السعودية، حيث كشفت وزارة الاستثمار السعودية عن توقعاتٍ متحفظة بتحقيق نمو سنوي بنسبة 6% على مدى السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى ذلك، كشفت شركة فورتشن بيزنس إنسايتس عن توقعاتها بوصول قيمة قطاع الخدمات الغذائية في المملكة إلى 30.47 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، مع تسجيل القطاع نموًا غير مسبوق مدفوعًا بعملية التحول التي يشهدها، إلى جانب الاستثمارات الضخمة في الفنادق والمنتجعات.
ويحفز المعرض جهود الابتكار ويدعم فرص الأعمال الجديدة. ويستضيف برنامج المعرض المخصص للمستثمرين ما يزيد على 200 من أهم المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية من السعودية وجميع أنحاء العالم، مما يوفر لهم فرصة التواصل مع أكثر من 50 شركة ناشئة متطورة. كما تتيح منصة الاستثمار والمشاركة لنخبة من رواد الأعمال والمستثمرين المشاركين في المعرض، الاطلاع على أحدث التوجهات والابتكارات التي تسهم في بناء بيئية استثمارية أكثر صحة واستدامة في القطاع الغذائي.
وتستضيف الفعالية مؤتمرًا للبحث في التحديات الملحة التي تواجه القطاع، بما في ذلك الأمن الغذائي والمائي والتكنولوجيا الزراعية والاستدامة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا الأغذية والاستثمار وبدائل البروتينات والأغذية النباتية والمطاعم المبتكرة والتميز في مجال الطهي وهدر الطعام وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية. ويشارك في المؤتمر 200 متحدث، بمن فيهم ممولون من أصحاب الرؤى وقادة فكر في القطاع الغذائي ومبتكرون في مجال التكنولوجيا الزراعية ورجال أعمال وشركات ناشئة، حيث يطرحون حلولهم الاستراتيجية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي العالمي. وتضم قائمة المتحدثين رفيعي المستوى شخصيات مؤثرة في القطاع، بمن فيهم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كيه بي دبليو فينتشرز؛ وماركو بيير وايت، الشخصية الرائدة في مجال الطهي الحديث؛ والطاهية الشهيرة منال العالم، الملقبة بملكة المطبخ العربي؛ وأندرو ميرفي، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في شركتي جون لويس وويتروس. كما تستضيف منصة الاستثمار والمشاركة مسابقة تضم أبرز الشركات الناشئة في القطاع الغذائي، والتي تتنافس للفوز بالجوائز.
ومن المتوقع أن تستقبل دورة المعرض لهذا العام ما يزيد على 40 ألف زائر في مجموعة من الأنشطة التفاعلية المخصصة. بينما تشارك مجموعة من أهم وكالات الترويج الاستثماري المستقلة في جلسات حوارية حول واقع الأمن الغذائي في القارة الأفريقية، إلى جانب التركيز على مستقبل استثمارات التكنولوجيا الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويسلط مختبر تكنولوجيا الغذاء الضوء على أبرز التقنيات المبتكرة والمعتمدة حاليًا، وعلى طريقة فريدة لفهم أحدث التوجهات في قطاع الأغذية التي يمكن استخدامها في المأكولات والمشروبات. ويتيح مركز الأعمال استكشاف أهم فرص الأعمال، كما توفر المنصة الرئيسية في المعرض فرصًا مميزة للتدريب واكتساب المعارف. وأضاف مايكل شامبيون: "يوفر معرض الطهي العالمي (InFlavour) فرصة مثالية لمواكبة متطلبات السوق، ولقاء الزوار المباشر مع أبرز صناع القرار المحليين والدوليين لتأمين فرص استثمارية جديدة واعتماد استراتيجيات ناجحة تعزز كفاءة الأعمال وخفض التكاليف وتنفيذ توجهات المستهلكين المتخصصة، إضافة لإتاحة فرص التواصل مع مئات الموردين والخبراء على امتداد منظومة الأغذية والمشروبات والاحتفاء بثقافة المملكة العربية السعودية وإرثها الغذائي".
