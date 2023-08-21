For Immediate Release: April 05, 2016

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美國食品藥物管理局今日定案一項根據FDA食品安全現代化法案（FSMA）的新食品安全規則，這項規則將有助於預防食品在運輸過程中受到污染的問題。該規則將要求那些涉及經由汽車或軌道車輛運送人用或動物食品之一方遵循運輸衛生所公認的優良實踐方法，如正確地冷藏食品、每次裝載後均充分地清理車輛並在運輸過程中確切地保護食品。

該項行動屬於集中在整個食物鏈中預防食品安全問題所作出更努力的一部分，並且該規則執行了2005年食品衛生運輸法案（SFTA）及FSMA第111條指示FDA發出SFTA法規之要求。該項規定適用於在美境內經汽車或軌道車輛所運送之食品，不論食品是否可供或進入各州間之貿易。 涉及經汽車或軌道車輛所進口之食品運輸經營及消費或配送於全美境內之託運方、裝載方、營運方及接收方亦受最終規則之管轄。

FDA食品與動物醫療副局長 Michael R.Taylor 談到，「消費者應有一個安全的食品供應並且此項最終規則將有助於確保所有涉及從農場延綿到餐桌之一方均盡其職責以確保抵達果菜市場的食品是能安心享用的。」

該項規則於2014年2月所提出，並考慮了由運輸產業、食品業、政府監管的合作夥伴、國際貿易夥伴、消費者的主張、部落組織及其他等所提供超過200項的意見。其亦根據運輸業的清潔、檢測、維護、裝載及卸載和操作車輛及運輸設備的優良實踐而設定。

運輸衛生規則及所有FSMA最終規則之執行將需要合作夥伴、教育及培訓。

Taylor 談到，「我們認清以教育及培訓達到廣泛遵守規定的重要性，並且我們致力與產業及我國政府的合作夥伴一起合作，以確保有效執行所有根據食品安全現代化法案下的新食品安全規則」。

企業須在發佈最終規定後的一年內符合最新規則，而較小型的企業則有兩年的時間符合該新規定。

FDA 就執行FSMA核心的七項重要規定中，其中六項已定案。人用與動物食品運輸衛生之最終規則建立在 人用食品預防性控制規則 及 動物用食品 、 食品安全規則 、 外國供應商查核規則 及 第三方驗證規則 ，這些均是FDA在去年所定案之規則。第七項規定，著重於 緩解策略，旨在保護食品免於故意攙偽之行為 ，預計在2016年底期間定案。這七項規定將有系統地合作並加強食品安全系統，並能更佳地保護公共衛生。

欲索取更多資料：

FDA ，一個在美國衛生及人類服務部門內之機構，其確保人類及動物用藥品、疫苗及其他供人類使用的生物產品及醫療器材之安全性、有效性、及保衛性。該機構亦有責確保全國之食品供應、化妝品、保健品、會釋放電子輻射的產品之安全與保障，並管制菸草產品。

該項規定為FDA食品安全現代化法案的第六項重要規則。

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