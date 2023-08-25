TCL تنال لقب "شركة الالكترونيات للعام" ضمن جوائز ستيفي العالمية للأعمال 2023
DUBAI, UAE, August 25, 2023/EINPresswire.com/ -- TCL تحصد الجائزة الذهبية عن فئة "شركة الإلكترونيات الكبيرة"، والفضية عن فئة "سيدة الأعمال للعام"، والبرونزية عن فئة "الإنجاز في ابتكار المنتجات" في الدورة الـ 20 من حفل توزيع جوائز ستيفي العالمية للأعمال
أعلنت TCL للإلكترونيات، المُدرجة في بورصة هونغ كونغ «برمز 1070»، ثاني أفضل علامة تجارية على مستوى العالم في انتاج أجهزة التلفاز والعلامة الأولى عالمياً في انتاج أجهزة التلفاز ذات الشاشات حجم 98 بوصة، عن حصولها على جائزة ستيفي الذهبية عن فئة "شركة الالكترونيات الكبيرة للعام" خلال الدورة الـ 20 من حفل توزيع جوائز ستيفي العالمية للأعمال. وبالإضافة إلى ذلك، تم تكريم السيدة "ساني يانغ"، المديرة العامة لشركة TCL في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بجائزة ستيفي الفضية عن فئة "سيدة الأعمال للعام"، فيما حصدت تلفزيونات الشركة من السلسلة C جائزة ستيفي البرونزية عن فئة "الإنجاز في ابتكار المنتجات".
وجرى اختيار الفائزين بجوائز ستيفي من خلال عملية تحكيم دقيقة، تضمنت تقييمات لأكثر من 230 مسؤول تنفيذي حول العالم. حيث أجرت لجنة التحكيم الموقرة تقييماً لأكثر من 3700 طلب ترشيح تقدمت به مؤسسات من مختلف الأحجام وذلك بناء على إنجازاتها وإسهاماتها وتأثيرها الإيجابي عبر مختلف الفئات.
وبهذه المناسبة، قالت السيدة "ساني يانغ": "إنه لشرف وامتياز لنا أن يتم تكريمنا بجوائز ستيفي العالمية للأعمال المرموقة. نحن في TCL حريصون على تكريس جهودنا لتحسين حياة وتجارب الناس من خلال تقنياتنا المبتكرة. وهذا التكريم ما هو إلا تأكيد على فلسفتنا التي نسترشد بها في TCL والمتمثلة في إلهام وتمكين الأشخاص من مواصلة سعيهم نحو تحقيق إنجازات عظيمة في حياتهم".
وأضافت: "هذا الفوز هو ثمرة العمل الشاق والشغف وروح الإبداع لدى أعضاء فريق TCL بأكمله والذي لولا جهوده الحثيثة وتفانيه لما كان ممكناً إحراز تلك الانجازات. وهو دليل أيضاً على قوة وعد TCL والتزامها الراسخ بأن تكون مصدر إلهام لتحقيق الانجازات العظيمة، وسوف نواصل سعينا للارتقاء بمعايير التميز عبر الاستعانة بفريق عملنا من أصحاب المواهب والكفاءات العالية في الشركة".
وتعد جائزة ستيفي الذهبية عن فئة "شركة الالكترونيات الكبيرة للعام" بمثابة شهادة على تفاني TCL بدفع حدود الابتكار وإرساء معايير جديدة على مستوى الصناعة. وتكرّم هذه الجائزة الإسهامات البارزة للشركة في قطاع الإلكترونيات، كما تترجم سعيها الحثيث نحو تقديم منتجات عالية الجودة وتجربة عملاء لا تضاهى.