لمزيد من المعلومات حول معرض الطهي العالمي (InFlavour)، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.inflavourexpo.com
Pragati Malik
وتنظم شركة تحالف التابعة لشركة انفورما، بدعم من وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للأمن الغذائي، أضخم حدث في مجال الأغذية في المنطقة، والذي يسهم في تعزيز نمو قطاع الخدمات الغذائية الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات، ويسلط الضوء على ثقافة المأكولات والمشروبات الغنية في المملكة العربية السعودية. ونال المعرض مؤخرًا الدعم الرسمي من هيئة فنون الطهي السعودية، التي تسعى إلى استعراض الأطباق السعودية على الصعيدين المحلي والعالمي، والاعتزاز بتراث الطهي والمواهب في هذا القطاع.
وتعليقًا على هذا الموضوع، قال مايكل شامبيون، الرئيس التنفيذي لشركة تحالف: "انضمت الهيئة إلى مجموعة الداعمين لمعرض (InFlavour) بعد إدراكها للدور الريادي الذي يلعبه في الارتقاء بقطاع الأغذية والمشروبات في المملكة، والترويج للمملكة العربية السعودية بصفتها وجهة رائدة لتجارب الطهي الفريدة". وبدوره، أكد معالي عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، أن المعرض يمثل لحظة محورية في النهج الذي تعتمده المملكة لتعزيز قطاع الأغذية والمشروبات.
وقال معالي الفضلي: "تسرنا مشاركة مجموعة من أبرز العلامات التجارية في قطاع الأغذية والمشروبات في الدورة الأولى من هذا الحدث الفريد، مما يدعم جهودنا الرامية إلى بناء وتعزيز بيئة أعمال تمكينية تجمع بين أبرز اللاعبين في هذا المجال. ويلعب المعرض دورًا مهمًا في دعم الشركات العاملة في قطاع الأغذية وتمكينها من تحقيق الازدهار، مع استكشاف حلول مبتكرة لتأمين طعام مغذٍ يلبي الاحتياجات والتفضيلات الغذائية لمجتمعنا".
وينطلق معرض (InFlavour) في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر المقبل، بمشاركة مجموعة من أبرز الأسماء في قطاع الأغذية والمشروبات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية ضمن عدة مجالات، بما فيها إنتاج الأغذية، والمكونات، وسلسة التوريد، والمعالجة والتغليف، وتقنيات الأغذية. وتضم قائمة الجهات العارضة المشاركة ما يزيد على 600 جهة، من بينها شركة لقمتي السعودية التي تقدم خدمة توصيل الطعام عبر الانترنت؛ ومجموعة جلوبال فودز، العلامة الفرنسية الخاصة والرائدة في إنتاج وتوزيع المواد الغذائية والاستهلاكية؛ وشركة الجوف للتنمية الزراعية، الشركة المساهمة السعودية؛ وشركة المشروبات النقية للصناعة، التي تنتج مياه ايفال المعبأة.
كما تشارك في المعرض شركة نادك، إحدى أكبر الشركات الغذائية والزراعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وشركة الربيع، أكبر شركة لتصنيع العصير في الشرق الأوسط، انطلاقًا من إدراكهما لدور المعرض الهام في تعزيز النمو التجاري وترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية في القطاع على المستوى العالمي.
ومن جهته، قال بسيم صبرا ، الرئيس التنفيذي لشركة الربيع: "لطالما سعت علامتنا لتقديم منتجات صحية مناسبة وخيارات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. ويشكل المعرض منصة تجمع أبرز المتخصصين العالميين وعشاق النكهات المميزة في قطاع الأغذية والمشروبات تحت سقف واحد. ونفخر في شركة الربيع، التي تعد إحدى أكبر شركات الأغذية والمشروبات المحلية في المملكة، بتعزيز مكانة المملكة من خلال تقديم منتجاتنا للحضور من جميع أنحاء العالم".
وأشار أحد المتحدثين من شركة نادك إلى دور معرض الطهي العالمي (InFlavour) في التعريف بالمنتجات المبتكرة للشركات المحلية في سوق المملكة العربية السعودية الحيوي. وقال: "يسعدنا، بوصفنا إحدى الشركات العريقة في المملكة، أن نكون الشريك الاستراتيجي لدورة هذا العام من المعرض، وأن نساهم في تقديم المنتجات المغذية والتي ترضي جميع الأذواق. ونتطلع للمشاركة في الحدث الذي يحتفي بمختلف النكهات المميزة بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030".
