For Immediate Release: April 05, 2016

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美国食品药品管理局今天最终完成了里程碑式的食品安全现代化法案（ FSMA ）中的一项新的食品安全法规的制定。 这项新法规将有助于防止在运输过程中的食品污染。该法规将要求那些涉及运用机动或铁路车辆运输人类或动物食品的人员按照经过验证的最好的措施来卫生运输， 比如适当地冷藏食品，在上次载货和下次载货间充分清洁车辆，以及在运输过程中适当地保护食品。

这个法规是努力预防整个食物链中食品安全问题的的一部分。该法规贯彻执行了 2005 年的卫生食品运输法案，以及食品现代化法案 111 部分的要求即 FDA 来制定卫生食物运输法案的条例。该条例适用于在美国国内机动或铁路车辆的食品运输，无论与否食品是提供给或进入州与州之间的贸易。涉及由机动或铁路车辆运输进口食品并在美国境内消费或分销的运输操作的发货，装载，搬运，接收人员也必须遵守该法规。

“消费者应该得到安全食品的供应。这一最终法规将有助于确保所有参与到农场到餐桌一体链里的人员做他们应做的工作来保证到达食品店的食物产品是可安全食用的。”美国食品药品管理局食品和兽医药品的副局长 Michael R. Taylor 如是说。

该法规的草案于 2014 年二月提出，然后考虑了来自运输行业，食品行业，政府管理合作方，国际贸易合作方，消费者保护团体， 部落组织及其它行业组织总计超过 200 条的意见。该法规也是建立在运输行业在清洁，检查，维护，装载，卸载，操作机车和运输设备方面最好的操作措施基础之上。

卫生运输法规和所有食品安全现代化法案里的法规的贯彻执行需要合作，教育和培训。

“我们认识到教育和培训在获取大众广泛依从性中的重要性。我们坚定地与行业与政府合作方一起工作从而确保食品安全现代化法案下所有新的食品安全法规的有效贯彻执行。” Taylor 这样说。

企业要求在最终法规发布一年后贯彻执行新的条例。小企业有两年的时间来执行新条例。

美国食品药品管理局已经完成制定了七个主要法规里的六个来执行食品安全现代化法案的核心内容。这个人类和动物食品卫生运输的最终法规是建立在 人类食品预防性控制法规 ， 动物食品预防性控制法规 ， 生产安全法规 ， 国外供应商核验法规 ， 第三方认证证书法规 之上的。所有这五个法规都已在去年由食品药品管理局完成制订。这第七个法规，专注于制定减轻战略来保护食品免于有意掺假的法规将于 2016 年下半年完成制定。这七个法规将在一起系统地加强食品安全体系，更好地保护公众健康。

了解更多的信息：

美国食品药品管理局是美国卫生与公众服务部下属的一个部门。通过保证人类和兽医药物，疫苗，供人类使用的生物制剂，以及医疗器械的安全性，有效性，安保性来保护公众健康。 该部门还对我们国家的食品供应，化妆品，膳食补充品，产生电子辐射的产品的安全与安保负责， 并管理烟草产品。

这一条例标志着美国食品药品管理局食品安全现代化法案中第六个主要法规的建立完成。

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