Top 10 Bảng giá đồng phục áo thun uy tín tại TPHCM

Cập nhật giới thiệu nhanh nhất về danh sách các bảng giá cụ thể của các bên báo giá đồng phục áo thun uy tín tại tphcm hiện nay

BìNH CHáNH, Hồ CHí MINH, VIệT NAM, August 22, 2023/ EINPresswire.com / -- Dưới đây sẽ là một số các bảng giá chuyên về áo thun đồng phục và có thể tìm hiểu được ngay nhé.Xưởng Dony chuyên may áo thun đồng phục chất lượngDony thành lập năm 2014, với nhiều năm kinh nghiệm hiện là một trong những đơn vị uy tín nhất trong lĩnh vực may đồng phục ở Việt Nam. Khách hàng của Dony thường là các tập đoàn, công ty lớn, và các đối tác nước ngoài.Điểm mạnh của Xưởng may Dony:+ Giá gốc ngay từ xưởng tiết kiệm 20% chi phí cho doanh nghiệp.+ Đảm bảo các chỉ số về: thấm hút mồ hôi, thời gian xù lông, độ bền màu, chỉ số hóa chất gây dị ứng, sự co dãn, khô thoáng, vô trùng, bong tróc, tĩnh điện, cách nhiệt.+ Có khả năng pha trộn nhiều loại vải với nhau để đáp ứng các yêu cầu chất lượng khắt khe từ khách hàng.+ Có chế độ cam kết hoàn tiền 100% đảm bảo chất lượng và thời gian – Chỉ thanh toán khi sau khi sản phẩm đạt yêu cầu.+ Được review đánh giá cao về thái độ phục vụ và chất lượng sản phẩm.+ Miễn phí thiết kế, may mẫu (nhiều size) và gửi mẫu thử miễn phí toàn quốc. Cam kết hàng thật mặc lên form chuẩn đẹp như mẫu.+ Làm trọn gói từ nguyên liệu đến may in thêu hoàn thiện sản phẩm đến giao hàng tận nơi.+ Báo giá minh bạch, rõ ràng.Điểm hạn chế:+ Chỉ nhận những đơn hàng trên 30 cái.+ Web trình bày ít thông tin, cần liên hệ mới được xem nhiều mẫu hơn.Cam kết+ Chất lượng của Dony được chứng minh bằng những đối tác lớn của họ như tập đoàn Honda Việt Nam, Toyota, hệ thống điện máy Chợ Lớn trên toàn quốc…+ Công khai minh bạch: Các thông số kỹ thuật may, chất liệu vải.. được hợp đồng rõ ràng.+ Thời gian may nhanh và Hoàn tiền 100% đối với lỗi kỹ thuật hoặc chậm tiến độ.+ Tiết kiệm chi phí lên đến 20%. Dony là một xưởng may trực tiếp, không qua trung gian nên khi đặt tại đây bạn sẽ được giá tốt nhất.+ Một điểm trừ đối với Dony là chỉ nhận đơn hàng với số lượng trên 30 chiếc.Thông Tin Liên Hệ:+ Xưởng mẫu - Văn phòng: 1F Quách Điêu, Ấp 3, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP.HCM+ Xưởng may: 355/23 Đường Kênh Tân Hóa, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, Hồ Chí Minh+ Xưởng in thêu: Số 8 Thép Mới, P.12, Q.Tân Bình, Hồ Chí Minh Hotline: 1900 9449+ Hotline: 0938842123 (Ms Mỹ Linh)+ Email: dongphuc@dony.vn+ Website: dongphuc.dony.vnBảng giá áo thun đồng phục bốn mùa+ Số lượng: 60 - 100 giá: 119k+ Số lượng: 30 - 59 giá: 129k+ Số lượng: 20 - 29 giá: 139k+ Số lượng: 10 - 19 giá: 140kBảng giá áo thun đồng phục Phước Thịnh+ Số lượng: 20 cái giá 100k+ Số lượng: 30 cái giá 90k+ Số lượng: 40 - 50 cái giá 80k+ Số lượng: 60 - 70 cái giá 75k+ Số lượng: 80 - 120 cái giá 70k+ Số lượng: 130 - 200 cái giá 65k+ Số lượng: 300 - 400 cái giá 60k+ Số lượng: 500 - 600 cái giá 56kBảng giá đồng phục áo thun công ty huỳnh gia minh+ Số lượng: 100 - 299 cái giá 75.000 - 100.000+ Số lượng: 300 - 499 cái giá 65.000 - 85.000+ Số lượng: 500 trở lên cái giá Liên hệ: 0983 916 717Bảng giá công ty sư tử vàngCá mập 65/35 2 chiều 185,000 150,000 145,000 140,000Cá mập 100% 2 chiều 235,000 190,000 180,000 170,000Cá sấu 65/35 4 chiều 205,000 165,000 155,000 145,000CS CVC 60/40 4 chiều 235,000 190,000 180,000 170,000Cá sấu 100% 4 chiều 245,000 200,000 185,000 175,000Thun trơn 65/35 4 chiều 185,000 160,000 150,000 140,000Thun trơn 100% 4 chiều 230,000 190,000 180,000 170,000Hạt mè 150,000 130,000 120,000 115,000Thun lạnh 150,000 130,000 120,000 115,000Cá sấu poly 4 chiều 160,000 140,000 135,000 130,000Xem thêm các bài viết: