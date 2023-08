Lançamento de Livro em Português para Cineastas: Narrativa em Realidade Mista

Book Cover of Paperback edition: Narrativa em Realidade Mista Book Cover of e-book edition: Narrativa em Realidade Mista

Nem todos "pensam em inglês". Este livro pretende ser alimento para o pensamento dos Contadores de Histórias que pensam em português.

Os portugueses captam as nuances mais refinadas de "presença" de forma bela, numa única palavra: "Saudade".” — Clyde Desouza - Narrativa em Realidade Mista

BRAZIL, August 27, 2023/ EINPresswire.com / -- NARRATIVA EM REALIDADE MISTA - Para Reflexão no Metaverso Cinematográfico.Existem muitos livros de instruções sobre a produção de conteúdo de RV e RA. "Narrativa em Realidade Mista" não é um deles. Os temas escolhidos podem atrair aqueles que fazem perguntas do tipo "e se" à medida que avançam a arte da narrativa cinematográfica.Há 10 anos, o uso de dispositivos de realidade virtual era algo saído diretamente da ficção científica. Agora, pelo menos três das grandes empresas de RV estão em uma corrida armamentista para criar dispositivos de Realidade Mista. Além do uso industrial, a verdadeira vocação da Realidade Virtual e Aumentada está nas relações interpessoais e no entretenimento. Uma era de cinema imersivo está sobre nós, onde a narrativa evolui para "viver a história", para o público.Nem todos "pensam em inglês", e por que deveriam? Os portugueses são exploradores e pioneiros por natureza. Este livro pretende ser um alimento para o pensamento de Diretores, Diretores de Fotografia e roteiristas que pensam em português, enquanto mapeiam novos territórios e navegam no Metaverso Cinematográfico com a sua contribuição única - o dom da história.Narrativa em Realidade Mista está disponível na Amazon US Sobre o Autor:Clyde DeSouza é autor de dois livros: "Pensar em 3D", para Diretores e Cineastas 3D. O livro é revisado por pares, por diretores de 3D de topo de Hollywood e pelo historiador de filmes 3D falecido, Ray Zone. "Pensar em 3D" também faz parte da leitura recomendada nos cursos de Design Imersivo da Universidade do Sul da Califórnia (USC). Ele também é autor publicado no gênero Hard-Scifi pela Penguin Randomhouse.Citações e Elogios para os livros anteriores do Autor:"Desouza aborda o assunto com um tom e uma seriedade que permitem que aqueles com compreensão de produção cinematográfica ou, de fato, de estereoscopia, tenham acesso fácil, passando por cima da abordagem matemática e científica em favor de um ângulo mais emocional e artístico." -- Marcus Alexander, Estereógrafo, Produtor 3D (Fúria de Titãs, O Sétimo Filho)Em "Memórias com Maya", a sexualidade humana recebe um upgrade... Isso é o que Clyde DeSouza explora em seu altamente divertido romance de ficção científica de futuro próximo. -- i09.com"Ele incorpora uma quantidade épica de pesquisa em sua trama sobre tecnologia de óculos aumentados e dispositivos de visualização." -- Ann Reynolds, The Huffington Post."[Pensar em 3D] Entendi, concordo com isso." -- Demetri Portelli - Estereógrafo - Hugo / 47 Ronin)