وإضافة إلى النجاحات الإجمالية التي حققتها الشركة، تُسلط جوائز ستيفي العالمية للأعمال الضوء على الأفراد الاستثنائيين ضمن شركة TCL للالكترونيات. حيث تم تكريم السيدة "ساني يانغ"، المديرة العامة للشركة، بجائزة ستيفي الفضية عن فئة "سيدة الأعمال للعام". وهذا التقدير يعكس قيادتها الاستثنائية ورؤيتها الطموحة وإسهاماتها الكبيرة في نجاح الشركة، إلى جانب تأثيرها الإيجابي باعتبارها نموذج يُحتذى به للسيدات في عالم الأعمال.
وعلاوة على ذلك، حصدت TCL أيضاً جائزة ستيفي البرونزية تقديراً لالتزامها بالإبداع وتطوير منتجات مبتكرة وذلك عن فئة "الإنجاز في ابتكار المنتجات". حيث نالت هذا التكريم أجهزة تلفاز الشركة من السلسلة C، التي تعد مثالاً ساطعاً على حرص الشركة على دمج التكنولوجيا الحديثة والعصرية بتصميم يتمحور حول المستخدمين، مما يرسخ مكانة TCL كشركة رائدة على مستوى الصناعة في مجال الابتكار.
ويجسد النجاح الذي أحرزته TCL في حفل توزيع جوائز ستيفي العالمية للأعمال 2023 التزام الشركة الثابت بالتميز والابتكار وتوفير قيمة استثنائية لعملائها. وكشركة رائدة عالمياً في صناعة الإلكترونيات، تتهيأ TCL لمواصلة جهودها في إعادة تشكيل مشهد التكنولوجيا وتعزيز مستوى جودة حياة الأفراد حول العالم.
وتعد جوائز ستيفي العالمية للأعمال برنامج رائد عالمياً لجوائز الأعمال. ويحق لجميع الأفراد والمؤسسات حول العالم – من القطاعين العام والخاص، والمنظمات الربحية وغير الربحية والشركات الكبيرة والصغيرة – التقدم بطلبات الترشح للجوائز. وكانت جوائز ستيفي العالمية للأعمال 2023 استقبلت طلبات من مؤسسات في 61 دولة وإقليم. وسيتم الاحتفاء بالفائزين أثناء مأدبة ستقام في فندق "كافاليري والدورف أستوريا"، في روما بإيطاليا، يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر 2023.
وتتوفر مزيد من التفاصيل حول جوائز ستيفي العالمية للأعمال وقوائم الفائزين بجائزة ستيفي، عن طريق الرابط التالي: www.StevieAwards.com/IBA
... انتهى ...
نبذة عن "تي سي إل":
"تي سي إل" هي شركة إلكترونيات استهلاكية سريعة النمو، ولاعب رائد في صناعة التلفزيون العالمية. تأسست في العام 1981، ووتعمل الآن في أكثر من 160 سوقًا على مستوى العالم. وتتخصص الشركة في مجالات البحث والتطوير، وتصنيع منتجات الالكترونيات الاستهلاكية، التي تتراوح ما بين أجهزة التلفاز والأجهزة المنزلية الصوتية والذكية.
نبذة حول "حوائز ستيفي":
تشمل "جوائز ستيفي" ثمانية برامج: "جوائز ستيفي في آسيا والمحيط الهادئ"، و"جوائز ستيفي الألمانية"، و"جوائز الأعمال الأمريكية"، و"جوائز الأعمال الدولية"، و"جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، و"جوائز ستيفي لسيدات الأعمال"، و"جوائز ستيفي لأصحاب الشركات"، و"جوائز ستيفي للمبيعات وخدمة العملاء". وتتلقى مسابقات "جوائز ستيفي" أكثر من ١٢ ألف طلب ترشيح سنوياً من مختلف الشركات في أكثر من ۷٠ دولة. وبهدف تقدير وتكريم الشركات والمؤسسات من جميع الأنواع والأحجام والأشخاص الذين يقفون ورائها، تُكرم "جوائز ستيفي" الأداء المتميز في أماكن العمل في أي دولة حول العالم. للمزيد من المعلومات حول "جوائز ستيفي"، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني www.StevieAwards.com.
