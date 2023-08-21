Duck Creek Technologies 与业内领先的风险管理和损失控制解决方案提供商 Risk Control Technologies 建立合作伙伴关系

Risk Control Technologies 的客户受邀在即将举行的多伦多损失控制峰会上了解更多与 Duck Creek 合作的信息

波士顿, Aug. 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 定义财产和意外险 (P＆C) 和一般保险行业未来的智能解决方案提供商 Duck Creek Technologies 欣然宣布与风险数据管理软件领跑者 Risk Control Technologies（“RCT”）就承保和损失控制团队事宜建立合作关系。自 2023 年 8 月 21 日到 23 日，Duck Creek 将成为 RCT 的 损失控制峰会 会议的银牌赞助商，此次合作将是双方在加拿大多伦多合作关系的开端。



Duck Creek 核心解决方案的基石是 Duck Creek Policy ，一个通过软件即服务 (SaaS) 模型提供低代码工具的尖端平台。该平台便利了整个保险业务的生命周期，并与享誉盛名的合作伙伴无缝整合。通过这些协同作用，保险公司可以获得提高承保绩效、客户满意度和运营效率的解决方案。

损失控制管理的实质在于预防性风险减轻和扩大风险评估覆盖范围。RCT 使保险公司能够优化并显著增加其在全部业务组合中的风险数据覆盖。除减少更多索赔外，它对续保率有正面影响，同时还为 Duck Creek 内部的承保人创造了效率。所有这些都帮助保险公司改善其损失比率，加强客户参与，推动有效的运营效率。

“我们与损失控制管理顶级企业的合作可以帮助 Duck Creek 的客户优化向保单持有人提供的保险质量和范围，” Duck Creek Technologies 的高级伙伴经理 Robert Fletcher 说道。“RCT 的数据驱动风险管理解决方案尤为重要，特别是对于从事承保财产、意外伤害和劳工补偿业务的保险公司来说。我们期待继续推进我们的合作伙伴关系，并在即将举行的多伦多损失控制峰会上与 RCT 的客户交流。”

“我们在 RCT 的业务强度与我们的创新客户和我们的行业领先的合作伙伴紧密相连，”Risk Control Technologies 的首席执行官 David Da Costa 表示。“非常激动能与 Duck Creek 合作，Duck Creek 是当今保险解决方案市场中最具变革性的领军企业之一。除了通过整合获得的效率外，将损失控制数据与 Duck Creek 中已有的数据（如索赔数据）结合起来，可以更好地预测索赔或优化业务组合内的定价，从而创造出重大价值。我们很高兴继续与像 Duck Creek 这样的领先合作伙伴维持合作关系。”

关于 Risk Control Technologies

Risk Control Technologies Inc. (RCT) 是保险行业的风险管理和损失控制软件提供商中的领军企业。RCT 的 RiskHub 平台帮助承保人评估风险，并根据风险的复杂性使用适当的风险评估工具。RCT 帮助 150 多家保险机构改善损失比率，增加客户保留率，实施运营效率，并利用强大的数据洞察力做出更好的业务决策。RCT 的客户包括各种类型的保险机构，经营范围广泛的业务线。更多信息，请访问 www.riskcontroltech.com 。

关于 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是定义财产和意外险 (P＆C) 和一般保险行业未来的智能解决方案提供商。我们是现代保险系统的平台，使行业能够充分利用云计算的优势，构建灵活、智能和持续改进的保险系统。可靠性、使命感和透明度是 Duck Creek 核心，我们相信保险应在个人和企业需要的时候、地点和方式提供。我们的市场领先解决方案可单独使用，也可作为 全套 解决方案，访问 Duck Creek OnDemand 获取方案。了解更多信息，请访问 www.duckcreek.com 。在我们的社交频道上关注 Duck Creek 了解最新信息 – LinkedIn 和 Twitter 。