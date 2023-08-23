هايسنس تستعد لافتتاح مجموعة من المتاجر الرائدة ومنشآت التصنيع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
EINPresswire.com/ -- كشفت هايسنس، الشركة العالمية الرائدة في تصنيع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، عن عزمها تعزيز إمكاناتها الإنتاجية وفرص توسيع المبيعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتزامن مع استعداد الشركة لافتتاح منشأتي إنتاج جديدتين وعدد من المكاتب الجديدة وثلاثة متاجر رائدة في جميع أنحاء شرق المتوسط والخليج العربي وشمال أفريقيا. وتسهم هذه المساعي في تعزيز مرونة هايسنس وقدرتها على تزويد عملائها بمزيد من منتجاتها الحائزة على جوائز مرموقة من فئات الترفيه المنزلي والأجهزة المنزلية، فضلاً عن تقليل أوقات التسليم وزيادة عروض دعم خدمات ما بعد البيع.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد جايسون أو، المدير الإداري لشركة هايسنس في الشرق الأوسط وأفريقيا: "تعتزم هايسنس بموجب استراتيجيتها للتوسع افتتاح عدد من منشآت الإنتاج الجديدة في شمال أفريقيا وشرق المتوسط، فضلاً عن افتتاح سلسلة من المتاجر الرائدة الجديدة في الخليج العربي والمملكة العربية السعودية وشرق المتوسط. وتعكس هذه المساعي تطور إمكاناتنا وقدرتنا على تزويد عملائنا في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأفضل العروض من تقنيات شاشات العرض عالية الأداء والمنتجات المميزة".
وتتطلع هايسنس للاستفادة من تنامي حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدى السنوات العشرة الماضية، والذي جعل منها واحدة من العلامات التجارية المفضلة بين أوساط المستهلكين في المنطقة.
وأضاف أو: "حرصنا على إقامة استثمارات ضخمة لبناء العلامة التجارية من خلال رعاية الفعاليات الرياضية العالمية بما فيها بطولة العالم لكرة القدم وكأس أوروبا لكرة القدم ونادي باريس سان جيرمان لكرة القدم، والتي أسهمت بدورها في تسريع نمو الشركة مدعومة بسمعتنا القوية في مجال ابتكار المنتجات عالية الجودة وتسهيل سبل وصول المستهلكين إليها".
ويأتي نمو شركة هايسنس في المنطقة مدعوماً بتوسيع شبكة مكاتبها في السعودية والعراق ومصر والجزائر، ما أثمر عن تحسين عمليات هايسنس على مستوى المنطقة وتعزيز شبكة شركائها واستراتيجية علاقاتها على حدٍ سواء. كما أسهمت هذه التطورات في تقريب العلامة الرائدة من أسواقها الرئيسية وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات المستخدمين النهائيين وشبكة الشركاء لديها. وتعتزم هايسنس افتتاح مركز عالمي للبحث والتطوير في دبي ليكون منصتها المبتكرة لطرح المنتجات والتقنيات الحديثة، فضلاً عن تحقيق تطلعاتها لتلبية الاحتياجات المحلية من حيث المنتجات ونمط الحياة والبيئة والمجتمع، ولا سيما بالنظر إلى تأثيرها على أنماط استهلاك العملاء وعاداتهم.
وعززت نتائج المبيعات القوية التي حققتها العلامة في النصف الأول من عام 2023 وصولها إلى العملاء ودفعتها لافتتاح مراكز هايسنس كير هاب الخدمية الحصرية الجديدة، والتي يديرها الشركاء في كل من دولة الإمارات والسعودية وقطر، بهدف تطوير عروضها من حيث خدمات ما بعد البيع والقطع والاستشارات. وتسعى الشركة حالياً إلى توسيع عمليات رعاية العملاء الحصرية لباقي دول الخليج العربي والعراق والجزائر.
