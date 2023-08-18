湄公河沿岸的跨国犯罪和地缘政治竞争

什么新发现？ 缅甸的掸邦和寮国（老挝）北部的博胶省已经演变成一个犯罪活动猖獗的毗连地区，其中大部分犯罪活动超出了国家机构的管辖范围。横跨这两区的湄公河，也成为地缘政治竞争的轴心，使打击有组织犯罪的努力变得更为复杂。

为什么重要？相较之下，非法商业的规模远超过了掸邦及寮国北部的合法经济规模，这意味非法商业对当地产生了巨大的影响，加剧腐败，弱化治理机构的能力，并破坏了这两个地区的社区纽带。这些影响波及整个地区，乃至更远的区域。

应该怎么做？尽管美国和中国之间的地缘政治竞争可能会带来阻碍，但采取协调一致的区域性方法来解决犯罪问题，应当是当前的首要政治任务。除了情报共享和联合执法行动之外，有关政府还应共同努力解决潜在的治理和社会经济问题。

执行摘要

位于湄公河上的缅甸掸邦和寮国博胶省，已经演变成一个犯罪活动猖獗的毗连地区，其中大部分犯罪活动超出了国家机构的管辖范围。这里出现不受监管的赌场、洗钱、毒品生产和贩运、网络诈骗活动以及非法野生动物交易，进一步加剧了腐败，削弱了治理，并破坏了建构社区的关系。这些涉及的犯罪集团具有区域性，甚至是全球性的影响力，能够迅速在不同司法管辖区之间转移，以降低其运营风险。因此，协调一致的区域性方案对于解决这些问题至关重要，然而中美之间的地缘政治竞争增加了协调的难度。该区域的国家继续过度依赖单边的刑事司法应对，然而这是需要合作执法行动，以及多国共同努力改善治理和社会经济问题，从而削弱这些犯罪集团的猖獗。若能够整合涉及移民、发展和其他相关专业知识的机构，会是更理想的做法。

湄公河的部分地区，尤其是形成缅甸与寮国边界的100公里河段，长期以来一直是远离管制和商业中心的非法贸易前沿地带。鉴于它作为中国和东南亚之间通道的重要性，近几十年来，政府一直希望湄公河成为主要的交通路线。除了物理障碍，如沙洲、浅滩和急流，不安全的局势也阻碍了河运贸易，最常见的形式是劫匪活动和对航线上的船只劫持勒索。这种情况在2011年10月达到极点，当时有13名中国商船船员被谋杀，这是自第二次世界大战以来对中国国民在国外遭受最严重的袭击。中国将责任归咎于缅甸的劫匪，也在寮国逮捕了该劫匪头目，并在一次复杂的境外警察行动将其处决（随后有消息显示，可能有其他人负有主要责任）。紧接着，北京启动了与邻国合作的炮艇联合巡逻，以在湄公河地区展示其武装能力。

尽管这些行动终结了关键河段的劫匪活动，却未能遏制其他形式的犯罪。自2011年以来，湄公河流域上的缅甸和寮国两岸的领土已成为非法活动的温床，从毒品生产和贩运、到网络赌博和洗钱，以及利用来自世界各地被囚禁的劳工进行网络诈骗等行动。在这个地区运作的跨国犯罪组织不仅受益于宽松甚至不存在的法规，还利用多司法管辖的特性，迅速将活动转移到其他地点以逃避打击。

如果政府希望有机会打击这些不断扩大的犯罪活动，政府必须意识到区域内的执法协调是不可或缺的，还需要调动其他资源。该地区的执法部门需要意识到，解决这种跨国问题需要多个司法管辖区的政府机构合作，与传统的安全或警察方法不同，这种合作方法强调解决问题的根本原因，而不仅是应对问题的表面症状而已，这些根本包括治理薄弱和严重腐败的问题，此外，还需要考虑到一些司法管辖区可能会愿意寻求非法投资的情况。

迄今为止，由于地缘政治的考量，协调一致的应对措施仍然缺失。湄公河区域成为大国争夺的焦点，长期以来美国与泰国及其他国家的关系正受到中国日益增强的实力和区域野心的考验。这种竞争大大限制了西方国家与中国在湄公河流域在跨国犯罪问题上的合作，同时使得其他国家难以平衡与这两国之间的关系。

中国目前在湄公河无疑是最有影响力的，如果有意愿，中国可以发挥关键作用。中国在湄公河流域可采取更加一致的方式来打击犯罪活动，通过影响区域政府和非国家行为者，来遏制非法活动的蔓延。但北京方面也受战略因素的考量，包括倾向于将经济投资（即使在一定程度上是属于非法性质）视为有助于中国在其边界地区建立和平的因素。此外，中国希望通过在邻近区域控制的组织来扩展其影响力。迄今为止，中国在执法问题上往往只有在其国家利益受到直接威胁时才会选择性地介入，例如打击东南亚地区的网络赌博和网络诈骗行动，同时，对于亲中国的实体和企业所控制的区域的犯罪问题却选择性视而不见。

最理想的情况是，美国和中国应该将地缘政治竞争置于一边，共同合作打击湄公河地区的跨国犯罪。这样做有助于鼓励中国更加积极地参与倡议，包括由美国主导的全球合作联盟以应对合成毒品威胁，以及泰国在湄公河地区的跨国有组织犯罪行动和情报中心。尽管这种情况更多是理想化，但这两个大国可以加强区域合作，通过重点关注各自湄公河合作平台，包括「湄公河-美国伙伴关系」(Mekong-U.S. partnership) 和「澜沧江—湄公河合作」(Lancang-Mekong Cooperation)，支持解决有组织犯罪猖獗的治理和社会经济因素的举措，以及这些举措旨在促进善治、打击腐败、减轻贫困和创造就业机会。

关注跨国犯罪所带来的人道代价同样重要。 各国应提供更多援助，以确保世界各国数以千计的人获得释放和支持，这些人被迫在缅甸、寮国和区域其他地方从事犯罪活动，他们被非法拘禁在网络诈骗中心，身陷困境遭受严重虐待。然而往往情况是，即使这些人获救或成功逃脱，他们仍会因移民违法被拘留，或因被迫犯下的罪行而被起诉。相关国家的驻外大使馆应采取更积极的态度，同时在拘留这些受害者或他们逃往的国家内，采取以受害者为中心的应对方法。

遏制湄公河沿岸不断蔓延的非法活动并非易事。然而，容忍该地区的非法活动持续发展所带来的后果过于严重，因此各国政府势必竭尽所能解决问题，更好的协调是必要的第一步。

曼谷/布鲁塞尔，18 2023 年 8 月