ار البيان الصحفي من خلال واير نيوزواير
www.arabnewswire.com) – وهي خدمة إخبارية للعالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، ويتم توزيعها بواسطة EmailWire™ (www.emailwire.com) – خدمة وكالات الأنباء العالمية التي توفر توزيع البيانات الصحفية مع نتائج مضمونة
Joyce Chow
أعلنت TCL للإلكترونيات، المُدرجة في بورصة هونغ كونغ «برمز 1070»، ثاني أفضل علامة تجارية على مستوى العالم في انتاج أجهزة التلفاز والعلامة الأولى عالمياً في انتاج أجهزة التلفاز ذات الشاشات حجم 98 بوصة، عن حصولها على جائزة ستيفي الذهبية عن فئة "شركة الالكترونيات الكبيرة للعام" خلال الدورة الـ 20 من حفل توزيع جوائز ستيفي العالمية للأعمال. وبالإضافة إلى ذلك، تم تكريم السيدة "ساني يانغ"، المديرة العامة لشركة TCL في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بجائزة ستيفي الفضية عن فئة "سيدة الأعمال للعام"، فيما حصدت تلفزيونات الشركة من السلسلة C جائزة ستيفي البرونزية عن فئة "الإنجاز في ابتكار المنتجات".
وجرى اختيار الفائزين بجوائز ستيفي من خلال عملية تحكيم دقيقة، تضمنت تقييمات لأكثر من 230 مسؤول تنفيذي حول العالم. حيث أجرت لجنة التحكيم الموقرة تقييماً لأكثر من 3700 طلب ترشيح تقدمت به مؤسسات من مختلف الأحجام وذلك بناء على إنجازاتها وإسهاماتها وتأثيرها الإيجابي عبر مختلف الفئات.
وبهذه المناسبة، قالت السيدة "ساني يانغ": "إنه لشرف وامتياز لنا أن يتم تكريمنا بجوائز ستيفي العالمية للأعمال المرموقة. نحن في TCL حريصون على تكريس جهودنا لتحسين حياة وتجارب الناس من خلال تقنياتنا المبتكرة. وهذا التكريم ما هو إلا تأكيد على فلسفتنا التي نسترشد بها في TCL والمتمثلة في إلهام وتمكين الأشخاص من مواصلة سعيهم نحو تحقيق إنجازات عظيمة في حياتهم".
وأضافت: "هذا الفوز هو ثمرة العمل الشاق والشغف وروح الإبداع لدى أعضاء فريق TCL بأكمله والذي لولا جهوده الحثيثة وتفانيه لما كان ممكناً إحراز تلك الانجازات. وهو دليل أيضاً على قوة وعد TCL والتزامها الراسخ بأن تكون مصدر إلهام لتحقيق الانجازات العظيمة، وسوف نواصل سعينا للارتقاء بمعايير التميز عبر الاستعانة بفريق عملنا من أصحاب المواهب والكفاءات العالية في الشركة".
وتعد جائزة ستيفي الذهبية عن فئة "شركة الالكترونيات الكبيرة للعام" بمثابة شهادة على تفاني TCL بدفع حدود الابتكار وإرساء معايير جديدة على مستوى الصناعة. وتكرّم هذه الجائزة الإسهامات البارزة للشركة في قطاع الإلكترونيات، كما تترجم سعيها الحثيث نحو تقديم منتجات عالية الجودة وتجربة عملاء لا تضاهى.
وإضافة إلى النجاحات الإجمالية التي حققتها الشركة، تُسلط جوائز ستيفي العالمية للأعمال الضوء على الأفراد الاستثنائيين ضمن شركة TCL للالكترونيات. حيث تم تكريم السيدة "ساني يانغ"، المديرة العامة للشركة، بجائزة ستيفي الفضية عن فئة "سيدة الأعمال للعام". وهذا التقدير يعكس قيادتها الاستثنائية ورؤيتها الطموحة وإسهاماتها الكبيرة في نجاح الشركة، إلى جانب تأثيرها الإيجابي باعتبارها نموذج يُحتذى به للسيدات في عالم الأعمال.