كما تحقق هايسنس نجاحات كبيرة أيضاً في سوق مكيفات الهواء للشركات، لا سيما مع الشهرة الكبيرة التي حققتها من حيث كفاءة المنتجات. وسجلت إيرادات سوق الأجهزة المنزلية نمواً بواقع 10.33%، مع تحقيق زيادة أخرى في سوق مكيفات الهواء بنسبة 20% في عام 2023 قياساً بالعام الماضي.
ووقعت هايسنس عقداً مهماً مع شركة نشاما للتطوير العقاري في دبي لتوريد 1092 وحدة تكييف هواء أنبوبية و364 وحدة تكييف هواء جدارية، باستطاعة إجمالية تصل إلى 2430 طن لصالح مشروع تاون سكوير لمنازل التاون هاوس. وتتميز وحدات التكييف الأنبوبية بكفاءتها العالية في استهلاك الطاقة مع نسبة كفاءة طاقة تتراوح بين 11.8 و12.3، والتي تتناسب بشكل ممتاز مع احتياجات مشروع منازل التاون هاوس.
وتابع أو: "نمضي قدماً في تسجيل أفضل أداء سنوي لغاية الآن على مستوى المنطقة، وستحظى استراتيجيتنا للتوسع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمزيد من الدعم من خلال طرح سلسلة جديدة من المنتجات الذكية الحائزة على جوائز مرموقة والقائمة على التكنولوجيا".
ووضعت هايسنس خططاً لتعزيز محفظتها الحالية من الأجهزة المنزلية الذكية في المنطقة، بما فيها من مجموعة من البرادات المميزة، من خلال طرح سلسلة الغسالات من طراز 5 إس ومكيفات الهواء الذكية التي يمكن التحكم بها عن طريق شبكة الإنترنت اللاسلكي والأوامر الصوتية وتطبيق الهاتف الذكي.
واختتمت هايسنس عاماً ناجحاً من خلال أدائها القوي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وحصول منتجاتها على العديد من الجوائز رفيعة المستوى، بما يشمل جائزة الابتكار المرموقة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2023، وجائزة الجمعية الأوروبية للصوت والصورة لأفضل منتج في العام عن تلفزيون ULED 65U8HQ بتقنية Mini-LED ودقة 4K، بالإضافة إلى جائزة دليل توم 2023 عن جهاز العرض UST 100L9H بتقنيتيّ الليزر الثلاثية وتريكروما وبدقة 4K.
Pragati Malik
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد جايسون أو، المدير الإداري لشركة هايسنس في الشرق الأوسط وأفريقيا: "تعتزم هايسنس بموجب استراتيجيتها للتوسع افتتاح عدد من منشآت الإنتاج الجديدة في شمال أفريقيا وشرق المتوسط، فضلاً عن افتتاح سلسلة من المتاجر الرائدة الجديدة في الخليج العربي والمملكة العربية السعودية وشرق المتوسط. وتعكس هذه المساعي تطور إمكاناتنا وقدرتنا على تزويد عملائنا في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأفضل العروض من تقنيات شاشات العرض عالية الأداء والمنتجات المميزة".
وتتطلع هايسنس للاستفادة من تنامي حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدى السنوات العشرة الماضية، والذي جعل منها واحدة من العلامات التجارية المفضلة بين أوساط المستهلكين في المنطقة.
وأضاف أو: "حرصنا على إقامة استثمارات ضخمة لبناء العلامة التجارية من خلال رعاية الفعاليات الرياضية العالمية بما فيها بطولة العالم لكرة القدم وكأس أوروبا لكرة القدم ونادي باريس سان جيرمان لكرة القدم، والتي أسهمت بدورها في تسريع نمو الشركة مدعومة بسمعتنا القوية في مجال ابتكار المنتجات عالية الجودة وتسهيل سبل وصول المستهلكين إليها".
