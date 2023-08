Solving Haiti's Crises Today: Integrate the Haitian Diaspora

Haiti Pathway Forward Organization Logo

The HCT and CEP, should they wish to be transparent, inclusive, and nationalistic, can not relegate the role of the diaspora to a spectator or a bystander.

WASHINGTON, DC, USA, August 26, 2023/EINPresswire.com/ -- The Haitian Diaspora continues to play an active role in the homeland through the remittance of resources while having a long history of engaging all Haitian stakeholders in conflicts taking place in Haiti.

According to the World Bank, Haitian Diaspora’s remittances to Haiti reached US$ 3.1 billion in 2022 while Haiti’s national budget for fiscal year 2022-2023 is US$ 1.9 billion. Its daily practice of democratic principles can significantly contribute to Haiti’s nascent democracy. Yet, the Haitian Diaspora has always been excluded from the Haitian political landscape by all the country’s governments. Past and present. By all accounts, the active participation of Haitians living abroad in Haiti’s political life is indispensable to the sustainable development of Haiti.

This exclusionary practice -detrimental to Haiti and Haitians- is being apparently observed today by political stakeholders in the ongoing negotiations leading to the formation of a new Haut Conseil de Transition (HCT) as well as the new Provisional Electoral Council (CEP). The HCT and CEP must be transparent and inclusive. As such, the Haitian Diaspora cannot continue to be relegated to the role of mere spectators.

We strongly believe it is unacceptable today to keep the Haitian Diaspora from participating actively in the new transitional Haitian government -as well as those which will follow- as the nation is in the throes of its worst crises since its foundation. Haiti needs all her children to rebuild a society adrift and torn apart by intransigent professional politicians supported by an insensible segment of the business class. All the other nations in the region have welcomed unconditionally the inclusion of their children living abroad in the political affairs of their homeland.

Except Haiti.

Which country is the least developed in the region?

We urge all stakeholders to end this practice for the future of all Haitians, at home and abroad.

La diaspora haïtienne continue de jouer un rôle actif dans le pays à travers l'envoi de ressources tout en ayant une longue histoire d'engagement de toutes les parties prenantes haïtiennes dans les conflits qui se déroulent en Haïti.

Selon la Banque Mondiale, les envois de fonds de la Diaspora haïtienne vers Haïti ont atteint $3.1 milliards de dollars américains en 2022, tandis que le budget national d'Haïti pour l'exercice 2022-2023 est de $1.9 milliard de dollars américains. Sa pratique quotidienne des principes démocratiques peut contribuer de manière significative à la démocratie naissante d’Haïti. Pourtant, cette Diaspora a toujours été exclue du paysage politique haïtien par tous les gouvernements du pays. Passés et présent. De toute évidence, la participation active des Haïtiens vivant à l’étranger à la vie politique d’Haïti est indispensable au développement durable d’Haïti.

Cette pratique d'exclusion -préjudiciable à Haïti et aux Haïtiens- est apparemment observée aujourd'hui par les acteurs politiques dans les négociations en cours qui devront aboutir à la formation d'un nouveau Haut Conseil de Transition (HCT) ainsi que du nouveau Conseil Électoral Provisoire (CEP). Le HCT et le CEP doivent être transparents et inclusifs. Par conséquent, la diaspora haïtienne ne peut continuer à être reléguée au rôle de simples spectateurs.

Nous croyons fermement qu'il est inacceptable aujourd'hui d'empêcher la diaspora haïtienne de participer activement au nouveau gouvernement de transition - ainsi qu'à ceux qui suivront - alors que la nation est en proie à ses pires crises depuis sa fondation. Haïti a besoin de tous ses enfants pour reconstruire une société à la dérive et déchirée par des politiciens professionnels intransigeants soutenus par une partie de la classe des affaires insensible à la misère du peuple haïtien. Tous les autres pays de la région ont accueilli favorablement -sans réserve- l’inclusion de leurs enfants vivant à l’étranger dans les affaires politiques de leur pays d’origine.

Sauf Haïti.

Quel est le pays le moins développé de la région ?

Nous exhortons les acteurs haïtiens à mettre fin à cette pratique pour l’avenir de tous les Haïtiens vivant en Haïti et en Outre-mer.