Août 2023 (French)

Chers résidents, voisins et amis,

Alors que nous approchons de la fin de l'été et du début d'une nouvelle année scolaire, j'aimerais mettre en avant un chef d'équipe chez OHR. Ernest Shepherd, qui dirige notre programme de prévention du harcèlement chez les jeunes, le Youth Bullying Prevention Program, a travaillé dur pour développer et mettre à jour des programmes de formation et de sensibilisation. L'un de ses programmes les plus récents, une série d’entretiens avec les élèves, le « Student Discussion Series », organise de petits groupes de discussion permettant aux élèves de parler en toute confidentialité de leurs expériences. OHR travaille en partenariat avec les écoles du District et partage les thèmes généraux et les conclusions de ces discussions avec les administrateurs des écoles. Nous pensons que ces discussions peuvent contribuer à créer un climat propice dans les écoles. Si vous souhaitez organiser une discussion avec des élèves dans votre école, n'hésitez pas à nous contacter par courrier électronique à l’adresse suivante [email protected]. Pour en savoir plus sur les brimades et sur la manière dont les parents peuvent répondre lorsqu’ils soupçonnent leur enfant d’être impliqué dans des brimades, allez à : Bullying in the District: Tips for Parents. Par ailleurs, Ernest travaille à l'élaboration du premier programme d'ambassadeurs des droits de l'homme pour la jeunesse de OHR, le Youth Human Rights Ambassador program, qui permettra de sensibiliser, de responsabiliser et d'engager les droits humains de nos jeunes. Si vous connaissez un jeune susceptible d'être intéressé par un poste d'ambassadeur, vous pouvez également nous écrire à [email protected].

J'aimerais également profiter de cette occasion pour souligner que le mois d'août est le Mois national des entreprises noires. DC est fier d'abriter de nombreuses entreprises historiques appartenant à des Noirs et offre des programmes solides à ceux qui souhaitent créer leur propre entreprise. Le nouveau Black and Forth, premier centre commercial appartenant à des Noirs et situé au 2201 Channing St NE, est un parfait exemple de la manière dont le gouvernement du District soutient les entreprises appartenant à des Noirs qui investissent dans nos communautés. Sa fondatrice, Angel Gregorio, originaire de DC et diplômée de l'université Howard, a créé la Spice Suite et soutient les petites entreprises appartenant à des Noirs et à des femmes. Son modèle d'entreprise centré sur la communauté, qui consiste à partager l'espace et à soutenir les entrepreneurs pour qu'ils construisent leur héritage dans le District, incarne les valeurs du District. Manifestez votre soutien et faites vos achats auprès d'une entreprise noire locale ce mois-ci.

Enfin, alors que OHR poursuit sa croissance et son expansion, j'ai le plaisir d'annoncer que, dans le cadre de nos efforts constants pour atteindre de nouveaux sommets, James Yu (il/lui/son) a rejoint OHR en tant que premier directeur associé de la communication et des programmes d'équité de l'agence. Le directeur associé M. Yu, a précédemment travaillé en tant que chef de cabinet au bureau des affaires communautaires du maire (MOCA), où il a établi des partenariats ciblés avec des partenaires externes et internes et a dirigé la diffusion de messages inclusifs et équitables. Il supervisera le programme de prévention du harcèlement chez les jeunes, le programme d'accès linguistique, le programme de création d'espaces plus sûrs et l'équipe de communication et d'engagement communautaire. Nous sommes ravis que James rejoigne OHR et espérons que vous vous joindrez à nous pour lui souhaiter une chaleureuse bienvenue !

OHR recrutera également un directeur adjoint chargé de l'application de la législation, qui supervisera les équipes d'enquête et de règlement extrajudiciaire des litiges (ADR). Si vous connaissez une personne qualifiée, restez à l'affût des mises à jour sur notre site sur careers.dc.gov.

En service,

HNK