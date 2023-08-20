معيار جديد لشاحنات النقل الثقيل عالية الجودة في الصين: شاحنة "دونغ فينغ جي إكس" التي تخلق قيمة أكبر للعملاء
EINPresswire.com/ -- Wuhan, China -- (ARAB NEWSWIRE)بناء على الدراسة الدقيقة للسوق واحتياجات العملاء، فقد أطلقت شركة دونغ فينغ جيلًا جديدًا من "متخصصي اللوجستيات" - إنها شاحنات النقل الثقيل عالية الجودة "دونغ فينغ جي إكس" مع نظرة متطلعة نحو المستقبل. بحسب نتائج الاختبارات، فإن "جي إكس" قد تفوقت في معظم المؤشرات القياسية العالمية عالية المستوى، وهو ما كسر حاجز المعيار الفني في سوق شاحنات النقل الثقيل عالية الجودة والمصدرة إلى أوروبا وأمريكا وغيرها من المناطق.
برومو "دونغ فينغ جي إكس"
https://youtu.be/CLXmFF6nkoI
بحسب النموذج الرائد المتطور لمركبات دونغ فينغ التجارية، فقد تم تصنيع "دونغ فينغ جي إكس" باستخدام ثلاث مجموعات عالمية تُستخدم في سلسلة الإنتاج: محرك Dongfeng KMS Z14، وناقل حركة أوتوماتيكي EATON وZFK، ومحور Dongfeng Dana. أقصى قدرة للمحرك تصل إلى 600 حصان، وأقصى عزم للدوران 2750 نيوتن متر، ومعدل استهلاك الوقود لكل 100 كيلو متر يُقدر بحوالي 27 لتر، وهو ما يتناسب مع خزانات الوقود المزدوجة سعة 850 لتر+300 لتر بما يُلبي كامل احتياجات النقل عالي السرعة لشاحنات النقل الثقيل للوجستيات المسافات طويلة.
"دونغ فينغ جي إكس" —— معيار جديد لشاحنات النقل الثقيل عالية الجودة في الصين
إن الموثوقية والمتانة هما السمة التقليدية لمركبات دونغ فينغ التجارية. بداية من الفكرة وصولًا إلى الإنتاج الضخم، فقد تم تنفيذ عملية تصنيع "دونغ فينغ جي إكس" كاملة مع ضمان الجودة الشامل في جميع المراحل، إضافة إلى التحقق من ظروف العمل الفعلية لمسافة 10 ملايين كيلومتر من واقع تجارب المستخدمين، علاوة على أكثر من 100+ من موردي الدرجة الأولى، وكذلك التحكم بنسبة 100% في 15 عملية إنتاج وتسليم. ثبات جسم السيارة، وأنظمة مراقبة ضغط الإطارات، وأنظمة التنبيه في حالة الخروج عن المسار، وأنظمة التنبيه قبل الاصطدام الأمامي وغيرها من الأنظمة الأخرى قد خلقت جميعها درعًا واقيًا آمنًا وموثوقًا لـ "جي إكس".
أما بالنسبة للتكوين الداخلي، فقد تم تجهيز "دونغ فينغ جي إكس" بمقعد مريح بوسادة هوائية لامتصاص الصدمات لكراسي السائقين الرئيسيين، كما يُوجد مقبض لتعديل وضعية الكرسي لتجربة أكثر راحة بحسب الحاجة. شاشة التحكم المركزية LCD كاملة الوظائف، كما أنها تدعم مشاهدة ما حول السيارة بزاوية 360 درجة. تحتوي منطقة الاستراحة على أسرّة مزدوجة ذات أسقف مرتفعة - مع مساحة استرخاء كافية - كما تُظهر مساحة التخزين الكبيرة مدى تناغم التصميم مع التنفيذ.
"واو يا للروعة - شاحنة موثوقة وعالية الجودة من الصين" هذه هي الرسالة التي تركها "كارلوس جوبالا" - أحد مستخدمي الإنترنت في الخارج، وذلك أسفل منشور "دونغ فينغ جي إكس" على حساب شركة دونغ فينغ على مواقع التوصل الاجتماعي. ضمن توجهها نحو التركيز على العميل، فإن العلامة التجارية لدونغ فينغ لتصنيع المركبات التجارية ملتزمة دائمًا بمبدأ "الثقة هي كل شيء"، حيث تكثف من قوتها التصنيعية الذكية وجودة المنتج ذو الموثوقية العالية، كما تسعى جاهدة لتصبح "العلامة التجارية الأكثر موثوقية لشاحنات النقل الثقيل في الصين".