وينطلق المعرض مستفيدًا من الإمكانات الهائلة لقطاع الأغذية والمشروبات داخل السعودية، حيث كشفت وزارة الاستثمار السعودية عن توقعاتٍ متحفظة بتحقيق نمو سنوي بنسبة 6% على مدى السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى ذلك، كشفت شركة فورتشن بيزنس إنسايتس عن توقعاتها بوصول قيمة قطاع الخدمات الغذائية في المملكة إلى 30.47 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، مع تسجيل القطاع نموًا غير مسبوق مدفوعًا بعملية التحول التي يشهدها، إلى جانب الاستثمارات الضخمة في الفنادق والمنتجعات.
ويحفز المعرض جهود الابتكار ويدعم فرص الأعمال الجديدة. ويستضيف برنامج المعرض المخصص للمستثمرين ما يزيد على 200 من أهم المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية من السعودية وجميع أنحاء العالم، مما يوفر لهم فرصة التواصل مع أكثر من 50 شركة ناشئة متطورة. كما تتيح منصة الاستثمار والمشاركة لنخبة من رواد الأعمال والمستثمرين المشاركين في المعرض، الاطلاع على أحدث التوجهات والابتكارات التي تسهم في بناء بيئية استثمارية أكثر صحة واستدامة في القطاع الغذائي.
وتستضيف الفعالية مؤتمرًا للبحث في التحديات الملحة التي تواجه القطاع، بما في ذلك الأمن الغذائي والمائي والتكنولوجيا الزراعية والاستدامة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا الأغذية والاستثمار وبدائل البروتينات والأغذية النباتية والمطاعم المبتكرة والتميز في مجال الطهي وهدر الطعام وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية. ويشارك في المؤتمر 200 متحدث، بمن فيهم ممولون من أصحاب الرؤى وقادة فكر في القطاع الغذائي ومبتكرون في مجال التكنولوجيا الزراعية ورجال أعمال وشركات ناشئة، حيث يطرحون حلولهم الاستراتيجية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي العالمي. وتضم قائمة المتحدثين رفيعي المستوى شخصيات مؤثرة في القطاع، بمن فيهم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كيه بي دبليو فينتشرز؛ وماركو بيير وايت، الشخصية الرائدة في مجال الطهي الحديث؛ والطاهية الشهيرة منال العالم، الملقبة بملكة المطبخ العربي؛ وأندرو ميرفي، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في شركتي جون لويس وويتروس. كما تستضيف منصة الاستثمار والمشاركة مسابقة تضم أبرز الشركات الناشئة في القطاع الغذائي، والتي تتنافس للفوز بالجوائز.
ومن المتوقع أن تستقبل دورة المعرض لهذا العام ما يزيد على 40 ألف زائر في مجموعة من الأنشطة التفاعلية المخصصة. بينما تشارك مجموعة من أهم وكالات الترويج الاستثماري المستقلة في جلسات حوارية حول واقع الأمن الغذائي في القارة الأفريقية، إلى جانب التركيز على مستقبل استثمارات التكنولوجيا الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويسلط مختبر تكنولوجيا الغذاء الضوء على أبرز التقنيات المبتكرة والمعتمدة حاليًا، وعلى طريقة فريدة لفهم أحدث التوجهات في قطاع الأغذية التي يمكن استخدامها في المأكولات والمشروبات. ويتيح مركز الأعمال استكشاف أهم فرص الأعمال، كما توفر المنصة الرئيسية في المعرض فرصًا مميزة للتدريب واكتساب المعارف. وأضاف مايكل شامبيون: "يوفر معرض الطهي العالمي (InFlavour) فرصة مثالية لمواكبة متطلبات السوق، ولقاء الزوار المباشر مع أبرز صناع القرار المحليين والدوليين لتأمين فرص استثمارية جديدة واعتماد استراتيجيات ناجحة تعزز كفاءة الأعمال وخفض التكاليف وتنفيذ توجهات المستهلكين المتخصصة، إضافة لإتاحة فرص التواصل مع مئات الموردين والخبراء على امتداد منظومة الأغذية والمشروبات والاحتفاء بثقافة المملكة العربية السعودية وإرثها الغذائي".
لمزيد من المعلومات حول معرض الطهي العالمي (InFlavour)، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.inflavourexpo.com
Pragati Malik
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