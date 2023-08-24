IMPORTANT ANNOUNCEMENT: SIG SCHOLARSHIP 2024
IMPORTANT ANNOUNCEMENT: SIG SCHOLARSHIP 2024
THIS ANNOUNCEMENT SERVES TO FORMALLY INFORM ALL INTERESTED AND ELIGIBLE PUBLIC OFFICERS WHO WISH TO APPLY FOR SIG SCHOLARSHIP 2024, TO DO SO BEFORE 26TH SEPTEMBER 2023.
THE FOLLOWING CONSIDERATIONS AND REQUIREMENTS ARE IMPORTANT;
- ALL APPLICATIONS MUST BE SBMITTED ONLINE THROUGH SITESA WEBSITE: sitesa.gov.sb
- ALL APPLICATIONS MUST BE ENDORSED BY EACH MINISTRY TRAINING COMMITTEE CHAIRMAN OR PERMANENT SECRETARY
- OTHER REQUIREMENTS AND ELIGIBILITY CRITERIA WILL BE CONSIDERED AS PER PUBLIC SERVICE TRAINING POLICY
FOR FURTHER ENQUIRIES, KINDLY CONTACT SITESA OFFICE, ALSO AVAILABLE ON THEIR WEBSITE.
THANK YOU.
KEVIN HA’AUTE
ASSISTANT SECRETARY
WORKFORCE DEVELOPMENT/ TRAINING
MINISTRY OF PUBLIC SERVICE