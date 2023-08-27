2023 年上半年，H&H Group 在營收方面實現了兩位數增長，勢頭強勁，為集團全年獲得大幅增長締造樂觀的前景

倫敦, Aug. 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的家庭保健品公司健合(H&H)國際控股有限公司（HKSE: 1112）公佈了今年上半年的中期業績：截至 2023 年 6 月 30 日，營收實現了兩位數增長，為集團在今年剩餘時間內保持強勁發展勢頭奠定了良好基礎。



據報告，集團收入同比增長（「LFL」）達到 17.2%，三大策略性支柱業務均實現正 EBITDA，並有良好的盈利能力及充足現金流

高利潤、快速增長的營養補充品貫穿三大支柱業務，已成為帶來最多收入的來源，佔集團總收入的 60.1%

成人營養和護理（ANC）部門對集團增長的貢獻最大，收入同比增長了 43.2%。其中「Swisse」品牌上半年的強勁表現榮登榜首，其全球銷售額突破了10 億澳元 1

雖然相關市場普遍低迷，嬰幼兒營養和護理（BNC）部門的銷售額僅出現低個位數下降（同比 -2.1%），因為 Biostime 兒科益生菌和營養補充品的增長多少抵銷了負面影響

寵物營養和護理（PNC）部門的收入實現了同比 21.4% 的強勁增長，而 Zesty Paws 更獲正式認定為美國第一大寵物營養補充品品牌 2

集團已將淨槓桿率進一步減少至 3.40 倍（2023年6月30日），並將會繼續在未來幾年實現資產負債表去槓桿化

集團進一步推進可持續發展工作，包括向科學基礎減量目標倡議 （SBTi）提交基於科學研究的溫室氣體（GHG）減排目標，以繼續推動發揮影響力的長期增長

維持與前期一致的穩定派息比率 50%

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1 「Swisse」，淨總收入（全球），澳元，截至2023 年 6 月 30 日過去十二個月

2 資料來源 Euromonitor International Limited；根據 Passport Ecommerce 的寵物營養補充品類別。 包括所有渠道（不包括獸醫），零售銷售價值（RSP）中的價值銷售。如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://zestypaws.com/pages/claim

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