وعلاوة على ذلك، حصدت TCL أيضاً جائزة ستيفي البرونزية تقديراً لالتزامها بالإبداع وتطوير منتجات مبتكرة وذلك عن فئة "الإنجاز في ابتكار المنتجات". حيث نالت هذا التكريم أجهزة تلفاز الشركة من السلسلة C، التي تعد مثالاً ساطعاً على حرص الشركة على دمج التكنولوجيا الحديثة والعصرية بتصميم يتمحور حول المستخدمين، مما يرسخ مكانة TCL كشركة رائدة على مستوى الصناعة في مجال الابتكار.
ويجسد النجاح الذي أحرزته TCL في حفل توزيع جوائز ستيفي العالمية للأعمال 2023 التزام الشركة الثابت بالتميز والابتكار وتوفير قيمة استثنائية لعملائها. وكشركة رائدة عالمياً في صناعة الإلكترونيات، تتهيأ TCL لمواصلة جهودها في إعادة تشكيل مشهد التكنولوجيا وتعزيز مستوى جودة حياة الأفراد حول العالم.
وتعد جوائز ستيفي العالمية للأعمال برنامج رائد عالمياً لجوائز الأعمال. ويحق لجميع الأفراد والمؤسسات حول العالم – من القطاعين العام والخاص، والمنظمات الربحية وغير الربحية والشركات الكبيرة والصغيرة – التقدم بطلبات الترشح للجوائز. وكانت جوائز ستيفي العالمية للأعمال 2023 استقبلت طلبات من مؤسسات في 61 دولة وإقليم. وسيتم الاحتفاء بالفائزين أثناء مأدبة ستقام في فندق "كافاليري والدورف أستوريا"، في روما بإيطاليا، يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر 2023.
وتتوفر مزيد من التفاصيل حول جوائز ستيفي العالمية للأعمال وقوائم الفائزين بجائزة ستيفي، عن طريق الرابط التالي: www.StevieAwards.com/IBA
... انتهى ...
نبذة عن "تي سي إل":
"تي سي إل" هي شركة إلكترونيات استهلاكية سريعة النمو، ولاعب رائد في صناعة التلفزيون العالمية. تأسست في العام 1981، ووتعمل الآن في أكثر من 160 سوقًا على مستوى العالم. وتتخصص الشركة في مجالات البحث والتطوير، وتصنيع منتجات الالكترونيات الاستهلاكية، التي تتراوح ما بين أجهزة التلفاز والأجهزة المنزلية الصوتية والذكية.
نبذة حول "حوائز ستيفي":
تشمل "جوائز ستيفي" ثمانية برامج: "جوائز ستيفي في آسيا والمحيط الهادئ"، و"جوائز ستيفي الألمانية"، و"جوائز الأعمال الأمريكية"، و"جوائز الأعمال الدولية"، و"جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، و"جوائز ستيفي لسيدات الأعمال"، و"جوائز ستيفي لأصحاب الشركات"، و"جوائز ستيفي للمبيعات وخدمة العملاء". وتتلقى مسابقات "جوائز ستيفي" أكثر من ١٢ ألف طلب ترشيح سنوياً من مختلف الشركات في أكثر من ۷٠ دولة. وبهدف تقدير وتكريم الشركات والمؤسسات من جميع الأنواع والأحجام والأشخاص الذين يقفون ورائها، تُكرم "جوائز ستيفي" الأداء المتميز في أماكن العمل في أي دولة حول العالم. للمزيد من المعلومات حول "جوائز ستيفي"، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني www.StevieAwards.com.
ار البيان الصحفي من خلال واير نيوزواير
www.arabnewswire.com) – وهي خدمة إخبارية للعالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، ويتم توزيعها بواسطة EmailWire™ (www.emailwire.com) – خدمة وكالات الأنباء العالمية التي توفر توزيع البيانات الصحفية مع نتائج مضمونة
Joyce Chow
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