شركة: دونغ فينغ الصينية لاستيراد وتصدير صناعة السيارات - شركة ذات مسئولية محدودة
بيانات التواصل: شو نان (Xu Nan)
البريد الإلكتروني: xunan@dfmc.com.cn
الموقع الإلكتروني:
http://www.dongfeng-global.com/
https://www.facebook.com/DongfengMotorCorporationGlobal
https://www.tiktok.com/@dfmotor
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www.arabnewswire.com) – وهي خدمة إخبارية للعالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، ويتم توزيعها بواسطة EmailWire™ (www.emailwire.com) – خدمة وكالات الأنباء العالمية التي توفر توزيع البيانات الصحفية مع نتائج مضمونة
Cheng Hua
برومو "دونغ فينغ جي إكس"
https://youtu.be/CLXmFF6nkoI
بحسب النموذج الرائد المتطور لمركبات دونغ فينغ التجارية، فقد تم تصنيع "دونغ فينغ جي إكس" باستخدام ثلاث مجموعات عالمية تُستخدم في سلسلة الإنتاج: محرك Dongfeng KMS Z14، وناقل حركة أوتوماتيكي EATON وZFK، ومحور Dongfeng Dana. أقصى قدرة للمحرك تصل إلى 600 حصان، وأقصى عزم للدوران 2750 نيوتن متر، ومعدل استهلاك الوقود لكل 100 كيلو متر يُقدر بحوالي 27 لتر، وهو ما يتناسب مع خزانات الوقود المزدوجة سعة 850 لتر+300 لتر بما يُلبي كامل احتياجات النقل عالي السرعة لشاحنات النقل الثقيل للوجستيات المسافات طويلة.
"دونغ فينغ جي إكس" —— معيار جديد لشاحنات النقل الثقيل عالية الجودة في الصين
إن الموثوقية والمتانة هما السمة التقليدية لمركبات دونغ فينغ التجارية. بداية من الفكرة وصولًا إلى الإنتاج الضخم، فقد تم تنفيذ عملية تصنيع "دونغ فينغ جي إكس" كاملة مع ضمان الجودة الشامل في جميع المراحل، إضافة إلى التحقق من ظروف العمل الفعلية لمسافة 10 ملايين كيلومتر من واقع تجارب المستخدمين، علاوة على أكثر من 100+ من موردي الدرجة الأولى، وكذلك التحكم بنسبة 100% في 15 عملية إنتاج وتسليم. ثبات جسم السيارة، وأنظمة مراقبة ضغط الإطارات، وأنظمة التنبيه في حالة الخروج عن المسار، وأنظمة التنبيه قبل الاصطدام الأمامي وغيرها من الأنظمة الأخرى قد خلقت جميعها درعًا واقيًا آمنًا وموثوقًا لـ "جي إكس".
أما بالنسبة للتكوين الداخلي، فقد تم تجهيز "دونغ فينغ جي إكس" بمقعد مريح بوسادة هوائية لامتصاص الصدمات لكراسي السائقين الرئيسيين، كما يُوجد مقبض لتعديل وضعية الكرسي لتجربة أكثر راحة بحسب الحاجة. شاشة التحكم المركزية LCD كاملة الوظائف، كما أنها تدعم مشاهدة ما حول السيارة بزاوية 360 درجة. تحتوي منطقة الاستراحة على أسرّة مزدوجة ذات أسقف مرتفعة - مع مساحة استرخاء كافية - كما تُظهر مساحة التخزين الكبيرة مدى تناغم التصميم مع التنفيذ.
"واو يا للروعة - شاحنة موثوقة وعالية الجودة من الصين" هذه هي الرسالة التي تركها "كارلوس جوبالا" - أحد مستخدمي الإنترنت في الخارج، وذلك أسفل منشور "دونغ فينغ جي إكس" على حساب شركة دونغ فينغ على مواقع التوصل الاجتماعي. ضمن توجهها نحو التركيز على العميل، فإن العلامة التجارية لدونغ فينغ لتصنيع المركبات التجارية ملتزمة دائمًا بمبدأ "الثقة هي كل شيء"، حيث تكثف من قوتها التصنيعية الذكية وجودة المنتج ذو الموثوقية العالية، كما تسعى جاهدة لتصبح "العلامة التجارية الأكثر موثوقية لشاحنات النقل الثقيل في الصين".
شركة: دونغ فينغ الصينية لاستيراد وتصدير صناعة السيارات - شركة ذات مسئولية محدودة
بيانات التواصل: شو نان (Xu Nan)
البريد الإلكتروني: xunan@dfmc.com.cn
الموقع الإلكتروني:
http://www.dongfeng-global.com/
https://www.facebook.com/DongfengMotorCorporationGlobal
https://www.tiktok.com/@dfmotor
ار البيان الصحفي من خلال واير نيوزواير
www.arabnewswire.com) – وهي خدمة إخبارية للعالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، ويتم توزيعها بواسطة EmailWire™ (www.emailwire.com) – خدمة وكالات الأنباء العالمية التي توفر توزيع البيانات الصحفية مع نتائج مضمونة
Cheng Hua
China Dongfeng Motor Industry Imp. & Exp. Co. Ltd
+86 151 7252 9276
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