ويأتي نمو شركة هايسنس في المنطقة مدعوماً بتوسيع شبكة مكاتبها في السعودية والعراق ومصر والجزائر، ما أثمر عن تحسين عمليات هايسنس على مستوى المنطقة وتعزيز شبكة شركائها واستراتيجية علاقاتها على حدٍ سواء. كما أسهمت هذه التطورات في تقريب العلامة الرائدة من أسواقها الرئيسية وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات المستخدمين النهائيين وشبكة الشركاء لديها. وتعتزم هايسنس افتتاح مركز عالمي للبحث والتطوير في دبي ليكون منصتها المبتكرة لطرح المنتجات والتقنيات الحديثة، فضلاً عن تحقيق تطلعاتها لتلبية الاحتياجات المحلية من حيث المنتجات ونمط الحياة والبيئة والمجتمع، ولا سيما بالنظر إلى تأثيرها على أنماط استهلاك العملاء وعاداتهم.
وعززت نتائج المبيعات القوية التي حققتها العلامة في النصف الأول من عام 2023 وصولها إلى العملاء ودفعتها لافتتاح مراكز هايسنس كير هاب الخدمية الحصرية الجديدة، والتي يديرها الشركاء في كل من دولة الإمارات والسعودية وقطر، بهدف تطوير عروضها من حيث خدمات ما بعد البيع والقطع والاستشارات. وتسعى الشركة حالياً إلى توسيع عمليات رعاية العملاء الحصرية لباقي دول الخليج العربي والعراق والجزائر.
كما تحقق هايسنس نجاحات كبيرة أيضاً في سوق مكيفات الهواء للشركات، لا سيما مع الشهرة الكبيرة التي حققتها من حيث كفاءة المنتجات. وسجلت إيرادات سوق الأجهزة المنزلية نمواً بواقع 10.33%، مع تحقيق زيادة أخرى في سوق مكيفات الهواء بنسبة 20% في عام 2023 قياساً بالعام الماضي.
ووقعت هايسنس عقداً مهماً مع شركة نشاما للتطوير العقاري في دبي لتوريد 1092 وحدة تكييف هواء أنبوبية و364 وحدة تكييف هواء جدارية، باستطاعة إجمالية تصل إلى 2430 طن لصالح مشروع تاون سكوير لمنازل التاون هاوس. وتتميز وحدات التكييف الأنبوبية بكفاءتها العالية في استهلاك الطاقة مع نسبة كفاءة طاقة تتراوح بين 11.8 و12.3، والتي تتناسب بشكل ممتاز مع احتياجات مشروع منازل التاون هاوس.
وتابع أو: "نمضي قدماً في تسجيل أفضل أداء سنوي لغاية الآن على مستوى المنطقة، وستحظى استراتيجيتنا للتوسع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمزيد من الدعم من خلال طرح سلسلة جديدة من المنتجات الذكية الحائزة على جوائز مرموقة والقائمة على التكنولوجيا".
ووضعت هايسنس خططاً لتعزيز محفظتها الحالية من الأجهزة المنزلية الذكية في المنطقة، بما فيها من مجموعة من البرادات المميزة، من خلال طرح سلسلة الغسالات من طراز 5 إس ومكيفات الهواء الذكية التي يمكن التحكم بها عن طريق شبكة الإنترنت اللاسلكي والأوامر الصوتية وتطبيق الهاتف الذكي.
واختتمت هايسنس عاماً ناجحاً من خلال أدائها القوي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وحصول منتجاتها على العديد من الجوائز رفيعة المستوى، بما يشمل جائزة الابتكار المرموقة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2023، وجائزة الجمعية الأوروبية للصوت والصورة لأفضل منتج في العام عن تلفزيون ULED 65U8HQ بتقنية Mini-LED ودقة 4K، بالإضافة إلى جائزة دليل توم 2023 عن جهاز العرض UST 100L9H بتقنيتيّ الليزر الثلاثية وتريكروما وبدقة 4K.
Pragati Malik
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