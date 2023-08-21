Duck Creek Technologies 與業內領先的風險管理和損失控制解決方案提供商 Risk Control Technologies 建立合作夥伴關係

Risk Control Technologies 的客戶受邀在即將舉行的多倫多損失控制峰會上了解更多與 Duck Creek 合作的資訊

波士頓, Aug. 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 定義財產和意外險 (P＆C) 和一般保險行業未來的智能解決方案提供商 Duck Creek Technologies 欣然宣布與風險數據管理軟件領跑者 Risk Control Technologies（「RCT」）就承保和損失控制團隊事宜建立合作關係。自 2023 年 8 月 21 日到 23 日，Duck Creek 將成為 RCT 的 損失控制峰會 會議的銀牌贊助商，此次合作將是雙方在加拿大多倫多合作關係的開端。



Duck Creek 核心解決方案的基石是 Duck Creek Policy ，一個透過服務式軟件 (SaaS) 模型提供低代碼工具的尖端平台。該平台便利了整個保險業務的生命周期，並與享譽盛名的合作夥伴無縫整合。透過這些協同作用，保險公司可以獲得提高承保績效、客戶滿意度和運營效率的解決方案。

損失控制管理的實質在於預防性風險減輕和擴大風險評估覆蓋範圍。RCT 使保險公司能夠優化並顯著增加其在全部業務組合中的風險數據覆蓋。除減少更多索賠外，對續保率有正面影響，同時還為 Duck Creek 內部的承保人創造了效率。所有這些都幫助保險公司改善其損失比率，加強客戶參與，推動有效的運營效率。

「我們與損失控制管理頂級企業的合作可以幫助 Duck Creek 的客戶優化向保單持有人提供的保險質量和範圍，」Duck Creek Technologies 的高級夥伴經理 Robert Fletcher 說道。「RCT 的數據驅動風險管理解決方案尤為重要，特別是對於從事承保財產、意外和勞工補償業務的保險公司來說。我們期待繼續推進我們的合作夥伴關係，並在即將舉行的多倫多損失控制峰會上與 RCT 的客戶交流。」

「我們在 RCT 的業務強度與我們的創新客戶和我們的行業領先的合作夥伴緊密相連，」Risk Control Technologies 的行政總裁 David Da Costa 表示。「非常激動能與 Duck Creek 合作，Duck Creek 是當今保險解決方案市場中最具變革性的領軍企業之一。除了透過整合獲得的效率外，將損失控制數據與 Duck Creek 中已有的數據（如索賠數據）結合起來，可以更好地預測索賠或優化業務組合內的定價，從而創造出重大價值。我們很高興繼續與像 Duck Creek 這樣的領先合作夥伴維持合作關係。」

關於 Risk Control Technologies

Risk Control Technologies Inc. (RCT) 是保險行業的風險管理和損失控制軟件提供商中的領軍企業。RCT 的 RiskHub 平台幫助承保人評估風險，並根據風險的複雜性使用適當的風險評估工具。RCT 幫助 150 多家保險機構改善損失比率，增加客戶保留率，實施營運效率，並利用強大的數據洞察力做出更好的業務決策。RCT 的客戶包括各種類型的保險機構，經營範圍廣泛的業務線。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.riskcontroltech.com .

關於 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是定義財產和意外險 (P＆C) 和一般保險行業未來的智能解決方案提供商。我們是現代保險系統的平台，使行業能夠充分利用雲計算的優勢，構建靈活、智能和持續改進的保險系統。可靠性、使命感和透明度是 Duck Creek 的基石，我們相信保險應在個人和企業需要的時候、地點和方式提供。我們的市場領先解決方案可單獨使用，也可作為 全套 解決方案，瀏覽 Duck Creek OnDemand 獲取方案。了解更多資訊，請瀏覽 www.duckcreek.com 。在我們的社交頻道上關注 Duck Creek 了解最新資訊 – LinkedIn 和 Twitter 。